Seguridad extendió las inscripciones para ingresar a la Policía y a la Penitenciaría

La fecha será hasta el 30 de noviembre para las carreras de Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública y Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria.

El Ministerio de Seguridad, a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), extendió las inscripciones para ingresar a la Policía y a la Penitenciaría en Mendoza.

La fecha para la preinscripción por internet será hasta el 30 de noviembre para la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Pública y para la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria.

Las personas interesadas pueden obtener más datos sobre el ingreso, condiciones y requisitos, cronograma, proceso de inscripción y el trámite propiamente dicho ingresando Aquí

Las delegaciones para realizar la preinscripción e inscripción son: sede central, Penitenciaria Gran Mendoza, delegación zona Sur, Este y Valle de Uco.

Por otro lado, entre los requisitos generales, se deberá cumplir:

-Secundario completo o en vías de finalización.

-Edad: entre 18 a 27 años cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso (aspirantes civiles).

-Ser argentino nativo o por opción. Si es argentino por opción, deberá tener Nacionalidad y DNI argentino.

-Estatura mínima: Varones 1,65 m.; Mujeres 1,60 m.

-No poseer tatuajes visibles de la media manga del brazo hacia las manos; de los extremos de la rodilla a los tobillos y del cuello hacia la cabeza. Si tuviera tatuajes visibles al momento de la inscripción, se le hará firmar el acta compromiso indicando que debe removerlo/eliminarlo, con tiempo límite de tres meses del inicio del cursado que corresponda. Si no, se procederá a darlo de baja del IUSP por no cumplir con los requisitos establecidos en el baremo médico (aspirantes civiles).