Consejos útiles para celebrar la Navidad y el Año Nuevo de manera segura y saludable

La comida cumple un rol clave en estos festejos. Por lo tanto, hay que tomar recaudos al prepararla, para evitar intoxicaciones, así como consumir alimentos saludables y moderar el consumo de alcohol. Y además, si bien se desaconseja el uso de pirotecnia, en caso de hacerlo, debe ser en forma responsable y siempre en lugares abiertos, lejos de personas, para evitar accidentes.

La Navidad y el fin de año están muy cerca. Por eso, desde el Ministerio de Salud y Deportes se destaca la importancia de tomar ciertos recaudos al planificar, elaborar y manipular los alimentos, moderar el consumo de alcohol y sobre uso de pirotecnia, para pasar estas fiestas sin accidentes y de manera saludable.

En primer lugar, es recomendable tomar recaudos al preparar los alimentos, esto es fundamental para evitar intoxicaciones y cuidar la alimentación.

Una incorrecta manipulación de las carnes y vegetales, sin los recaudos necesarios en su refrigeración, contribuye a que, en ocasiones, se cumplan las condiciones para que se produzcan sorpresas poco gratas, como intoxicaciones alimentarias. Estas se conocen como enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y se pueden evitar con unas sencillas reglas de consumo responsable.

Algunos síntomas incluyen diarrea, vómitos o dolores semejantes a los de una gripe y pueden comenzar desde unas horas hasta unos días luego de ingerir alimento o agua contaminada.

Otros cuidados a tener en cuenta son:

-Sumar frutas de todo tipo y color.

-Moderar el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas.

-Remplazar la sal por condimentos.

-Comer despacio.

-Beber abundante líquido, sobre todo agua.

Ingesta de alcohol

Moderar el consumo de alcohol. El exceso produce efectos físicos y sociales, reduce la capacidad de pensar, hablar y moverse y aumenta la probabilidad de accidentes.

El consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir accidentes viales y domésticos, por lo que se recomienda una actitud responsable. Por esa razón, se solicita que quien haya consumido alcohol no conduzca y coordine el regreso con alguien que esté en condiciones para manejar.

Pirotecnia

Si bien se desaconseja el uso de pirotecnia, en caso de hacerlo, debe ser de forma responsable y siempre en lugares abiertos, lejos de personas, para evitar quemaduras, problemas auditivos y lesiones en manos, rostro y ojos, en especial en los niños de 5 a 14 años de edad, que suelen ser los más afectados. Además, la pirotecnia provoca daño a las personas con autismo y a los animales. Su uso no es sinónimo de fiesta.

Nunca se deben encender la mecha con la pirotecnia en la mano, por lo que se aconseja hacerlo en el suelo sobre una superficie plana y lisa. Tampoco se debe apuntar o arrojar el objeto pirotécnico hacia seres vivos o bienes.

Los menores de 16 años deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto responsable.

No se debe guardar pirotecnia en los bolsillos, ni encenderla dentro de envases de vidrio o metal. En caso de que no explote, no hay que tocarla, solo derramarle agua y alejarse. Antes de comprar, es importante verificar que esté autorizada por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Ante un incidente, si se prende fuego la ropa, se recomienda envolver a la persona afectada con una manta o hacerla rodar sobre el suelo. La víctima no debe caminar ni correr. Es importante poner agua fría en la zona lesionada para calmar el dolor y frenar la acción del calor. No colocar cremas, pomadas o ungüentos caseros. Si la lesión ocurre en los ojos, hay que evitar tocarlos y, en todos los casos, concurrir urgente al centro de salud más cercano.

Recomendaciones ante un corte de energía

-Guardar los alimentos de mayor riesgo, como carnes y lácteos, en freezer o congelador.

-Evitar la pérdida de frío de las heladeras, por lo que se recomienda no abrirlas y cerrarlas en reiteradas ocasiones.

-Considerar que se toma como corte de la cadena de frío cuando el alimento

supera las dos horas a temperaturas mayores a 5°C.

-Aumentar los cuidados al momento de la cocción y asegúrense de que las carnes no queden crudas. Para esto se deben cocinar hasta que los jugos sean amarronados.