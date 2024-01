Una empresa olivícola mendocina fue elegida como la mejor del mundo

La olivícola mendocinafue elegida como, en el EVOO World Ranking (Aceite de Oliva Virgen Extra Ránking Mundial), por su performance en los diversos concursos mundiales durante 2023., Olivícola Laur superó en el último AOVE a empresas de países como España, Italia, Túnez, Grecia, Turquía y Portugal, con larga trayectoria en el rubro.

«En 2023 participamos en 14 competencias -la mitad de los concursos realizados- y recibimos 140 premios con un total de 7172 puntos, un número mucho mayor al obtenido por otras empresas provenientes de los principales países productores de aceite de oliva virgen extra», explicó el fundador y director de Laur, José Millán.

Y continuó: «Este tipo de reconocimientos ayuda a fomentar el consumo de aceite de oliva y posiciona a Mendoza y a nuestro país para siempre en un lugar destacado en la historia de la olivicultura; a la vez, es una señal para la industria, que nunca debe dejar de pedir apoyo para continuar en esta línea de desarrollo y mejora continua».

«Volver a estar ocupando el puesto número uno del ránking colabora con nuestro objetivo de dar a conocer las bondades del aceite de oliva y sus múltiples usos.», agregó, por su parte, el gerente general, Carlos Sáez.

El ranking se lleva a cabo desde hace más de quince años basándose en el sistema del World Ranking Wine & Spirit (WR W&S) creado en 1997 por la World Association of Journalists of Wine and the Spirit (Wawwj).

El sistema de calificación del AOVE Ránking Mundial permite saber qué aceites de oliva virgen extra son los más galardonados del mundo y distinguir a las mejores empresas por variedad y tipo de AOVE, así como detectar qué zonas del mundo se destacan en su producción.