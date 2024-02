La petrolera Vista anuncia inversiones por US$ 900 millones para 2024 en Vaca Muerta

Vista, el segundo operador de petróleo no convencional de la Argentina, dio a conocer este miércoles que en 2024 planea invertir US$ 900 millones para conectar 46 pozos nuevos en Vaca Muerta e impulsar su producción total a 70.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe).Al anunciar sus resultados del último trimestre de 2023, la compañía precisó que en términos de lifting cost, Vista pronostica llegar en 2024 a 4,5 dólares por boe, en tanto que el Ebitda ajustado se prevé que aumente para fin de año US$ 1.100 millones, ratificando lo anunciado en septiembre 2023 durante su investor day.

“Estamos bien encaminados para duplicar nuestra producción a 100 mil barriles equivalentes de petróleo por día para 2026. Nuestros objetivos para 2024 son el primer paso en esta dirección, con un crecimiento de la producción del 35% y un crecimiento del Ebitda ajustado del 23%”, afirmó Miguel Galuccio, presidente y CEO, quien encabezó la presentación de resultados.

Uno de los principales hitos del año para Vista fue la transferencia de sus activos convencionales, lo que le permitió convertirse en una compañía íntegramente enfocada en el desarrollo de Vaca Muerta

Durante el cuarto trimestre de 2023 Vista enfocó su campaña de perforación y complementación en el bloque Bajada del Palo Oeste.

Esto condujo a una producción total de 56,4 mil barriles equivalentes de petróleo por día, un crecimiento de 14% comparado contra el trimestre anterior.

El lifting cost de la compañía mantiene su tendencia a la baja y se ubicó en 4,3 dólares por barril equivalente de petróleo durante el trimestre.

Vista incrementó un 27% sus reservas probadas de petróleo y gas, totalizando 318,5 millones de barriles de petróleo equivalente al 31 de diciembre de 2023, reflejaron un aumento interanual del 27%.

El inventario de pozos de la compañía aumentó un 28% año contra año, alcanzando los 1.150 pozos, en tanto que la producción total fue de 51,1 mil barriles de petróleo equivalente por día, un 5% incremental año contra año. El lifting cost fue de 5.1 dólares por boe, lo que representó una disminución del 33%.

La acción de Vista aumentó más de un 115% entre el 31 de diciembre de 2022 y febrero de 2024.

La compañía también informó que «continúa mostrando progresos en sus métricas de sustentabilidad», en particular con respecto a su plan para descarbonizar sus operaciones y reducir su huella ambiental. Esto llevó a que las emisiones de efecto invernadero de la compañía se redujeran un 13% año contra año.