La provincia registra temperaturas muy altas que superan los 40 grados, y en General Alvear las condiciones meteorológicas muestran que estamos teniendo muy poca concentración de vapor de agua en la atmosfera, entonces no vamos a tener tormentas al menos por los próximos diez días. por eso hay que tomar las medidas necesarias para evitar un golpe de calor y a su vez tomar conciencia al momento de bañarse en causes, diques y ríos en los que no está permitido.

Sergio Sendra, desde Defensa Civil, indicó al respecto: “Está prohibido terminantemente bañarse en los canales y en las acequias”, además agregó: “El río está viniendo con una cota superior a lo normal”, también tener en cuenta “son causes que no están preparados para recibir bañistas entonces hay que aumentar las precauciones.”

Analía García, desde esta Área, sostuvo que en estos días hay que tener algunos cuidados para la protección y así evitar los golpes de calor. “La hidratación es muy importante. Al menos ocho vasos al día, como mínimo, deberíamos ingerir. Tenemos que evitar aquellos alimentos que son con grasa, frituras y demás. También evitar cafeína o algunas infusiones, bebidas que tengan alcohol porque ayudan a la deshidratación”, dijo García.