Malargüe: Actualizan las habilitaciones comerciales municipales

Con el año nuevo comienzan las actualizaciones comerciales que responden concretamente a las habilitaciones. Éstas son establecidas por ordenanza para garantizar que los ciudadanos consuman productos salubres e higiénicos. Aquellos que no tengan su habilitación comercial podrían incurrir en una multa económica. El trámite pueden realizarlo en la Dirección de Rentas del edificio municipal, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas y cabe aclarar que el nuevo certificado tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2024.

Quienes deseen realizar la actualización deben traer el certificado de habilitación vencido y asesorarse en la oficina sobre el estado de cuenta para controlar el libre de deuda, contrato de locación, certificado de medidas de protecciones aptas contra incendio (CE.ME.P.A.C.I.) estando todo vigente y se realizarán las inspecciones correspondientes, tanto de la Dirección de Rentas como desde Ambiente y Bromatología.

Aquellos comerciantes que no realicen el trámite y, en caso que alcancen su vencimiento, la ordenanza tarifaria establece una multa del 50% del monto de lo que le correspondería pagar en un año. Además, el articulado hace mención que al pasar los 30 días del plazo fijado, si no se hubiera realizado la habilitación comercial, inspectores de la Dirección de Rentas podrán disponer la clausura por periodos de 10 días al comercio en infracción y hasta que no cumpla con la renovación.

A los comerciantes que quieran realizar el trámite por primera vez, sugieren acercarse a la Oficina de Rentas a solicitar la información correspondiente. Esto es importante ya que la Ordenanza de Factibilidad indica que no se pueden instalar comercios en ciertas zonas y si el local es del rubro gastronómico, deberán realizar otra inspección por parte del personal de Bromatología, entre otras consideraciones a tener en cuenta.