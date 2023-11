“Mickey no usa repelente” – Por:.Beatriz Genchi

Cuando en 1959, Walt Disney comenzó a buscar un lugar en la costa este de Estados Unidos para su nuevo Disneyworld, tomó una decisión que le sacaría ronchas.

Quería una locación donde no nevara para que su parque estuviera operativo las cuatro estaciones del año. Cuando Walt visitó las 20 mil hectáreas adquiridas en el condado de Orange, se lo devoraron los mosquitos. No había queja posible, estaba en el corazón de los pantanos de la Florida. Walt comprendió que los asistentes vivirían un calvario. Quería que los padres les compraran a sus hijos un muñequito de Mickey, no repelente.

La obra comenzó cuando aún Walt no había resuelto el problema de los zancudos, pero en 1964 asistió a la feria mundial de New York y se hizo la luz. Le presentan al mayor general William Potter, un ingeniero graduado del MIT que se había desempeñado como gobernador de la zona del Canal de Panamá. ¿Qué lo hacía especial? Que había eliminado de esa zona al mosquito que transmitía la malaria. Walt lo convence de sumarse al proyecto de Disneyland Florida. Potter no la tenía fácil, el mosquito solo vuela unos 500 metros en su corta vida, por lo que no depende de migraciones, nace, se desarrolla, pica y muere, en el mismo lugar. Si el parque esta sobre un pantano, esta sobre una fuente inagotable de infinitos mosquitos. Pero como sus larvas solo se desarrollan en agua estancada, hay que moverla. ¿Cómo se mueve el agua de un pantano?

Ahí entra en escena el lado ingeniero de Potter. Hizo rellenar un tercio del pantano de Walt, realizó una intrincada red de alcantarillado y drenaje, que desembocaba en los llamados ‘Fosos de Joe’. Por medio de canales, el agua fluía de pozo en pozo, manteniéndola siempre en movimiento. Esto transformó la zona en un ámbito hostil para los insectos. Pero no alcanzaba, con el agua acumulada en una cuchara sobra para que se desarrollen.

En Florida llueve constantemente así que Potter se concentró también en el diseño de los edificios y los juegos. No debería haber azoteas o terrazas planas, las superficies deberían ser abovedadas o planos inclinados donde no se acumule agua. Se creó un nuevo ecosistema con plantas que no fueran del agrado de los mosquitos y se llenaron los lagos de peces predadores de larvas. Pero a Walt le gustaban muchos los espejos de agua, Potter accedió, pero le puso una condición. Deben parecer lagunas, pero no serlo, el agua debía fluir constantemente y generando salpicaduras. Por ello las fuentes de Disneyworld Florida no son decorativas, son para que no te piquen los mosquitos.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut.