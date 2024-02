SALVIA: Sus Beneficios

El término Salvia proviene de la palabra latina “salvare”, que significa “curar”

La especie Salvia officinalis, conocida popularmente por su uso en gastronomía, como planta ornamental y medicinal.

Su nombre vulgar son, Salvia, Salima fina, Savia

La salvia es originaria de Europa, difundida en todo el mundo, donde existen variedades medicinales de ella.

Es un pequeño arbusto aromático de aproximadamente 50 cm de altura, es perenne y tiene un tallo cuadrangular cubierto de un vellosidad fina.

Las hojas son oblongas, pecioladas, de color verde grisáceo, opuestas, su margen es dentado regular y lanosas.

La flor es de color violeta, grande y bilabiada. Posee una corola con el labio superior erecto.

Su aroma es relativamente amargo y sutilmente picante.

Variedades

La salvia blanca es otra especie que es originaria del centro de Chile . Tiene largas ramas aromatizadas, hojas son de forma ovalada alargada, de color cenizo por el envés y verdes por arriba. Sus flores están agrupadas en espigas y el fruto es de color rojizo

es otra especie que es . Tiene largas ramas aromatizadas, hojas son de forma ovalada alargada, de color cenizo por el envés y verdes por arriba. Sus flores están agrupadas en espigas y el fruto es de color rojizo La salvia cimarrona , la cual es originaria de América del norte y central . Crece en lugares cercanos al mar. Es un arbusto aromático de 3 metros de altura. Sus hojas alcanzan hasta los 20 cm de largo, son de forma oblonga y están cubiertas de una fina vellosidad. Las flores agrupadas en cabezuelas de 6mm de largo en forma de hilo son de color rosado a púrpura y el fruto es un aquenio de aproximadamente 0,6mm de diámetro de color marrón.

, la cual es originaria de . Crece en lugares cercanos al mar. Es un arbusto aromático de 3 metros de altura. Sus alcanzan hasta los 20 cm de largo, son de forma oblonga y están cubiertas de una fina vellosidad. Las de 6mm de largo en forma de hilo son de y el fruto es un aquenio de aproximadamente 0,6mm de diámetro de color marrón. La salvia negra es originaria de las selvas amazónicas de Venezuela y Colombia . Es un arbusto que alcanza los 2 metros de altura, con hojas lanceoladas de hasta 15cm y 6cm de ancho, de margen crenado. Sus flores agrupadas en forma de espiga son tubulares y de color blanco.

es originaria de las . Es un arbusto que alcanza los 2 metros de altura, con hojas lanceoladas de hasta 15cm y 6cm de ancho, de margen crenado. Sus flores agrupadas en forma de espiga son tubulares y de color blanco. La salvia roja , su origen es Brasil, asilvestrada por todo el continente americano por su belleza como flor de jardín . Planta bianual de tallo angular, hojas de forma oval y con margen dentado. Sus flores, agrupadas en una espiga vertical, de color morado o rojo. Esta flor florece en otoño o verano.

, su origen es Brasil, . Planta bianual de tallo angular, hojas de forma oval y con margen dentado. Sus flores, agrupadas en una espiga vertical, de color morado o rojo. Esta flor florece en otoño o verano. La salvia romana es originaria del este de Europa , Es un arbusto fragante y aromático de tallo cuadrangular con vellosidad fina, y alcanza los 2 metros de altura. Sus hojas en pares, de color grisáceo, de forma oval y margen crenado. Las flores están agrupadas en espigas, de color blanco azulado, y brácteas de color violeta. El fruto es un aquenio de color marrón brillante.

es originaria del , Es un arbusto fragante y aromático de tallo cuadrangular con vellosidad fina, y alcanza los 2 metros de altura. Sus hojas en pares, de color grisáceo, de forma oval y margen crenado. Las flores están agrupadas en espigas, de color blanco azulado, y brácteas de color violeta. El fruto es un aquenio de color marrón brillante. La salvia santa, originaria de la zona central del continente americano (en Colombia crece entre los 2,7 y 3 metros de altura, en zonas húmedas de suelo pesado). Alcanza hasta 10 metros de altura, posee un tallo fisurado y seco. Las hojas de hasta 30 cm de longitud, de forma oval y margen dentado. Las flores están agrupadas en racimos de hasta 20 cm de longitud, son aromáticas y su fruto encapsula numerosas semillas de hasta 1mm de diámetro.

