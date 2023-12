Paulo Campi se despidió del H. Concejo Deliberante y asumió como Secretario de Gobierno

«Llego a una Secretaría que conozco pero que tiene más demanda que en la etapa anterior, lo que me obliga a redoblar esfuerzos. Quienes me conocen, saben que estoy a disposición de cada área municipal, de cada entidad, de cada vecino. Me entusiasma muchísimo este nuevo desafío que me ha conferido Omar, principalmente por los ejes de gestión que está trazando para su Intendencia», expresó Campi.

CÁMARA ASUMIÓ COMO CONCEJAL

Mariano Cámara prestó juramento y se transformó en concejal por la salida de Paulo Campi. Asimismo, la Concejal Pamela Torres quedó a cargo de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante.

«Vengo de un área donde trabajé mancomunadamente con todas las entidades de San Rafael y esa será mi impronta desde esta banca, seguir escuchando a la comunidad organizada de San Rafael y alentar a la conformación de muchas más entidades», afirmó Cámara.