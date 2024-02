Príncipes ufólogos – Por:. Beatriz Genchi

Como todos los buenos fanáticos de Expediente X, hay príncipes que saben que “la verdad está ahí afuera”, razón por la cual, la realeza también pasó décadas preparándose para un encuentro cercano del tercer tipo y para ello, han recopilado por ejemplo una biblioteca de libros sobre el tema y ha puesto dinero en investigaciones.

Felipe, duque de Edimburgo, permanentemente buscaba información sobre el fenómeno. Según The Sun, fue el tío, Lord Mountbatten, quien despertó por primera vez su interés por el tema de los extraterrestres. Mountbatten escribió un informe oficial sobre el aterrizaje de un platillo volador en su propiedad de Broadlands en Romsey, Hampshire, después de que fuera descubierto por el albañil Fred Briggs en febrero de 1955.

El informe, que se mantuvo en secreto hasta después de la muerte de su tío en 1979, Briggs afirmó haber visto un platillo volador flotando sobre el suelo y a un hombre vestido con un mameluco y un casco emergiendo de la nave, antes de que una “fuerza invisible” lo derribara de su bicicleta y lo dejara paralizado en el suelo.

La declaración oficial de Fred Briggs sobre el aterrizaje del OVNI en la propiedad de Lord Mountbatten en 1955, sigue: “El objeto tenía la forma de un enorme trompo de juguete y de 20 a 30 pies de diámetro”, afirma el informe oficial. “Su color era como el aluminio opaco, más bien como una cacerola de cocina. Tenía la forma del boceto que me he esforzado en hacer y tenía ojos de buey en todo el centro, como los que tiene un barco de vapor”.

Continuó: “Mientras miraba, una columna, del grosor de un hombre, descendió desde el centro del platillo y de repente noté en ella lo que parecía ser un hombre, presumiblemente parado sobre una pequeña plataforma en el extremo”.

“No parecía estar aferrándose a nada. Parecía estar vestido con un mameluco oscuro y llevaba un sombrero o casco ajustado”. Fred agregó: “Mientras estaba allí observando, de repente vi una luz curiosa encenderse en uno de los ojos de buey. Era una luz azulada, parecida a la luz de vapor de mercurio”.

“Aunque era bastante brillante, no parecía estar dirigido directamente hacia mí, ni me deslumbró, pero simultáneamente con la luz que se encendía, de repente sentí que me empujaron y caí en la nieve con mi bicicleta encima de mí. Es más, no podía levantarme como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. “El platillo volador desapareció de la vista casi instantáneamente”.

El marido de la reina Isabel también repasó sus conocimientos sobre avistamientos extraterrestres leyendo en The Halt Perspective, sobre el incidente del bosque de Rendlesham que tuvo lugar durante tres noches seguidas, a partir del 26 de diciembre de 1980 cerca de Suffolk, Inglaterra.

El libro narra la serie de avistamientos de OVNIs (Objetos Voladores No Identificados) y luces inexplicables, que tuvieron lugar en dos bases aéreas estadounidenses esas noches. Un oficial, incluso, afirmó que estaba lo suficientemente cerca como para tocar la nave espacial.

En una carta a uno de los coautores del libro Haunted Skies: The Encyclopedia of British UFOs, el detective retirado de West Midlands, John Hanson, así como el secretario privado de Felipe, el brigadier Archie Miller-Bakewell, le escribieron: “Estamos seguros de que lo leerá con gran interés durante este verano”. Después de escribir otro libro sobre el tema y enviarlo al Príncipe, Miller-Bakewell le escribieron nuevamente: “Su Alteza Real agregará esta copia a su colección. Será una adición muy bienvenida a su biblioteca”.

Cuando se le preguntó sobre el conocido interés del Príncipe en su libro, Hanson dijo al medio: “¿Por qué una persona sensible no debería tener interés en un fenómeno que ha desconcertado a la humanidad durante milenios?”.

Asimismo, el príncipe Hans-Adam II, jefe de Estado de Liechtenstein, creyó durante décadas que los extraterrestres visitaban la Tierra. Los diarios íntimos del astrofísico Jacques Vallée ofrecen un vistazo de una familia principesca donde los avistamientos de ovnis y las oscuras teorías de conspiración eran frecuentes temas de discusión en la mesa.

Los tres volúmenes de los diarios de Jacques Vallée comienzan en 1957 y la última edición data de 1999. El príncipe de Liechtenstein aparece principalmente en los escritos dedicados a los años de 1980 a 1990. El científico francés describe en particular una visita al Castillo de Vaduz en noviembre de 1989. “Almorzamos en un comedor bastante pequeño con la familia: la esposa, la hermana y dos de los hijos del príncipe. El café se sirvió en una sala de estar”, consigna Jacques Vallée. Las discusiones sobre los ovnis y otros “fenómenos paranormales” habrían durado hasta altas horas de la noche.

Hans-Adam II habría observado un ovni cuando era niño, según otra fuente. Un investigador de ovnis llamado Dick Haines informó a Jacques Vallée de una conversación con el soberano. Este último le dijo que había observado un ovni desde los jardines del castillo y que el objeto volador había desaparecido detrás de los árboles y había volado en dirección de Suiza. El príncipe también le dijo directamente a Jacques Vallée que su interés en los ovnis provenía del hecho de que su tía había visto uno en Múnich en los años 50. Un primo del príncipe también habría tenido un encuentro con un ovni, como se puede leer en otra nota de noviembre de 1989.

Según los documentos de Jacques Vallée, Hans-Adam II pagó mucho dinero a individuos y grupos que investigaban el fenómeno de los ovnis. Gran parte de este patrocinio se destinó a Estados Unidos y se dedicó a reuniones de investigadores y estudios. Por ejemplo, a principios de los años 90, Hans-Adam II, en colaboración con Robert Bigelow, encargó un estudio de 200 000 dólares para determinar cuántos estadounidenses habían sido abducidos por extraterrestres.

¿Existen los extraterrestres? ¿Visitan la Tierra? La vieja pregunta: “¿Estamos solos?” ocupa a muchas personas, incluyendo jefes de Estado y líderes empresariales. El tema de los ovnis ha sido objeto de un renovado interés en los últimos años, en parte debido a los artículos del New York Times sobre un programa secreto de investigación de ovnis del Pentágono.

Gentileza;

Beatriz Genchi

