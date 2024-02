Cornejo trazó un duro panorama a los intendentes por la caída en la recaudación

En los últimos dos días, el gobernador Alfredo Cornejo abrió el salón Patricias Mendocinas del cuarto piso de Casa de Gobierno para escuchar a los intendentes radicales, pero también del peronismo, que manifestaron una preocupación en común: la baja en la recaudación que impacta en la coparticipación que se distribuye a los municipios.

Del cónclave también se sumaron dos ministros, Natalio Mema -de Gobierno e Infraestructura- y Víctor Fayad -Hacienda-. Este último trazó un informe pormenorizado de la merma en la recaudación en el último trimestre de 2023 en impuestos, como Automotor e Inmobiliario.

Los indicadores muestran que, a la par de la quita de los fondos que se coparticipaban por el impuesto a las Ganancias, también se empezó a notar la caída en el IVA, que son fondos coparticipados por Nación a las provincias.

Reunión del gobernador Alfredo Cornejo con intendentes. Credit: Prensa Gobierno de Mendoza

“Hace 20 años que no caía como ha pasado ahora. Se cayó todo, la proyección va a ser negativa“, reflejó uno de los jefes comunales consultados, sobre las cuentas que saca aparte en el municipio que dirige.

Los datos mostrados por Fayad permitieron comparar las fotos interanuales. Según las estimaciones, la recaudación provincial cayó por debajo de la inflación.

Entre otras cifras, la coparticipación bajó 5,7% en comparación con 2022. Más puntual: en diciembre, la Provincia recibió un 23% menos en recursos que en diciembre de 2022.

Respecto a los impuestos locales, Ingresos Brutos es el que marca el pulso del consumo. Si bien el resultado anual de 2023 muestra haber estado arriba un 4% respecto del año anterior, se notó el bajón en el doceavo mes: un 12,5% menos que en el mismo periodo, pero de 2022. En tanto, la inflación del mismo mes hizo estragos: 25,3%.

“La recaudación ha ido bastante por debajo de la inflación. Esto es por un enfriamiento de la economía, pero también por la quita de Ganancias“, explicó Mema a El Sol. La reversión de Ganancias es el sueño que inquieta a más de uno y el ring donde se pelea es nacional.

Este jueves, Cornejo recibió a los intendentes justicialistas. Credit: Prensa Gobierno de Mendoza

Si bien el Gobierno nacional decidió retirar el paquete fiscal de la ley “Bases”, se necesita una nueva ley para que esos fondos vuelvan a ser coparticipados a las provincias, tal como prometió Javier Milei. Sólo en Ganancias, Mendoza perdió 10.400 millones de pesos entre un año y otro.

El mensaje de Cornejo fue claro: les pidió a los intendentes hacer obras chicas y no agrandar el Estado con el ingreso de personal. Por otra parte, les pidió que estuvieran atentos a cómo siguen las paritarias con los gremios estatales.

“En este panorama hay que quedarse quieto y ser muy razonables con la paritarias“, agregó otro intendente.

Mema indicó que, además de aportar información, “conversamos sobre cómo estamos planteando este año en general por la prestación de los servicios. Tenemos que ordenarnos sobre la realidad que tenemos, distinta a la que teníamos“.

El acuerdo en común al que se llegó, más allá de las diferencias partidarias, fue cuidar las cuentas. Principalmente, como tradujo uno de los intendentes consultados, porque la incertidumbre domina el escenario político.

En ese punto, también se convino coordinar entre municipios y provincia para optimizar los recursos, describió un intendente del peronismo. “Vamos a tener que hacer grandes ajustes“, reconoció.

“Se acordó marcar una agenda de trabajo en los temas esenciales y ser prudentes, porque hay una incertidumbre muy marcada sobre los recursos. Hasta que no sepamos qué va a pasar con la coparticipación y con las leyes que traten en el Congreso no hay que estar generando políticas que puedan afectar el gasto y que después no se puedan cubrir con los ingresos“, remarcó el ministro de Gobierno.

El panorama es más que complicado para los intendentes y el Gobierno provincial.

“Es un escenario que ninguno de los que estaba se lo imaginó. Todos en la mesa estaban sorprendidos, incluso, Cornejo“, concluyó un jefe comunal sobre el escenario que se abre para este año.

Quiénes estuvieron y dos ausencias

Según las fotos que envió el Gobierno provincial, estuvieron presentes por el radicalismo Diego Costarelli, Ulpiano Suarez, Alejandro Molero, Mario Abed, Gustavo Aguilera, Raúl Rufeil y Marcos Calvente. No fue Francisco Lo Presti, pero en su lugar acudió su secretario de Hacienda, Alejandro Gallego.

En el peronismo asistieron Flor Destéfanis, Celso Jaque, Matías Stevanato, Emir Andraos, Omar Félix, Edgardo González y Fernando Ubieta.

Sin embargo, de las reuniones no participaron los jefes comunales de La Unión Mendocina, Esteban Allasino y Alejandro Morillas.