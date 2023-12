Extendieron las inscripciones para ingresar a la Policía y a la Penitenciaría

Son para las carreras de Tecnicatura Universitaria de Seguridad Pública y Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria.

Para formar parte de la Policía o la Penitenciaría provincial, el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) extendió las inscripciones hasta el 15 de diciembre de 2023. El plazo rige para la preinscripción por internet de las carreras de Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública y Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaría.

Todas las personas interesadas pueden obtener más datos sobre el ingreso, condiciones y requisitos, cronograma, proceso de inscripción y el trámite propiamente dicho ingresando aquí

Las delegaciones para realizar el trámite son: sede central, Penitenciaria Gran Mendoza y delegaciones zona Sur, Este y Valle de Uco.

Entre los requisitos generales, los aspirantes deberán cumplir:

-Secundario completo o en vías de finalización.

-Edad: entre 18 a 27 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso (aspirantes civiles).

-Ser argentino nativo o por opción (si es argentino por opción deberá tener nacionalidad y DNI argentino).

-Estatura mínima: Varones: 1,65 m; Mujeres: 1,60 m.

-No poseer tatuajes visibles de la media manga del brazo hacia las manos; de los extremos de la rodilla a los tobillos; y del cuello hacia la cabeza. Si tuviera tatuajes visibles en el momento de la inscripción, se le hará firmar el acta compromiso indicando que debe removerlo/eliminarlo, con tiempo límite de 3 meses del inicio del cursado que corresponda. Si no, se procederá a darlo de baja del IUSP, por no cumplir con los requisitos establecidos en el baremo médico (aspirantes civiles).