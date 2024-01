Mendoza recibió el primer pago de la gestión de Javier Milei por Portezuelo del Viento

De esta manera, la provincia ya acumula en sus cuentas U$S 1.009 millones de los U$S 1.023 millones que acordaron gestiones provinciales anteriores con las nacionales. Restarán solamente U$S 7 millones a depositar a fines de abril; otros U$S 7 millones a fines de julio; y U$S 350 mil el 28 de octubre.