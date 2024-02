La secretaria general de CTERA , Sonia Alesso, criticó al Gobierno del presidente Javier Milei por frenar el envío del dinero de fondos docentes a las provincias y pidió que «recapacite» para evitar inconvenientes en el comienzo del ciclo lectivo.

«Esta semana vamos a a estar discutiendo la situación de cada una de las provincias y la posición de CTERA frente al no envío del Fondo Compensador y el FONID, dos fondos creados por una ley nacional que debe ser cumplida, por lo que el Gobierno no puede discrecionalmente no enviarlo», sostuvo la dirigente sectorial.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, Alesso exigió que «el Gobierno recapacite y envíe los fondos, sino el próximo mes los docentes van a cobrar menos».

«No vamos a aceptar que nos rebajen el salario», señaló la titular de CTERA, quien advirtió que «no hay ningún antecedente de ningún Gobierno que dejara de pagar» los fondos docentes.

Al cuestionar las políticas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei, expresó que «este ajuste lo que está haciendo es dañar la posibilidad de vida de la gente».

«Se pararon todas las obras de infraestructura y eso significa también muchos jardines de infantes, ampliación de escuelas. Una cosa es limitar gastos y otra es directamente no pagar sueldos o no construir escuelas», añadió.

Y concluyó: «El ajuste va a llevar a más hambre, más pobreza, más situaciones sociales graves para la población».

NA