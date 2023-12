Boca: Ever Banega y un posteo que ilusiona a Juan Román Riquelme con un regreso

Ever Banega quiere volver a Boca y Juan Román Riquelme vería con buenos ojos su regreso, a tal punto que ya había intentado repatriarlo en anteriores libros de pases. El N° 5 actualmente está en Al-Shabab de Arabia Saudita, pero -a los 35 años- su deseo es regresar al fútbol argentino. Eso sí: el candidato a presidente por el oficialismo pretende que Banega llegue en condición de libre, como sucedió con Edinson Cavani cuando se desvinculó de Valencia (España) y como hará ahora Arturo Vidal (Atlético Paranaense).

Boca estaba buscando incorporar un volante central, un puesto que quedó inestable luego de la partida de Alan Varela a Portugal, y que en la Copa Libertadores se turnaron para cumplirlo entre Guillermo Pol Fernández, Equi Fernández y Jorman Campuzano.

El volante de 35 años sueña con volver al Xeneize, de donde surgió y fue campeón de la Copa Libertadores 2007, y ya se lo comunicó al vicepresidente, con quien guarda una buena relación justamente por haber compartido cancha en aquellos tiempos donde levantaron el máximo título continental juntos.

El posteo de este domingo 3 de diciembre de 2023 de Ever Banega, en su cuenta de instagram, con la camiseta de Boca y los corazones en azul y oro

El exfutbolista de Sevilla dejó un claro guiño en sus redes sociales en las últimas horas: posteó una historia de Instagram de su primer paso en Boca (entre 2006 y 2008), cuando aún era joven, y le sumó corazones azules y amarillos.

Lo mismo realizó esta semana Arturo Vidal, otro jugador que estuvo siempre en el radar de Riquelme. En su cuenta de Instagram subió un par de fotos vestido de azul y amarillo, con un buso y también con zapatillas que iban en la misma dirección. “Siempre es bueno contar con jugadores como Vidal. Nació para jugar en Boca”, repitió hace poco Riquelme, en medio de la cruzada que tiene con Andrés Ibarra y Mauricio Macri por la fecha de las elecciones que siguen sin confirmarse en Boca.

Banega había relanzado su carrera, más allá de ser reconocido internacionalmente y con pasado en la selección argentina, cuando a los 32 años, a mediados de 2020, fue la bandera de Sevilla, de España, campeón de la Europa League. “Cuando Éver juega bien, el Sevilla juega bien. Está jugando a un nivel muy alto y es de los jugadores de más alto nivel competitivo”, decía por entonces su entrenador, Julen Lopetegui. Eso generó un traspaso millonario a Al Shabab, de Arabia Saudita, que le pagó 30 millones de euros para tenerlo y firmó tres años de contrato. ¿Cuál sería el punto a negociar?

En medio de los rumores por una posible contratación, Vidal publicó un guiño a Boca captura de Instagra

Banega tiene hasta junio del 2024 y la única forma en la que Boca aceptaría su retorno es en condición de libre, sin tener el club de la Ribera de hacer una erogación de dinero por su pase, al margen de lo que lógicamente será el contrato del jugador. Banega viene siendo titular en Al-Shabab en la Saudi Pro Liga, donde su equipo milita en la 12º posición de 20 equipos.

Fue una gran explosión cuando en 2007 Banega fue el volante central titular en la Copa Libertadores que con Riquelme como 10 y Miguel Angel Russo en el banco de suplentes el Xeneize ganaría tras imponerse en las finales ante Gremio, tanto en la Bombonera como en Porto Alegre. Con apenas 19 años, mostraba personalidad y buen pase, desequilibrio y gambetas para despertar el interés de los equipos europeos.

Ever Banega, en un Boca vs. Vélez AFP

Banega y Riquelme iniciaron las gestiones mutuamente, aunque todo depende de la libertad que consiga el volante en Arabia Saudita. Mientras tanto, el arribo de Banega sería otro +35 en función del plantel que ya cuenta Boca y también considerando el otro refuerzo de jerarquía que pretende sumar Román: Arturo Vidal. El chileno tiene 36 años y arrastra problemas en una rodilla, pero gente de su entorno afirma que está motivado con la chance de ponerse la camiseta xeneize (un viejo sueño del chileno) y que se puede poner bien rápidamente.

Este sería un tema con la mira puesta en 2024, ya que Boca tendría muchos jugadores con experiencia: Los arqueros Sergio Romero (36) y Javier García (36); los defensores Facundo Roncaglia (36), Marcos Rojo (33), Luis Advíncula (33), Bruno Valdéz (31) y Frank Fabra (32) -el colombiano cumplirá 33 en febrero próximo- los volantes Diego González (35), Juan Ramírez (31) y Pol Fernández (32) y los delanteros Edinson Cavani (36) y Darío Benedetto (33).

Edinson Cavani, de rendimiento discreto desde su llegada a Boca, está lesionado JUAN MABROMATA – AFP

A Riquelme no le preocupa el tema de la edad. Siempre fue proactivo a que jugadores con jerarquía se pongan la camiseta de Boca. Sabe que no siempre la ecuación es directa ni sale bien. Con respecto a Cavani, a quien lo esperó luego de tres intentos en libros de pases anteriores, la cuenta no le salió bien todavía, aunque puede revertir la tendencia. El 9 uruguayo apenas hizo un gol importante, ante Palmeiras en Brasil, en la igualdad 1-1 por la vuelta de las semifinales del trofeo continental, y si bien se destaca su actitud y cómo colabora colectivamente con el equipo, la diferencia la hace con los goles. Y por ahora hizo pocos.

Pero mientras busca resolver su situación política (la Justicia intervino ante el conflicto de las elecciones), la actual comisión directiva sigue evaluando la contratación de un entrenador y la posible llegada de refuerzos: Vidal y Banega serían dos que están cerca de ponerse la camiseta de Boca.