Beneficios y usos de la Salvia

La infusión se realiza dejando reposar en 1 taza de agua hirviendo 3 cucharaditas de hojas por un período de diez minutos. Se puede beber tres veces al día, tibia o caliente, mejora la digestión, disminuye los gases, con cualidades antisépticas y se utilizada para disminuir la sudoración nocturna durante la menopausia, también puede ser usada para detener la producción de leche al final de la lactancia .

Alteraciones menstruales : Estudios han demostrado que la salvia ayuda a controlar alteraciones menstruales gracias a la actividad estrogénica que posee su aceite esencial.

Propiedades astringente : Por su acción vulneraria (curar heridas), el alcohol del aceite esencial de la salvia es buena para la cicatrización de llagas o úlceras, se utilizada por vía externa en enjuagues bucales, para controlar la gingivitis o la faringitis.

Propiedades digestivas : por su acción colerética, reduce las flatulencias y aliviar los dolores causados por la gastritis .

Para el lumbago : A 1 litro de agua hirviendo agregar un puñado de raíces de romasa, un manojo de salvia y dejar en el fuego algunos minutos. Beber diariamente tres litros de este líquido para alejar los molestos dolores causados por esta afección.

Acción antisudorífica: El aceite esencial de la salvia paraliza las terminaciones nerviosas de las glándulas sudoríparas, por lo cual se ha recomendado para problemas de sudoración excesiva, así mismo regula las secreciones salivares y lácteas.

Para la diabetes : contra la diabetes por considerarse un buen hipoglucemiante.

Para el Alzheimer: ayuda a la conservación de la acetilcolina (principal neurotrasmisor), por ende la infusión ayuda al mejor funcionamiento de la mente de estos enfermos.

Propiedades diurética, recomendada para el tratamiento de la retención urinaria y la cistitis.

Como cataplasmas :sobre quemaduras, heridas, llagas, úlceras y otros edemas, puesto que posee cualidades antisépticas y astringentes.

También está indicada en lavados vaginales para tratar enfermedades como la leucorrea.

Para tener un sueño tranquilo y evitar el insomnio es recomendable beber un té antes de acostarse a dormir, para ello se deben agregar a 1 taza de agua hirviendo ½ cucharadita de flores de manzanilla y ½ de salvia. Dejar infundir por 7 minutos y beber tibio.

Las hojas frescas de salvia son utilizadas para aliviar la comezón y el dolor ocasionado por la picadura de mosquitos y otros insectos (ponerlas sobre la zona afectada).

Beneficioso a nivel digestivo, dermatológico, ginecológico, endocrino, urinario y para el sistema nervioso. Se utilizan las hojas en infusión a razón de 4 g por taza, y las flores maceradas en vino, en decocción o extractos de su aceite esencial.

Uso Capilar: la salvia junto al tomillo y romero (infusión), da brillo y vigor al cabello. Para la caspa, es útil la loción y el aceite de salvia, en cosmética se usa para cremas y lociones de limpieza y tratamientos de piel grasa. Para las canas se usa como tinte natural oscuro.

Contraindicaciones

Esta contraindicada para personas en lactancia, insuficiencia renal o inestabilidad neurovegetativa, esto por su alto contenido en thuyona, es neurotóxica y en dosis altas puede ocasionar convulsiones.

Posee cierta capacidad abortiva, no es recomendado para mujeres en embarazo, además de su acción estrogénica.

….¿ sabiás que?…..

La salvia junto al romero, espliego y tomillo, forman tradicionalmente lo que se llama “El vinagre de los cuatro ladrones”, se dice que a cuatro ladrones que fueron apresados por saquear las viviendas de los afectados de peste, tuvieron la posibilidad de salvarse si revelaban el secreto por lo cual lograron sobrevivir y no afectarse de peste. El secreto que ellos tenían era macerar en vinagre las 4 plantas, y luego frotarse todo el cuerpo, ello demuestra su valor vulnerario y bactericida.

El principio activo de la Salvia divinorum (originaria de México, se encuentra en Oaxaca en San José Tenango) es la llamada salvinorina-A, que provoca fuertes alucinaciones, y su estructura molecular es diterpénica. A diferencia de los alucinógenos, no es un alcaloide, es decir, su molécula no contiene nitrógeno y de hecho se dice que es el primer agonista opioide no nitrogenado de origen natural. Posteriormente se ha descubierto que contiene también otros compuestos que han sido llamados salvinorina-B (no psicoactiva) y divinorina-C (que potencia los efectos de la salvinorina-A). Salvia divinorum, llamada también “ska pastora”, “ska María”, “hierba María”, «hierba de los dioses»

