Energía, Economía y Comunicación: cuáles fueron las últimas designaciones del presidente Javier Milei

Tras reducir a nueve la cantidad de ministerios, Javier Milei confirmó nuevos funcionarios para seguir completando los casilleros que se encontraban vacíos en su naciente Gobierno.

A través del Decreto 14/2023 del Ministerio de Economía -publicado este martes en el Boletín Oficial-, se designó a Eduardo Javier Rodríguez Chirillo al frente de la Secretaría de Energía.

Desde la campaña electoral, Rodríguez Chirillo se perfilaba como una figura central en la reestructuración del sector energético argentino en el gobierno del libertario. A lo largo de su carrera, el abogado se desempeñó en roles significativos en el ámbito energético tanto en Argentina como en España, donde vivió los últimos 20 años. Su experiencia abarca desde la consultoría en la Secretaría de Energía de Argentina hasta posiciones de liderazgo en empresas energéticas internacionales. En el contexto argentino, Rodríguez Chirillo ha sido una figura prominente en el proceso de privatización de empresas estatales durante el gobierno de Carlos Menem.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y con un doctorado de la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, fue consultor de la Secretaría de Energía entre 1995 y 1996, cuando estaba bajo la órbita de Domingo Cavallo, y asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001, a cargo de Carlos Bastos.

Además, fue gerente de asuntos regulatorios de Azurix, la firma que tenía la concesión del servicio de agua en gran parte de la provincia de Buenos Aires, antes de partir para España, donde continuó su carrera como director jurídico para Latinoamérica de Iberdrola, un conglomerado energético.

La cartera a cargo de Luis Caputo oficializó esta madrugada la designación -mediante el Decreto 15/2023– de Pablo Quirno Magrane al frente de la Secretaría de Finanzas. El ex director del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri regresa nuevamente a la función pública de la mano del titular de Economía, quien años atrás lo había nombrado jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas.

Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero internacional. Desarrolló su carrera en el sector privado como asesor financiero y fue managing director del equipo de M&A para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. También fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan y asesoró gobiernos y compañías en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia en fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

Además, se oficializó la designación de Belén Stettler en la Secretaría de Comunicación y Prensa, área que Milei le dio rango ministerial pese al achicamiento de la estructural del Estado. Santacruceña, de 35 años, integraba la consultora de Santiago Caputo, el estratega de la campaña presidencial, hijo del fallecido extitular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Caputo, quien era primo del ahora ministro de Economía. La carrera de Stettler incluye pasos por la consultora Green Consult, Burson Cohn & Wolfe Argentina Sau, Parra Cortijo & Asociados, Suessa Servicios Empresario y el Gobierno porteño. Su nombramiento fue confirmado mediante el Decreto 16/2023 firmado por Milei y por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En tanto, el Decreto 17/2023 incluyó la designación de Dante Javier Herrera Bravo como secretario de Legal y Técnica, cargo que también tendrá rango de ministro. Abogado especialista en Derecho Público, es otro de los funcionarios que ya tuvo experiencia en el Estado durante la gestión de Cambiemos: trabajó con Pablo Clusellas en la planta baja de Casa Rosada.

Junto con los nombramientos en el Poder Ejecutivo, este martes se oficializaron las designaciones de la nueva cúpula del Banco Central a cargo de Santiago Bausili.

Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex JP Morgan, será el vicepresidente primero de la entidad; también se nombraron a: Alejandro Lew, ex director financiero de YPF; Marcelo Eugenio Griffi; Agustín Pesce y a Juan Ernesto Curutchet.

