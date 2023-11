Subió 15% la cantidad de planes sociales en Mendoza en octubre

Además, Mendoza está entre las tres provincias que más recursos recibió a lo largo del año para fomentar el trabajo, con una suma que rondó los $800 millones.

Así como las autoridades locales reconocen que está en el “debe” la recuperación de los salarios frente a la inflación, también aseguran que no se detiene la creación de nuevos empleos en niveles que están por encima de los registrados antes de la pandemia.

También confiaron que hay un sector que acude a los planes de fomento en busca de sumar un segundo trabajo.

Para los economistas, no es ajeno a la realidad que la gente se vuelque masivamente a los programas oficiales de empleo, sin embargo dejaron en claro que en muchos casos se busca un segundo trabajo o también un tercero, con la finalidad de acumular ingresos y llegar a fin de mes.

INSCRIPTOS RÉCORD

Los últimos datos sobre empleabilidad que difundió el Ministerio de Trabajo de la Nación son los de la Encuesta de Indicadores Laborales de agosto y toma el principal conglomerado, el Gran Mendoza.

Según el relevamiento, en agosto el empleo subió levemente, el 0,4% con respecto a julio, pero al compararlo con el mismo mes del 2022, se observa un crecimiento del 4,6%, lo que dejó al conglomerado mendocino como el que más aumentó en el lapso de un año en el país, y además se posicionó un 2,5% por encima de la media nacional.

Los programas de fomento del empleo que tiene vigente el Ministerio de Trabajo apuntan a incentivar los nuevos emprendimientos o toma de mano de obra registrada en las empresas, el Estado Nacional asiste a cada trabajador abonando parte del salario durante un año mientras que al empleador le elimina por el mismo periodo los aportes patronales.

Gonzalo Navarro, titular de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, aseguró que si bien “hay un gran desafío que tiene que ver con la recuperación de los salarios en relación con el proceso de inflación”, también remarcó que “en lo que hace a la creación de nuevos puestos de trabajo, hay un crecimiento sostenido, incluso hemos superado más del 10% los niveles prepandémicos”.

Para el funcionario nacional “ese crecimiento en la generación de nuevos empleos está acompañado por estos programas que hacen que a una persona que quiere generar un puesto de trabajo, ya sabe que durante 12 meses va a tener la posibilidad de reducir los aportes patronales y va a tener la ayuda del pago del salario (al trabajador) durante el mismo tiempo”, insistió.

“Los programas están abiertos para los jóvenes, mujeres con menor a cargo, personas con discapacidad y todos aquellos grupos poblacionales “que a la hora de competir en el mundo del trabajo tienen menos posibilidad de ingresar o menos herramientas para competir en el mundo laboral porque no tienen el secundario completo o no asistieron a la universidad, entre otras causas”, añadió Gonzalo Navarro.

En todos los programas que están activos a través de la cartera laboral, octubre marcó un récord con 15.000 inscriptos. Un crecimiento que rondó el 15% en la variación interanual teniendo en cuenta que en el mismo mes del año pasado la cifra de participantes en los programas de fomento fueron 13.000. En tanto que son 120 las empresas mendocinas que están vinculadas a estos programas de empleabilidad.

Además, Navarro afirmó que “la Agencia Territorial Mendoza a lo largo del 2023 gestionó en el Ministerio de Trabajo 800 millones de pesos para promoción del empleo y esto hace que Mendoza este entre las tres provincias (detrás de Buenos Aires y Córdoba) que más recursos recibió”.

Según detalló el funcionario, el financiamiento está destinado a “los programas de formación profesional, entrenamientos para el trabajo en el sector privado, programas de inserción laboral, subsidios para emprendedores y asistencia económica ante contingencias climáticas. También se fortalecieron 60 centros de cuidados para hijos de trabajadores rurales”, agregó.

