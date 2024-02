Ambientalistas temen la extranjerización de tierras y la venta de recursos naturales en Argentina

Acuíferos, espejos de agua, humedales, montañas y otros ecosistemas argentinos que cumplen un rol esencial para el desarrollo de la vida podrían ser rematados como si se tratara de una liquidación de fin de temporada. Así lo autorizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei firmado en diciembre pasado que derogó la ley de Tierras sancionada en 2011, que establecía límites al territorio que puede estar en manos extranjeras. Dos meses después, ambientalistas temen un proceso de extranjerización y entrega de soberanía en zonas con presencia de agua dulce, litio y otros minerales.

La ley de Tierras fue aprobada por el Congreso con amplia mayoría en 2011. Impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contó con respaldo de toda la oposición. La legislación buscaba garantizar la protección del dominio nacional de las tierras rurales para preservar recursos no renovables. Con ese objetivo, determinó que no podría haber más de un 15% de las tierras en manos de extranjeros, ya sea personas físicas o jurídicas. De ese porcentaje, un mismo titular extranjero no podía tener más del 30%. Tampoco podían tener más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola de mayor valor productivo. Además, debían inscribirse en un registro oficial.