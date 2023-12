Cornejo y Rus presentaron a los nuevos policías y al personal penitenciario que se suman a las fuerzas

Se trata de 140 efectivos que quedarán a disposición de la Dirección General de Policías. A ellos se suman 63 agentes penitenciarios, que cumplirán funciones en el moderno complejo penitenciario ubicado en Cacheuta. Además, se presentó parte del equipamiento adquirido en los últimos dos meses de 2023.

El Gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, presentaron a los nuevos policías y al personal penitenciario que ingresaron a la cartera. Se trata de 140 efectivos que su incorporan a los casi 9.500 policías. Quedarán a disposición de la Dirección General para ser distribuidos en diferentes puntos de la provincia de acuerdo con las necesidades de cada distrital.

Además, se agregan 63 penitenciarios, que cumplirán funciones en el moderno complejo penitenciario ubicado en Cacheuta y que se suman a los casi 2.800 agentes que ya están en actividad.

“Es un gusto recibirlos, en mi calidad de jefe de las milicias como marca la Constitución, a estos 140 policías nuevos para la provincia de Mendoza”. Con esas palabras, el Gobernador comenzó su discurso en el acto que se realizó en la Plaza de Armas del Ministerio de Seguridad y Justicia. Extendió también su saludo al cuerpo penitenciario, que incorporó personal “en una función trascendente para la organización de la sociedad y del Estado en Mendoza”.

En la oportunidad, estuvieron presentes la vicegobernadora, Hebe Casado; el director general de Policías, Marcelo Calipo, y el subdirector, Roberto Favaro. Durante la actividad, también se mostró parte del equipamiento adquirido en los últimos dos meses de 2023: 15 camionetas 4 por 2 y cinco 4 por 4, 180 bicicletas, 8 trailers rurales, 6 motos, 5 cuatriciclos y 1 trailer para traslado de combustible destinado al cuerpo de aviación policial.

En este espacio, Cornejo dijo: “Estamos muy comprometidos con funciones que son indelegables del Estado, como dar seguridad, y con una política concreta que viene obteniendo resultados positivos en materia de delitos violentos”. De todas maneras, aclaró: “Aspiramos a que suceda lo mismo en el resto de los delitos y también a seguir bajando los delitos violentos con armas”. Según remarcó, esa tarea no es solo de un gobierno sino del trabajo mancomunado con la Justicia, ya que consideró que “es un sistema que tiene que perfeccionarse día tras día y donde el papel del recurso humano es básico”.

Siguiendo su discurso, el Gobernador reconoció: “Por supuesto, siguen ocurriendo delitos que son violentos, como arrebatos, entraderas y demás, y nos proponemos encararlo con inteligencia criminal que los prevenga o que los reprima”. Es más, puso como ejemplo la detención de personas de otras provincias que habían venido a Mendoza a delinquir: “Esa es una banda que veníamos siguiendo, y aspiramos a que estas cosas tengan mayor interrelación con el Gobierno nacional y con otras provincias, ya que las bases de datos que tiene Mendoza son muy superiores a otras jurisdicciones y a la nacional”.

Es más, comentó que busca trabajar de manera conjunta con los gobernadores de San Juan y San Luis, por ejemplo, para reformular las entradas a la provincia y anunció: “Tenemos una batería de proyectos que vamos a ir desarrollando con el tiempo y que van a ir dando resultados en otros delitos”.

En cuanto a la función de la policía, el mandatario hizo hincapié en el orden constitucional de la Provincia y también “en nuestros principios de convivencia social que es una función muy noble”. Por esto, le pidió al personal de seguridad que se sientan orgullosos “de ser los custodios de esa convivencia social que requieren los mendocinos para vivir en paz”.

Por su parte, la ministra Rus también se dirigió a los efectivos policiales y penitenciarios y les dijo que “la profesión de ustedes es solemne para nosotros y así queremos considerarlo. Por eso, los felicito por haber elegido esta vocación. Son corresponsables de la construcción social, porque no hay sociedad posible si no hay orden, seguridad y si no existen cuerpos como ustedes, que puedan dotar a esta ciudadanía de estos bienes”.

En ese sentido, Cornejo agregó: “Son los únicos que tienen el monopolio de la fuerza legal y esa es una tarea que queremos preservar, enaltecer y prestigiar”. Remarcó que esto requiere también que las fuerzas de seguridad sean cada vez más profesionales.

En otro pasaje de su discurso, el Gobernador destacó que aumentó la cantidad de personas privadas de libertad en la provincia y la importante inversión en infraestructuras penitenciarias. También hizo alusión a la continua incorporación de tecnología en la función policial y penitenciaria, como también a establecer sistemas más ágiles con la Justicia.

