El Schestakow realizará una campaña donación de sangre

Será el jueves 28, de 8.30 a 12.30, en el Servicio de Hemoterapia del Hospital, Emilio Civit 150. Tiene el objetivo de promover la donación voluntaria y frecuente para contar con sangre segura.

Esta actividad es organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Schestakow y se invita a la comunidad a donar sangre. Desde el servicio se agradece a quienes donan vida en cada campaña y entienden el sentido solidario y altruista de este acto.

Se debe tener presente que 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida. Cada donante brinda la posibilidad de salvar hasta cuatro vidas, permite que la sangre esté siempre disponible y evita que el paciente y su entorno deban encontrar donantes.

El producto de las donaciones se destina a transfusiones y además se fracciona en cuatro hemocomponentes: glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. En el caso de plasma, se remite a una planta en Córdoba donde se producen gammaglobulina, albúmina y factores de coagulación; en tanto los demás componentes se envían a los hospitales para transfundir.

Los productos de las donaciones son depositados en los bancos de sangre.

Allí son sometidos a un proceso gracias al que se pueden conservar de 35 a 42 días los glóbulos rojos; las plaquetas, solamente 5 días; y el plasma y el crioprecipitado duran un año, porque son previamente congelados.

La sangre es necesaria para trasplantes, cirugías, anemias crónicas y agudas, tratamientos oncológicos y accidentes. Así también, el plasma y derivados se utilizan en tratamientos de hemofilia, problemas de coagulación, quemaduras y enfermedades del riñón y del hígado.

Requisitos para donar sangre

Tener entre 16 y 65 años.

Pesar más de 50 kg.

Concurrir con DNI u otro documento que acredite identidad.

Desayunar antes de concurrir a donar.

Descansar bien la noche anterior.

No haber padecido enfermedades de transmisión sanguínea.

No consumir drogas ilegales.

No haberse realizado dentro del último año: tatuajes, perforaciones o

cirugías. Gozar de buena salud.

A tener en cuenta

Aunque no puedas donar sangre, siempre se puede colaborar difundiendo entre amigos y familia la importancia de ser donantes voluntarios y habituales de sangre.

Extracción

La extracción dura entre 7 y 10 minutos.

Se realiza en un ambiente seguro y con material descartable.

Se extrae sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis.

Después de donar.

Se brindará un refrigerio, a fin de recuperar líquidos y azúcar. Es importante tomarlo lo antes de irte del Centro de Donación. Si no te sentís bien, avisar al personal del Centro y no abandonar el lugar.

Se te va a entregar un certificado de donación y un formulario de “Autoexclusión confidencial” para expresar la voluntad de eliminar la unidad de sangre que se donó si se considera que por alguna razón no es segura. El centro no utilizará la sangre pero, si detectara algo anormal en los estudios, te contactará para informarte.

Durante las 6 horas siguientes:

No hacer esfuerzos ni cargar peso con el brazo para evitar hematomas.

No hacer cambios bruscos de posición, ya que se podría tener sensación de mareo. Si esto ocurre, acostarse boca arriba y levantar ligeramente las piernas.

No tomar alcohol.

No fumar, sobre todo en las 2 primeras horas.

Beber abundante líquido: agua, jugos, leche.

Si dentro de la semana posterior a donar sangre se tiene algún malestar (fiebre, diarrea, vómitos, etc.), comunicarse con el Centro de Donación e informales acerca de tus síntomas.