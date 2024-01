Predicciones supersónicas – Por:. Beatriz Genchi

Una de las series animadas que ha tomado notoriedad por predecir acontecimientos importantes es ‘Los Simpsons’, pero sin embargo cada año nos acercamos más al mundo mostrado en “Los Supersónicos”.

Los Supersónicos (cuyo título original es The Jetsons) es una serie animada creada por William Hanna y Joseph Barbera. Fue creada en 1962; durante años la audiencia la comparó con una versión futurista de “Los Picapiedra”. Los Supersónicos viven en casas suspendidas en el aire mediante enormes soportes y se transportan en aeroautos, ​considerada como una de las mayores representaciones de la era dorada del futurismo estadounidense. ​

Fue el primer programa de la cadena estadounidense ABC que se emitía en color. ​Entre los años 1985-1987, se produjeron nuevos episodios con otros actores de voz. Sin embargo, los diseños de personajes y animación son idénticos a los capítulos de los sesenta.

Súper Sónico (George Jetson): Personaje principal de la serie, es el estereotipo del hombre de oficina, Súper trabaja en Espacio-cohetes Espaciales Espacio S. A. (Spacely Space Sprockets Inc.), donde construye y financia todo tipo de equipos de alta tecnología para su jefe, el señor Júpiter (señor Espacial). Pero siempre le hace la vida difícil. Trabaja tres horas al día, tres días a la semana. Es el proveedor principal de la familia Sónico y aunque siempre se muestra estresado y triste por sus problemas laborales, es cariñoso y está dispuesto a realizar buenas acciones por el bien de la familia. Siempre que se asombra dice: “¡Hooba-dooba-dooba!” para expresar asombro.

Es uno de los últimos programas que ven el futuro en forma positiva y progresista. Las crisis del petróleo de 1973 y el surgimiento de los problemas ecológicos cambiarán esa visión en los programas de la siguiente década.

Jeffrey Albert Tucker es un economista, periodista, editor y escritor anarcocapitalista estadounidense, y es quien escribió en 2011 que Los Supersónicos “se distinguen en la ciencia ficción por el hecho de que es un intento raro en este género que realmente logra predecir el futuro”.

Además de los coches aéreos de la serie animada que, hasta el momento, no son factibles en el mundo real, la tecnología de Los Supersónicos se ha convertido en algo común: las personas a principios del siglo XXI se comunican a través de video-chat. Las pantallas planas, los robots se han hecho cargo de muchos trabajos, los alimentos con botones pulsadores proporcionan productos rápidos y de alta calidad (por ejemplo, café Keurig), se utilizan diversos dispositivos de alta tecnología para el ocio, etc. Tucker señala que Los Supersónicos no representa una distopía sombría ni una utopía idílica, sino un mundo donde el capitalismo y el espíritu empresarial todavía existen y la tecnología no ha cambiado elementos fundamentales de la naturaleza humana.

En “Los Supersónicos” mucha de la comunicación que tenía la familia con otros personajes se hacía de manera virtual mediante videollamadas, como Súper Sónico hablando con su jefe o la madre consultando a un doctor a la distancia por alguna enfermedad de su hijo Cometín. En la actualidad las videollamadas son muy comunes para tomar clases, trabajar de forma remota y comunicarse de forma inmediata con otras personas, incluso del otro lado del mundo.

La casa estaba llena de gadgets, pero quien resaltaba era Robotina, una asistente robot que podía hablar y se encargaba de limpiar y cuidar su hogar. Ahora existen máquinas que pueden aspirar, barrer y trapear de forma autónoma. Además, con los asistentes virtuales como Alexa o Siri se pueden controlar los dispositivos inteligentes del hogar, como luces o heladeras. Es casi como tener una propia Robotina en casa.

Una de las formas en que los personajes de la caricatura se podían comunicar o entretenerse era mediante relojes con pantalla integrada, algo que en esa época se veía como imposible. Hoy por hoy, los relojes inteligentes son un accesorio cotidiano entre la población, se pueden conectar a los celulares, mostrar imágenes, hacer llamadas, reproducir video, monitorear la salud y muchas cosas más.

En los créditos de la serie animada se podía ver un poco de la vida de Súper Sónico al llegar a casa del trabajo y entre las actividades que realizaba estaba el pasear a su perro Astro, pero al vivir en las nubes la familia tenía una caminadora automática. Esta tecnología hoy se puede encontrar en clínicas veterinarias para la rehabilitación de mascotas luego de sufrir alguna lesión o para recuperarse de una operación. Dentro de esta apertura también se ve a la familia en su auto volador llevando a los niños a la escuela, a la esposa al centro comercial y al padre de familia al trabajo, pero cada uno abandona el vehículo en su propia plataforma voladora. Con la tecnología actual los drones ya se pueden encontrar algunos que entregan grandes paquetes y otros que hasta tienen espacio para un pasajero.

Con tanta tecnología, la serie animada mostraba a los personajes abandonando la Tierra con facilidad y hasta yendo de excursión fuera del planeta. En la actualidad, los viajes privados al espacio se volvieron una realidad, pues en abril de 2022 la misión Ax-1 de SpaceX llevó a tres empresarios a la Estación Espacial Internacional.

De acuerdo con el fandom, el padre de Los Supersónicos nació en 2022, pero con ello también las condiciones para un mañana bastante complejo.

El cine y la televisión —aunque todas las artes, en realidad— están ahí para resaltar o enfatizar el mundo que vivimos, y esta serie animada no podía ser la excepción a esta premisa. Esto simplemente se debe a un puntual equipo creativo que fue, por, sobre todo, un grupo de personas con un fuerte sentido crítico y un humor sagaz, lo suficientemente competente como para llevar al extremo de lo irrisorio y la fantasía todo eso que tenían de preocupante —o atractivo— los ámbitos profesionales, tecnológicos y sociales de su propio tiempo.

De acuerdo a la ficha de personaje con que cuenta el jefe de la familia Sónico, éste nació el 31 de julio de 2022. Esto se debe a que “Los Supersónicos” se estrenaron en 1962, anunciándose como un retrato de la vida popular 100 años hacia el futuro; lo cual quiere decir que sus protagonistas vivían exactamente en el 2062. Para entonces, y de acuerdo con un episodio donde nuestro querido Súper Sónico visita al médico, el personaje admite tener 40 años. Lo que es seguro y con ayuda de las matemáticas, es que su fecha de nacimiento no es otra más que 2022.

