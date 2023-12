Principales definiciones de Luis Caputo, tras el impacto de las nuevas medidas: Ganancias, jubilaciones, inflación, FMI y tarifas

Impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía indicó que el restablecimiento del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría deberá pasar por el Congreso de la Nación y que es un pedido de los gobernadores.

En ese sentido, apuntó que «la realidad política es que las provincias son las más interesadas en que esto se de vuelta» y criticó que «el ‘plan platita’ le costó 1,1% a las Provincias y 0,8% a Nación. Los gobernadores quieren, como siempre pasa«.

De todas formas, reconoció que la decisión de volver al impuesto a las Ganancias es una decisión legislativa y señaló: «Habrá que ver si se restablece. Está negociándose. Eso tiene que ir al Parlamento. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se de vuelta«, dijo en relación al proyecto presentado por el extitular de Hacienda, Sergio Massa, que fue aprobado antes de las elecciones generales, con el voto positivo del entonces diputado, Javier Milei.

Jubilaciones

Caputo reconoció que el Gobierno buscará modificar la fórmula de movilidad jubilatoria vigente. «La fórmula jubilatoria no funciona. Hoy la mínima cobra algo realmente bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en cuatro meses cobrarían entre un 25% y un 40% menos de lo que reciben hoy. Eliminando la formula los estamos protegiendo. Esa fórmula no sirve», explicó.

«Lo que estamos pidiendo es terminar con esa fórmula porque si no los jubilados colapsan. El hecho de eliminarla va a hacer que cobren más con lo que le vamos a dar. Está previsto un aumento para jubilados», informó.

Acuerdo con el FMI

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre el préstamo negociado durante el gobierno de Mauricio Macri, Caputo aseguró que se saldarán los vencimientos del próximo 21 de diciembre y que el país «no entrará en default».

«Vamos a pagar los vencimientos con el FMI, estamos reformulando el acuerdo que estaba caído. Estamos en muy buenos términos con el organismo», afirmó luego de que el propio organismo celebrara las medidas de ajuste anunciadas este martes.

BCRA y devaluaciones futuras

El ministro afirmó esta noche que el Banco Central (BCRA) «no tiene ni un dólar» y que por otro lado, cuenta con tres bases monetarias en pasivos remunerados.

Además, aseguró que el esquema armado en relación al tipo de cambio, que sufrió una devaluación del más del 50% hasta los $800, incentivará «la liquidación de importaciones».

«El BCRA ha fijado una corrección de 2% por mes, va a variar muy poco en comparación a la tasa. Eso genera un incentivo para que el exportador liquide para tomar una tasa más alta», explicó. «El atraso del tipo de cambio no está. Para eso se hizo el overshooting cambiario para que no haya atraso», continuó.

Déficit cero

Luis Caputo indicó que con las primeras medidas económicas anunciadas, el Gobierno se comprometió «por lo que el presidente ha sido votado: déficit cero».

«La credibilidad es el insumo del funcionario público. Y la credibilidad en Argentina es bajísima. No alcanza con decir que vamos a déficit cero. Teníamos que presentar un programa que lo validara y sea creíble. En la reunión con economistas estaban gratamente sorprendidos porque entendieron que era cumplible. Eso se convalido también en los mercados», evaluó, tras la primera jornada con las medidas vigentes.

En este sentido, se sinceró: «anuncié cosas con lo que ideológicamente no estoy de acuerdo: subimos retenciones y aumentamos impuesto PAIS. Lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de que no vamos a gastar más de lo que recaudamos. Son medidas transitorias. Nuestro compromiso es decirle la verdad a la gente».

«Es un programa de manual ortodoxo. Shock fiscal, shock cambiario y política monetaria más laxa. Estamos convencidos. Vamos a estabilizar. Estamos evitando la catástrofe», explicó.

Inflación

Luego de que se conociera este miércoles que la inflación de noviembre fue del 12,8%, el flamante ministro admitió que la inflación de diciembre será «sustancialmente» más alta.

“La inflación de diciembre va a ser sustancialmente más alta que la de noviembre. La herencia se va a manifestar en los próximos meses”, adjudicándole la inercia en la suba de precios al gobierno anterior.

“Si la solución para terminar con la pobreza fuera emitir pesos y la solución para que no hubiera inflación poner controles, ¿por qué no lo hacen todos los países desde hace 400 años? Los países que no lo hacen son los que tienen menor inflación y menor pobreza; los países que insistimos con eso tienen inflación galopante y pobreza altísima. Hay que dejar de engañar a la gente”, sostuvo.

Blanqueo

El funcionario de Hacienda esclareció cómo se llevará adelante el blanqueo de capitales anunciado este martes. En este sentido, detalló que «va a ser para todo el mundo». «Principalmente se va a favorecer al que ingrese sus dólares al sistema bancario» y aseguró que «no van a pagar nada«.

En relación a esta medida, Caputo agregó que «si lo saca del sistema bancario va a pagar 5%. Si lo saca del colchón o lo trae de afuera no va a pagar nada«, contrastó, para incentivar su aceptación.

Por consiguiente, reconoció: «Lo que queremos es que los capitales vuelvan porque es muy costoso que se siga fugando. Hay un PBI afuera. Si esa plata estuviera, haría que las cuentas fiscales estuviesen en orden. Estamos tratando de generar las condiciones».

Todas las definiciones de Luis Caputo en televisión