Salud insta a las mamás que están amamantando a donar leche materna

Ante una mayor demanda de leche materna y para mantener el nivel de donaciones que se reciben en esta época, Salud promueve incrementar las donaciones. La leche materna ayuda y protege la alimentación de los bebés prematuros, internados, con cardiopatías y cirugías, y es un alimento seguro y con las características nutricionales e inmunológicas necesarias para los primeros meses de vida de las infancias. El Ministerio de Salud y Deportes promueve la concientización de la importancia de la donación de leche materna. En esta época se han incrementado los requerimientos y se ha mantenido la cantidad de donaciones. Por este motivo, la Red de Leche Humana convoca a las madres en período de lactancia a sumarse a este gesto solidario y brindar ayuda a quienes necesitan leche materna.

En este marco, Rocío Fontana, jefa del Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore, expresó: “Hemos tenido un incremento en la demanda de leche materna y mantenemos los niveles de ingresos, por lo cual pedimos a las mamás que estén amamantando que nos acompañen con este acto solidario que beneficia a tantos bebes”. “Actualmente contamos con 33 mamás activas y recolectamos alrededor de 60 litros de leche mensuales, pero estamos con mayor demanda, de ahí la importancia de aumentar las donaciones. Para donar, las mamás deben estar amamantando, ser sanas, no consumir medicamentos contraindicados para la lactancia y no fumar.

Las interesadas solo deben comunicarse por WhatsApp y nosotros nos contactamos con ellas para comenzar el proceso y

que realicen la donación en su domicilio”.Red de Leche HumanaMendoza tiene la red de leche humana más extensa e importante del país. Está conformada por el Banco de Leche Humana (BLH), Centros de Lactancia Materna, Centros Recolectores de Leche Humana y Espacios Amigos de la Lactancia. Estos se encuentran en las instituciones públicas de salud de Mendoza.

Esta red provee alimento seguro y con las características nutricionales e inmunológicas necesarias en los primeros meses de vida de los niños y niñas. Se ha podido constatar que la leche pasteurizada proveniente del BLH disminuye los días de internación y mejora la recuperación de los neonatos y niños con cardiopatías congénitas. Esta inmensa red es posible gracias al compromiso solidario de muchas mamás, junto al equipo de profesionales que trabajan para que este alimento esencial llegue a todos los recién nacidos.



Toda mamá sana mayor de 16 años puede comunicarse al WhatsApp 261 7566869 / Facebook bancodeleche.mendoza / Instagram bancodeleche.mendoza a fin de recibir información detallada del proceso de donación. Muchos bebés internados al nacer no pueden alimentarse directamente con la leche de su mamá. Por este motivo, la Red de Leche Humana de Mendoza recibe leche materna de madres donantes y la pasteuriza para que sea segura para alimentar a los pacientes que se encuentran internados por prematuréz, patología cardíaca, gastrointestinal o quirúrgica. Es sabido que la leche humana es la mejor opción. Cuando los bebés no pueden recibir leche humana de su mamá, reciben leche humana pasteurizada. Además, genera muchos beneficios en niños de alto riesgo, disminuye enfermedades, favorece el metabolismo, la recepción y el progreso alimentario para un mejor crecimiento y neurodesarrollo.

¿Cómo donar?Puede ser donante cualquier madre que esté amamantando y apruebe una serie de condiciones, entre ellas: no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas

de abuso. Además, las mujeres deberán autorizar la donación a través del consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales.Si la mamá cumple los requisitos, se deben seguir estos pasos:

Comunicarse al WhatsApp 261 7566869 / Facebook bancodeleche.mendoza /nstagram bancodeleche.mendoza a fin de recibir información detallada del proceso de donación.