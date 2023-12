El economista y ex presidente del Banco Central Martín Redrado analizó los primeros días de la administración de Javier Milei, junto con las medidas implementadas, y compartió sus recomendaciones para afrontar la delicada situación económica.

En declaraciones radiales, Redrado sostuvo que “el Gobierno empezó con mucha fuerza y mucha dinámica pero sin un plan integrado” y consideró que las medidas anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, configuran un “programa de emergencia”, ya que “un programa de estabilización, que baje la inflación, es un programa que vaya más allá de un año y acá tenemos medidas que van solamente dentro de un año”.

De acuerdo a su mirada, “la Argentina necesita un programa económico, social y de política internacional integrado, que aproveche las oportunidades que nos presenta el mundo, junto con un equipo solvente y coordinado que lo ponga en práctica y leyes en el Congreso que lo respalden, sobretodo para que le de perdurabilidad”.

En ese sentido, expresó que “con el DNU podemos entrar en la discusión legal pero lo importante es que tenga perdurabilidad” y remarcó que “las inversiones lo que necesitan es un horizonte, un sendero que les permita saber que en el 2027 o en el 2031, las reglas por las cuales invirtieron, por las cuales generaron trabajo en el país no van a cambiar y para eso se necesitan leyes con mayorías especiales”.

Al ponderar la importancia de que los principales ejes del plan de gobierno de Milei pasen por el Parlamento, el economista afirmó no creer que de esa forma el presidente deba resignar algunos aspectos de sus medidas para que logren ser aprobadas y puso el ejemplo de Ronald Rigan, que cuando fue mandatario de Estados Unidos y no tenía mayorías en el Congreso igualmente “enviaba las leyes, las explicaba y la gente era la que ponía presión para que se aprobaran esas leyes”.

Al respecto, Redrado propuso que “primero intentemos la vía de las leyes y si estas no salen, vayamos a plebiscito y expliquemos a la gente la profundidad y la naturaleza del cambio, cómo los va a beneficiar” y analizó que “en este caso creo que faltan muchas cosas por explicar”.

Continuando en esa línea, indicó que “hay que plantear la integralidad, no solo el ordenamiento de las cuentas públicas” señalando que “el ordenamiento puede ser un medio pero no es el fin en sí mismo, el fin es volver a tener crecimiento económico”.

Asimismo, puntualizó que “hay que ir con un planteo mucho más sólido y de ahí en más, poner la presión de la gente sobre el Congreso”, para lo que consideró necesario “explicarles a la población cuáles van a ser los motores del crecimiento, con qué fórmulas o con qué leyes o con qué medidas se van a poner en marcha”.

El ex titular del BCRA aseguró que “en el corto plazo no sabemos cuánto se va a emitir, tampoco no se ha dicho nada del programa financiero”, por lo que expuso que “en un programa económico no puede ir la variable cuánto gasto, cuánto emito y cuanto financio cada una por su lado”.

Además, advirtió que “a estas medidas le faltan un techo para los precios, le falta un ancla para la tasa de inflación” y señaló que “eso lo tiene que dar cómo y cuánto va gastando el sector público, cómo y cuánto va gastando y emitiendo el Banco Central”. En su parecer, indicó que “de esa manera se genera certidumbre para los argentinos”.

Cambios en las tarjetas de crédito

Con respecto a las modificaciones que introdujo el DNU de Milei en la ley de tarjetas de crédito, Redrado alertó que ahora “los bancos pueden poner los punitorios que se les ocurran sobre el pago mínimo”, por lo que indicó que “la primera recomendación es no usar la tarjeta de crédito”, ya que “cuando entre en vigencia el DNU te van a empezar a poner intereses, intereses compensatorios, punitorios y eso puede ser totalmente arbitrario”.

Previsión para lo que viene: aumento de gastos y bajos ingresos

Al referirse al panorama que prevé para las próximas semanas, el economista aseguró que

“lo que vamos a ver en los próximos días es incremento en alimentos, que es donde más repercutió la devaluación y que todavía sigue transitando ese camino, y los meses siguientes va a impactar en el boleto de colectivo, de subte, y en las boletas de luz, gas y agua”.

En ese sentido, estimó que “los argentinos vamos a tener todos menos ingresos disponibles, por lo cual hay que mirar con mucho cuidado los gastos”, aunque expresó que “la recomendación es comprar todo lo que se pueda, porque cuando lo vayas a comprar la semana que viene lamentablemente va a estar más caro”.

Independencia del BCRA

Al ser consultado por la buena relación que existe entre Caputo, titular del Palacio de Hacienda, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, Redrado manifestó que “más allá de los dos excelentes profesionales que son Caputo y Bausili, lo importante es evaluarlos en cuánto emite el BCRA para financiar al sector público”, señalando que “eso es lo que determina la independencia”.

Al respecto, indicó que “me parece importante que se tache el artículo 20 de la Carta Orgánica que permite emitir al Central para financiar al sector público” y aseguró que

“se puede no emitir nunca para financiar al sector público”, aunque remarcó que “por supuesto que un país debe tener moneda de acuerdo a la demanda de los privados”.

