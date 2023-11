Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei y Petri suena como posible ministro de Defensa

Al promediar las 22 de este jueves periodistas que se encontraban emplazados en el hotel Libertador, donde funcionan las oficinas del presidente electo, informaron que el nombre de Luis Petri para formar parte del gabinete.

Según explicaron en Todo Noticias, el mendocino que fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich se haría cargo del Ministerio de Defensa.

Según informó Infobae, Patricia Bullrich sería la persona elegida para ese puesto. La presidente del PRO tiene experiencia en esa cartera ya que se desempeñó en el mismo puesto durante el gobierno de Mauricio Macri.

El lunes, en una entrevista para el programa de A Dos Voces, Bullrich se refirió a la posibilidad de formar parte del gobierno de Milei. Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto”, dijo en TN.

Bullrich ocupó el cargo de ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 y fue, de hecho, uno de los ejes de su campaña. La excandidata puso el énfasis en el combate al narcotráfico, en el rol de la Gendarmería y las Fuerzas Armadas y en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior.

Bullrich quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado y por intermedio de Macri aceptó acompañar a Milei de cara al balotaje y hacer campaña junto a él.

La principal referente de “los halcones” del PRO metabolizó rápidamente la derrota y fue parte del Pacto de Acassuso que se llevó a cabo en la residencia del ex presidente al día siguiente de los comicios.

Allí se acordaron los términos del acompañamiento del sector más duro del macrismo, que implicó un compromiso del PRO para aportar fiscalización en todo el país para la segunda vuelta que el libertario iba a disputar y ganar contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Dicho pacto fue muy criticado por distintos sectores de Juntos por el Cambio, una alianza que quedó al borde de la ruptura a partir de la salida de los sectores más duros del PRO a una coalición de derecha con La Libertad Alianza.