En el mismo sentido, mencionó que cuando asumió, en 2015, había menos de 4.000 personas detenidas y hoy Mendoza cuenta con más de 6.000 en distintas modalidades, pero resaltó: “Tenemos menos penitenciarios que en ese entonces”. A esto le agregó que “ninguna provincia ha hecho mayor inversión en cárceles que Mendoza y por eso necesitamos mayor profesionalismo en el sistema penitenciario. Estamos consustanciados con ello”.

El Gobernador fue más allá y aseguró: “Se busca mayor eficacia y eficiencia” para combatir el delito, por lo que puso el acento en la importancia de la capacitación del personal de seguridad y la necesidad de mantener altos estándares de ingreso en la academia.

La ministra también hizo referencia a los nuevos retos que deberá enfrentar en su gestión al incorporar Justicia a la cartera. De esta manera, dejó en claro que, sin duda, “tenemos grandes desafíos. Hay una nueva organización ministerial que tiene que ver con incorporar justamente al ministerio la cartera de Justicia. Esto da cuenta de un entendimiento de que la Justicia también es corresponsable de los bienes públicos, la seguridad y el orden”.

Para finalizar, Rus explicó que “la Justicia en todos sus fueros es responsable también, porque el análisis y la resolución en cada uno de los fueros de Familia, Civil, Penal, Administrativo hace a un orden. No tengo duda de que es ordenador de la paz social. Por ello es sumamente importante esta incorporación en el organigrama ministerial y además teniendo en cuenta sobre todo lo que atañe a lo contravencional y a lo penal”.

Las medidas nacionales

Al terminar el acto, Cornejo y las autoridades del ministerio realizaron una recorrida por la Plaza de Armas y posteriormente, el Gobernador habló con la prensa sobre otros temas, como las retenciones al vino dispuestas por Milei. Dijo que la medida en la Argentina es desfavorable, ya que el costo de producción del vino es alto y la venta es más complicada que la de la soja. Además, señaló que los beneficios fiscales no son significativos, debido a los costos adicionales en la producción del vino.

“La producción del vino tiene un alto valor agregado, si uno también la compara con la soja, ya no es el 8%, sino es el 30 y pico, porque con el vino a granel hay que sacar el corcho, el vidrio, la etiqueta y otros tantos, por lo que ya la retención real no sería del 8% sino sería del 34 o 35”.

Antes de acto, Cornejo mantuvo una reunión con su gabinete para analizar el alcance de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocida como “Ley Ómnibus”, que presentó el Presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. Ante esto, comentó: “En líneas generales creo que tiene una dirección correcta. Hay un cambio de modelo económico que nosotros alentamos y que la sociedad está pidiendo”.

Además, aclaró que encuentra aspectos positivos y negativos. Sobre este último concepto, el mandatario provincial aseguró: “Lo de hidrocarburos es claramente inconstitucional de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. En nuestra Carta Magna provincial hay un artículo que nos da la facultad única a las provincias de conceder licencias petroleras” y afirmó que si el Congreso lo aprueba, es “judicialmente revisable”.

Según consideró, “hay muchas cosas que son positivas, pero hay que ver cómo se ejecutan”, y puso como ejemplo las medidas en materia de educación. Analizó lo realizado durante el gobierno de Alberto Fernández con las paritarias nacionales: “Eran muy vivos, daban buenas noticias en la paritaria nacional, pero las pagaba la provincia. Generaba un piso mínimo de salario que cada vez era más bajo, cada vez era más alto en monto, pero se devaluaba la moneda, entonces acható la pirámide salarial de los docentes”.

Ante esto, consideró como positivo que esto se cambie, pero advirtió que si se hace sin recursos, es negativo.

Al ser consultado sobre las manifestaciones que se han vivido en el país en estos últimos días, Cornejo aseguró que “no deberíamos preocuparnos por eso, siempre y cuando no se vuelvan violentas ni perjudiquen a terceros”. Destacó que en Mendoza han sido de manera ordenada y que el Gobierno nacional está tomando medidas similares a las implementadas en la provincia.

El Gobernador también mencionó la importancia de que provincias como Mendoza tengan una compensación por la quita de ganancias del anterior Gobierno nacional: “Quiero decir que para las provincias que no han recibido transferencias discrecionales de la Nación es imprescindible que tengamos una compensación sobre la quita de ganancias del plan platita de (Sergio) Massa. Es imprescindible que tengamos una compensación, si no, vamos a estar en problemas todas las que no hemos tenido transferencias”.

Es más, remarcó que si a las que les daban esos recursos, como a la provincia de Buenos Aires, se lo cortan, “van a tener serios problemas fiscales. En Mendoza no estemos sobrados, de ninguna manera, pero si no que tenemos una compensación de ganancias, cambia todo el plan fiscal de la Provincia de Mendoza, con lo cual estamos a la espera de eso”.