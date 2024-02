Martín Llaryora: “El Gobierno tiene que saber que el ajuste lo está haciendo sobre la gente”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, criticó duramente este miércoles al Presidente, Javier Milei, y le dijo que “tiene que saber que el ajuste lo está haciendo sobre la gente”, tras la quita de subsidios al transporte en el interior del país y el anuncio de que no se trasferirá el dinero correspondiente al Fondo Nacional de Incentivo Docente.

“Lo primero que tiene que saber el Gobierno es que el ajuste lo está haciendo sobre la gente. Cuando saca el incentivo docente, le está sacando el salario a un docente. Cuando retira los subsidios al transporte…”, expuso Llaryora en una entrevista en LN+, con Eduardo Feinman y Pablo Rossi.

En ese sentido, se preguntó en voz alta si Milei toma dimensión de “cómo está la gente” y de “la situación social” que atraviesa el país.

“¿Toma dimensión el Presidente de cómo está la gente, de cómo están los argentinos, de la situación social, de lo que va a pasar con el aumento del boleto? Por supuesto, en el interior mucho más que en el AMBA, porque en el AMBA se sigue subsidiando. Se cortan los subsidios para el interior de la Argentina. En el mundo, al transporte se lo subsidia, porque si no tenés para pagar un boleto, no podés llegar al hospital, al trabajo. ¿Piensan en la gente?”, expresó su preocupación el gobernador.

Luego, insistió: “La Argentina está en un momento tremendamente difícil, el ajuste es tremendo”.

“Sentémonos a acordar un programa para que la Argentina pueda salir adelante, 20% de inflación es una locura”, consideró Llaryora.

Por otro lado, mostró su preocupación sobre la posibilidad de que no comiencen las clases en su provincia, ya que en las negociaciones que mantuvo, “de diez gremios, nueve aceptaron; los docentes, no”.

“El incentivo docente es un tema nacional. Si lo cortan, cortan una conquista que se logró después de una gran pelea. ¿Uno puede creer que un país va a salir adelante cortando en educación, pegándoles a los docentes?”, culpó al gobierno nacional.

Otro de los grandes ejes de la entrevista, pasó por el fracaso de la Ley Ómnibus en Diputados, donde los legisladores cordobeses vinculados a el gobernador y a su antecesor, Juan Schiaretti, votaron en contra de artículos que el Gobierno consideraba claves. Por eso, Milei llamó “traidor” a Llaryora.

“Falta que el presidente le pegue al Chapulín Colorado y no queda nadie en Argentina, ya”, ironizó en el comienzo de la charla el gobernador.

Y continuó: “Espero que algún día, como hizo con el Papa, nos veamos y me lo explique en la cara. No tengo ningún acuerdo con él. Inclusive los legisladores le han votado la ley en general y le han firmado el acuerdo para salir en comisión. Por supuesto que hubo discusiones en algunos artículos, y votamos convencidos, y le dimos institucionalidad. No tenemos nada que ver en la caída de la ley”.

“Si la bronca es por defender al interior de la Argentina, bien merecida la tengo, porque no voy a entregar al interior, no voy a entregar a Córdoba, aún con el ejército de trolls que tienen”, desafió.

Además, mostró su preocupación por “listas negras” que se difunden desde canales de comunicación oficiales, como la de los diputados que votaron en contra de la ley, o de algunos artículos.

“Esas listas negras en Argentina causaron muchos problemas. Ahora hay listas de periodistas, y también de cantantes. Y ahora dicen que van a crear la fiscalía para investigar a los que no votan lo que ellos quieren. Tenemos que llamar a la cordura y trabajar en el consenso. Y lo digo, yo que soy un gobernador que le ha dado institucionalidad y ha trabajado con él. Si estamos para ayudar, ¿por qué no nos convocás?”, solicitó Llaryora, dialoguista.

Incluso, intentó dejar en claro que el ministro del Interior, Guillermo Francos, tenía claro qué puntos iban a acompañar los diputados cordobeses y cuáles no. “En el medio de la discusión de la sesión yo hablaba con funcionarios nacionales porque ellos sabían que no estábamos dispuestos a acompañar un montón de artículos que estaban ahí si no hacían algunas modificaciones”, agregó, en ese sentido.

“Recién empieza. ¿Vos me viste a mí agredir, insultar? Estoy pidiendo que Milei se disculpe. El Presidente tiene que hablar con los gobernadores. Sabían los funcionarios que no estábamos de acuerdo. Aún así, votamos en emergencia y veníamos votando los artículos. Creían que lo bajaban y después lo podían subir. ¿Lo sabe él? Porque si lo sabe, se equivocó feo”, apuntó.

Sobre el final de la entrevista, le pidieron a Llaryora que le dedique unas palabras al Presidente, mirando a cámara: “Yo le pido que convoque a los gobernadores, que trabajemos en conjunto, que lo que está sufriendo la Argentina es inmenso. Y que podamos coordinar un plan en conjunto para que nuestro país pueda transitar esta difícil etapa. Solo, va a ser muy difícil, cuente con aquellos que queremos ayudar. Y la próxima vez, antes de llevarse por comentarios, agarre el teléfono y llame, que siempre lo vamos a atender”.

