«El DNU contempló desregulaciones que las pymes esperaban, pero que no están vigentes por el amparo de la CGT»

El DNU nos sorprendió por la cantidad de desregulaciones, las pymes vemos que algunos de los conceptos del DNU eran pedidos desde hace décadas para agilizar y dar certeza a las relaciones laborales y a la prestación de servicios.

P.: ¿Qué desregulaciones benefician a las pymes para la contratación?

E.P.: El DNU contempló muchas desregulaciones que las pymes esperaban, pero que hoy no están vigentes por el amparo presentado por la CGT.

Vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, dar certificado de trabajo en las desvinculaciones de personal, es un tema meramente formal que lleva gran incertidumbre porque no entregarlo genera fuertes multas, pero es manual y se emite cuando AFIP lo permite. Va con firma certificada del empleador, solo se puede generar luego de la desvinculación laboral, lo que hacía que el empleado ya no viniese a retirarlo, y luego judicialmente se aplicaban multas desproporcionadas al empleador por no entregarlo.

El DNU determina que es válido digital y sólo se debe subir a la ANSES. Listo, así estaría el problema terminado para todas las partes sin litigios.

Y así muchos otros temas que el DNU solucionaría: rubricar el libro de sueldos, que se duplica con el libro digital que se sube a la AFIP, ahora quedaría sin efecto y no duplicaríamos carga de datos, los recibos de sueldos más simples, más simple la registración de un nuevo empleado.

Piacentini destacó la desregulación en el ámbito laboral.

P.: ¿Qué opinan las pymes de la derogación del Estatuto de viajante de comercio?

E.P.: El Estatuto del Viajante, que fue dispuesto por Ley 14.546 en el año 1958, hizo mucho daño a la profesión misma de vendedor, ya que por esta ley muchas pymes repiten que no toman vendedores por los riesgos y posibles juicios desleales que se tornan impagables. La relación de la empresa con un vendedor, debe fluir con normas modernas y flexibles.

P.: ¿El DNU mejora la relación con los empleados de teletrabajo?

E.P.: El DNU ahora daría la posibilidad al empleador que establezca junto a su empleado las condiciones de volver a lo presencial, si así lo quiere alguna parte, de una manera consensuada, lo mismo para programar las tareas de cuidado a menores en el hogar, al ser consensuado incentiva a contratar más empleados en esta modalidad. La ley de teletrabajo fue erróneamente creada sin permitir que el empleador pueda participar de la planificación de horarios y otras decisiones que quedaron en manos del empleado unilateralmente.

P.: ¿Qué otra norma cree que es imprescindible cambiar y está en el DNU?

E.P.: El reingreso de trabajadores a una empresa. El asesoramiento hoy es “no reingreses personal que se fue”, porque quizás debas pagar una indemnización dos veces, ya que no permite actualizar lo que ya se pagó de indemnización, antigüedad, el DNU eso lo regula muy bien y es justo para ambas partes.

P.: Uno de los problemas de las contrataciones es el tema de despidos, ¿cómo encaran esta problemática el DNU y el proyecto de Ley?

E.P.: También se daría ahora certeza a indemnizaciones, al sacar el SAC de la base de cálculo, (que además ya la jurisprudencia lo había dicho) y al dejar en claro que otros premios o beneficios no son remuneración indemnizatoria.

Muy importante y aliviador es que se daría una tasa de actualización lógica para las sentencias laborales, (la que se estableció el año pasado en CABA capitaliza intereses y multiplica al infinito las sentencias, agravado por la lentitud de la justicia en resolver), también alivia a pymes al sacar las multas indemnizatorias que se sumaban unas a otras según criterio del juzgado en que recaía.

P.: ¿EL DNU permitiría contratar monotributistas como empleados?

E.P.: No, la relación de dependencia y los derechos del trabajador quedan regulados en la ley de contrato de trabajo, un empleado no puede ser monotributista.

Pero sí el DNU aclara un concepto real en la práctica: cuando hay contratación de servicios, con naturaleza de prestación no exclusiva, es legal que se instrumente bajo facturación de monotributo, sin tener la incertidumbre que un juzgado decida sin pruebas claras, avalar una relación laboral que no existía.

Claro que también el DNU castiga al fraude, lo mismo en el período de prueba, es muy bueno 8 meses de período de prueba para ambas partes, pero se castigará a la empresa si lo utiliza fraudulentamente.

La dirigente de FECOBA se mostró en contra de la eliminación de la Ley de Góndolas y el régimen de Compre Nacional.

P.: ¿Qué aspectos ve negativos para las pymes?

E.P.: Claro que otros puntos del DNU causaron sorpresa. La Ley de Góndolas ayudaba a las pymes a ser proveedoras de grandes supermercados y estaba funcionando, se podría haber mejorado, pero no eliminarla.

Lo mismo el Compre Nacional, es un impulso para que las industrias sean proveedoras del Estado, el Estado y las provincias son grandes compradores de todo tipo de productos que, si se usa de forma transparente, impulsa la producción nacional y generación de empleos.

Las pymes están inquietas si no se cuida la industria argentina que tanta inversión llevó, eso debe preverse.

Sabemos que las pymes en Argentina son pocas comparadas con la región, que no crecen, la mayoría no llegan a medianas como en otros países, que hay pocas pymes por habitantes y debería haber más, y creemos en la famosa frase: “Si buscás resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”

P.: Del paquete de leyes enviado al Congreso que se están tratando, ¿cuáles benefician a las pymes?

E.P.: El sistema de contrataciones públicas con desburocratización es bueno para las pymes. La Moratoria y el blanqueo, además de sumar recursos al Estado, permitirá mirar para adelante y sumar capital para invertir.

P.: ¿Y cuáles perjudican?

E.P.: No vemos en la ley ómnibus proyectos que perjudiquen a las pymes

P.: ¿Qué opinión le merece el tema de la desregulación en actividades como las agencias de turismo, despachantes de aduana y la venta de medicamentos? ¿Considera que esto afecta a las pymes?

E.P.: Estos tres temas deben volver a conversarse con los sectores involucrados, pensando en el bien común. Con relación al tema agencias de viaje, éstas deben velar por la seguridad del viajero, no está mal regular para dar seguridad.

Se puede mencionar que, al desregular la economía puede que en los primeros tiempos de implementación se vea un impacto negativo en algunas actividades específicas, dado que apunta a una libre oferta y demanda, lo cual algunos sectores (o pymes) puede que no estén del todo preparados para salir al mercado sin el resguardo en algunos temas por parte del Estado.

Pero el objetivo es la libre competencia del sector privado sin intervención del sector público, eliminando trabas burocráticas y políticas, cosa que se puede llegar a considerar favorable.

P.: ¿Qué recomendación les daría a los legisladores para ayudar a las pymes?

E.P.: Este DNU podría hacer crecer a las pymes, pero opinamos que se debe destacar el consenso y que el Congreso es el ámbito natural para que todas las partes sean escuchadas. Hablamos de “todas las partes”; sucede que las pymes no hemos sido escuchadas en leyes fundamentales donde podíamos haber aportado nuestra experiencia y mirada para sumar crecimiento y desarrollo. Si hubiéramos podido participar de leyes que se crearon detrás de un escritorio, Argentina sería muy poderosa en la región.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/el-dnu-contemplo-desregulaciones-que-las-pymes-esperaban-pero-que-no-estan-vigentes-el-amparo-la-cgt-n5925954