Dentro de los miles de mendocinos que se acercan a las oficinas de empleo situadas en cada municipio o buscan a través del portal del Ministerio de Trabajo, la posibilidad de conseguir un puesto laboral, también están aquellos que no encuentran como llegar a fin de mes y salen a la búsqueda de un segundo ingreso.

“Hay una tasa de subocupación importante justamente por el problema salarial, personas que tenían un trabajo y buscan otros y nos encontramos que nos vienen a ver para que podamos intermediar y vincularlo con alguna empresa porque el salario que están teniendo no les está alcanzando”, comentó Navarro.

INCENTIVOS AL EMPLEO VERDE

Dentro del paquete de programas que dispone el Ministerio de Trabajo pusieron en marcha uno que ofrece beneficios a los emprendimientos que apuntan a la sustentabilidad ambiental.

“Lo que busca es poder identificar y promover la creación y preservación de aquellos empleos que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como puede ser la industria o la construcción o los nuevos sectores emergentes como pueden ser las energías renovables y la eficiencia energética”, detalló Gonzalo Navarro.

Con este programa, las empresas que puedan obtener el “certificado verde” acceder a beneficios que van desde el pago del 60% del salario (según el convenio colectivo de trabajo) al nuevo empleado registrado durante un año y la reducción de los aportes patronales, también por 12 meses.

“Pueden ingresar aquellas empresas o emprendimientos que tengan conciencia ambiental, sin importar el rubro. Puede ser un comercio o una bodega, o del sector de la metalmecánica o un monotributista que presta servicios que apuntan a ese cuidado del ambiente”, destacó el titular de la agencia mendocina del Ministerio de Trabajo de la Nación.

LA GENTE BUSCA UN SEGUNDO Y HASTA UN TERCER EMPLEO

Para los economistas no es descabellado que la gente se vuelque a los programar de empleo gubernamentales, en particular, porque muchos buscan un segundo ingreso.

“Si es cierto, pero son todo empleos públicos, el gobierno no genera ni un solo tipo de empleo” dijo el economista Daniel Garro y acto seguido agregó: “El gobierno genera trabajo pero no empleo, son dos cosas diferentes. El trabajo no crea valor, el empleo sí”.

Para el titular de Value International Group “los gobiernos no generan empleo, los gobiernos lo único que pueden hacer es destruir empleo. Si uno mira desde el 2001 para acá, la cantidad de empleo privado está estancado y lo único que ha crecido en este tiempo son las personas que reciben un cheque del Estado por alguna razón, una jubilación, empleado público un plan o lo que fuese, son 18.700.000 personas”.

Además “no hay ninguna duda que la gente está buscando otro ingreso por la crisis, porque no le alcanza con uno. Es más, en términos de salario, la gente que el gobierno considera que tiene buenos ingresos o muy buenos, que es el último decenio (en las estadísticas), el salario comienza en $285.000, y por supuesto esa escala puede llegar hasta los $5 millones. Pero arranca (la escala) en $285.000, eso te da a valor del dólar blue, 300 dólares por mes los que más ingresos tienen, entonces que queda para las escalas de más abajo, es un absurdo total”, sentenció.

Por su parte, José Vargas, titular de la consultora Evaluecon “en la Argentina, cuando uno desagrega la actividad económica, uno ve que relativamente mejora y esto quiere decir que hay sectores a los que le va mal y hay algunos sectores a lo que les va bien y esto implica que incluso en este contexto se estén generando nuevos empleos”.

Sin embargo, al observar el mercado laboral “lo que se ve es que hay un crecimiento de la sub ocupación, esto qué quiere decir que hay muchos trabajadores que trabajan menos de las 8 horas por día y que están buscando y están demandando permanentemente un segundo empleo y también se ve que las familias están buscando un segundo y hasta un tercer empleo para incrementar los ingresos y poder de alguna manera cubrir las necesidades de lo que hoy en día sería una Canasta Básica Total, que está más cerca de los 300.000 pesos”, indicó Vargas.

