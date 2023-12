Diana Mondino anticipó que Argentina no formará parte de los BRICS

La futura canciller del próximo gobierno liderado por Javier Milei, Diana Mondino, afirmó que la propuesta del presidente saliente, Alberto Fernández, para que Argentina se una al bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no se concretó y no será implementada durante la próxima administración. Mondino, quien será designada como canciller, confirmó que el país no se sumará a este grupo de naciones emergentes, pese a los acercamientos realizados por Fernández.

Las declaraciones de Mondino tuvieron lugar momentos antes de su participación en la 29° Conferencia Industrial de la UIA, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

La futura ministra subrayó: «No vamos a dar marcha atrás porque nunca se aprobó», al ser consultada sobre la concreción de la entrada de Argentina al bloque de mercados emergentes.

Previamente, Mondino había expresado su opinión de que no ve «ventajas» en unirse a este bloque. Durante un breve viaje a Brasil, donde buscaba mejorar la relación con el presidente Luiz Inacio «Lula» Da Silva, Mondino afirmó que no había abordado la cuestión del ingreso de Argentina a los BRICS, pese a las recientes invitaciones del bloque a varios países para su expansión.

En este contexto, la economista destacó: «No veo ventajas» en el ingreso de Argentina a los BRICS, contradiciendo la declaración de Fernández en octubre de que Argentina había «iniciado el proceso de adhesión» al bloque. Durante su participación en la conferencia industrial, Mondino profundizó sobre el tema.

«Entiendo que fuimos invitados a participar en los BRICS, pero no hemos aceptado formalmente», comentó a Infobae.

Además, agregó: «Para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, hay que hacer un aporte de capital y Argentina no está en condiciones».

En otra nota, antes de la conferencia, Mondino expresó su apoyo al tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. «Tiene altas posibilidades de ser firmado el 7 de diciembre. Como La Libertad Avanza, hemos manifestado que no tenemos ninguna objeción en que se firme; al contrario, nos parece excelente. Ojalá Alberto Fernández pueda concretarlo y termine su mandato con este logro», afirmó.

Cuáles son los beneficios para Argentina por ingresar al BRICS

BRICS emerge como un polo de influencia económica en un mundo multipolar en evolución, desafiando el predominio estadounidense. El grupo representa una proporción considerable del comercio mundial y sus objetivos de desarrollo sostenible tienen el potencial de alterar la dinámica global. La incorporación de Argentina y otros países promete expandir aún más su alcance y poder.

La alianza BRICS, compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha establecido como un actor clave en la geopolítica económica global. Su enfoque en el desarrollo sostenible y la colaboración entre economías emergentes desafía el statu quo dominado por Estados Unidos y plantea la posibilidad de un orden económico mundial más equitativo y multipolar.

El grupo BRICS es una coalición económica que persigue la expansión de las oportunidades de sus miembros, mediante la colaboración financiera para proyectos estratégicos y el fomento de un enfoque de desarrollo global orientado a la erradicación de la pobreza y el hambre para 2030. Constituyendo el 22% de la masa territorial, el 42% de la población mundial y una significativa porción del PIB y el comercio global, esta alianza se perfila como un actor influyente en la geopolítica, desafiando la preeminencia tradicional de Estados Unidos.

Orígenes y Desarrollo del BRICS

A principios del siglo XXI, Jim O’Neill, entonces líder del grupo financiero Goldman Sachs, delineó la idea de que Brasil, Rusia, India y China (BRIC) podrían transformarse en las principales economías mundiales. La combinación de sus crecientes poblaciones, economías en ascenso y un floreciente desarrollo interno llevó a la creación de este concepto. Esta noción cobró fuerza en 2006, cuando los ministros de relaciones exteriores de estos países comenzaron a discutir políticas económicas y desafíos globales compartidos. En 2010, la inclusión de Sudáfrica amplió el grupo a BRICS.

Objetivos y Fortalezas:

La alianza BRICS busca el desarrollo sostenible y la inclusión social a nivel global, apoyándose en la colaboración entre economías emergentes y en sus objetivos compartidos. China, como líder comercial mundial, y Rusia, un importante proveedor energético, desempeñan roles fundamentales. India contribuye con su ascendente potencial exportador, Brasil destaca en la producción agroalimentaria y Sudáfrica provee minerales cruciales. Esta sinergia pretende contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos y buscar la desdolarización como salvaguarda de la influencia económica.

