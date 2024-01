Messi histórico: ganó el premio The Best por tercera vez y no para de quebrar récords

El crack rosarinoi, en una definición reñida con el noruegoganó este lunes el premio The Best de la FIFA como, y obtuvo así su tercera estatuilla, la cual agiganta su leyenda en el mundo del fútbol, con un nuevo récord para su vasta y rica trayectoria que reconoce todo tipo de reconocimientos individuales y grupales.El ganador del Balón de Oro en ocho ediciones logró un récord en los premios The Best de la FIFA y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

Messi, quien se ausentó de la ceremonia que tuvo lugar en el auditorio Eventin Apollo de Londres, se impuso ante el francés Kylian Mbappé y Haaland. El delantero de Manchester City de Inglaterra figuraba como favorito para varios medios especializados. Sin embargo, la votación de capitanes y entrenadores de seleccionados, periodistas e hinchas se decantó por el símbolo y figura del último campeón del mundo.

Messi y Haaland, con 48 puntos, empataron en la votación, pero el máximo goleador del seleccionado argentino logró mayor porcentaje entre los capitanes que lo eligieron (13 contra 11)

En el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, Messi jugó 32 encuentros, convirtió 24 tantos y ganó dos títulos: la liga francesa (con Paris Saint Germain) y la Leagues Cup (con Inter Miami). Durante ese lapso, Haaland marcó 34 tantos sobre 41 partidos y se consagró campeón en cuatro ocasiones con el City (Premier League, FA Cup, Liga de Campeones de Europa y Supercopa de Europa) y Mbappé anotó 27 goles sobre 28 partidos, con dos títulos en su haber.

Los ternados a Mejor Jugador se ausentaron en Londres: Messi prefirió continuar con los trabajos de pretemporada con Inter Miami en Estados Unidos, Haaland continúa recuperándose de una lesión y Mbappé declinó la invitación. De esta manera, el ex futbolista francés Thierry Henry, uno de los conductores del evento junto con la periodista británica Reshmin Chowdhury, recibió el premio en nombre del rosarino.

El tinte argentino se completó con el fanático de Colón de Santa Fe, Hugo «Toto» Íñiguez, quien ganó el premio a Mejor Afición

En tanto, el galardón a mejor jugadora quedó para la volante española Aitana Bonmatí (Barcelona), quien superó a la colombiana Linda Caicedo (Real Madrid) y su compatriota Jenni Hermoso (Pachuca).

El capitán del seleccionado argentino también fue incluido en el 11 ideal de The Best, que organizan la FIFA en conjunto de FIFPRO, el sindicato mundial de futbolistas, y extendió a 17 sus presencias en el equipo que votan los propios futbolistas.

La formación ideal incluyó al arquero belga Thibaut Courtouis. En la línea defensiva fueron elegidos los ingleses John Stones y Kyle Walker y el portugués Rúben Dias. La mitad de campo estuvo integrada por el portugués Bernardo Silva, el inglés Jude Bellingham y el belga Kevin De Bruyne. La delantera se compuso con Haaland, Mbappé, Messi y el brasileño Vinicius Jr.

El español Josep Guardiola fue elegido el mejor entrenador, en la terna que compartió con los italianos Simone Inzaghi (finalista de la Liga de Campeones con Inter) y Luciano Spaletti (campeón de la Serie A con Napoli). El catalán, multicampeón con Manchester City, logró por primera vez el premio The Best luego de tres nominaciones (2019, 2021 y 2022).

De esta manera, Pep se suma a los ganadores anteriores: Claudio Ranieri (2016), Zinedine Zidane (2017), Didier Deschamps (2018), Jürgen Klopp (2019 y 2020), Thomas Tuchel (2021) y Lionel Scaloni (2022). De acuerdo al reporte de la FIFA, tanto Messi como Scaloni, votaron por Guardiola.

La neerlandes Sarina Wiegman fue elegida como la mejor entrenadora de 2023. La seleccionadora de Inglaterra obtuvo por segunda vez consecutiva el premio y por cuarta ocasión en su carrera (2017, 2020, 2022 y 2023), lo cual se constituyó en un récord. Wiegman prevaleció sobre el catalán Jonatan Giraldez, quien dirige a Barcelona de España; y Emma Hayes, DT de Chelsea de Inglaterra.

El premio a la mejor arquera, por segunda vez consecutiva, le correspondió a la inglesa Mary Earps. La futbolista de Manchester United, subcampeona del mundo y campeona de la Finalíssima ante Brasil, venció a la australiana Mackenzie Arnold (West Ham) y a la catalana Catalina Coll (Barcelona).

En tanto, el equipo ideal femenino se conformó con: Earps; Olga Carmona, Lucy Bronze y Alex Greenwood; Kiera Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmatí; Alex Morgan y Sam Kerr.

Por su parte, el brasileño Ederson, titular en Manchester City, se alzó con el premio de mejor arquero, sobre el marroquí Yassine Bounou (más conocido como Bono) y el belga Courtois. De esta manera, la mención queda en manos de otro sudamericano luego del reconocimiento a Emiliano «Dibu» Martínez en 2023.

La ceremonia de los premios FIFA The Best también recordó con videos emotivos a las leyendas futbolísticas Sir Bobby Charlton, Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, quienes fallecieron en los últimos meses.

El brasileño Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas al mejor gol por la espectacular chilena, desde afuera del área, para Botafogo de Brasil.

Asimismo, el seleccionado de Brasil obtuvo el premio Fair Play por la lucha contra el racismo y la mítica jugadora brasileña Marta recibió una mención especial por su amplísima trayectoria.