Massa se reunió con su equipo y confirmó que sigue al frente del Ministerio de Economía

“Massa reunido con su gabinete puso a disposición del presidente Alberto Fernández el equipo de transición de economía que estará a cargo”, dijeron en el entorno del ministro. Estará integrado por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

De la reunión en zona norte participaron también el vicepresidente segundo del Banco Central, Lisandro Cleri; los secretarios Flavia Royon, Eduardo Setti y Matías Tombolini; el director del Indec, Marco Lavagna; el titular de la Aduana, Guillermo Michel, y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, a cargo de la administración de las importaciones.

Anoche, al hacer el discurso en el que reconoció la victoria de Milei, Massa dijo que se terminaba una etapa en su vida política. Unas horas después, la agencia Noticias Argentinas publicó una nota en la que se informaba que se tomaría licencia en el Palacio de Hacienda para “facilitar la transición” con el mandatario electo, y que la negociación del traspaso técnico quedaba en manos de Rigo y de Pesce.

Hoy a la mañana, el equipo de comunicación de Massa había dicho que no se iba a tomar ninguna decisión hasta después del encuentro entre el presidente Fernández y su sucesor, Javier Milei. Sin embargo, esta reunión se postergó, y finalmente el ministro confirmó su continuidad.

Cuando todavía estaba en campaña electoral, Massa había dicho que se quedaba en el cargo hasta el fin del mandato. “Me quedo hasta el 10 de diciembre, nunca suelto el timón en medio de una tormenta”, dijo en agosto a TN.

El ministro de economía, Sergio Massa, se había reunido con su equipo previo a las elecciones generales, en octubre, en su casa

Quien salió a desmentir su renuncia hoy temprano a la mañana fue Gabriel Rubinstein, virtual viceministro de Economía. “Ante versiones que observo han empezado a circular, solo dos aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, aclaró en la red social X.

Mientras el equipo económico estuvo reunido, se esperaba alguna definición del Gobierno acerca de al menos dos temas. Por un lado, qué pasará con el programa de Precios Justos, ya que vence esta semana el acuerdo de 50.000 productos de consumo masivo. Hay algunas empresas multinacionales que ya comenzaron a entregar nuevas listas de precios con aumentos del 40%, como adelantó LA NACION.

Por otro lado, hay mucha incertidumbre acerca de qué sucederá con el tipo de cambio oficial y con los financieros. Por la tarde, se confirmó que el Banco Central extenderá hasta el 10 de diciembre el incentivo del dólar exportador, que había finalizado el viernes pasado, pero con una mayor devaluación: se permitirá a los exportadores liquidar un 50% de las ventas al contado con liquidación ($876) y el 50% restante, al dólar oficial ($354). Sin embargo, se mantiene la duda de si se mantendrá el crawling peg (microdevaluaciones diarias) del 3% mensual o se avalará una brusca devaluación.

Otra incógnita en el mercado financiero es acerca de lo que harán los bancos mañana con las put option que el Banco Central ofreció como seguro de deuda para aquellos que compraban bonos del Ministerio de Economía. “El martes estaremos atentos entre otras cosas al ejercicio de puts de los bancos sobre la deuda soberana: hay puts por $4,6 billones y suponemos que algunas entidades ejercerán parte de sus opciones, al menos en los Boncer (en los DL y Duales los incentivos a ejercer son menos obvios, si el mercado espera un shock inminente de A3500). ¿Qué harían los bancos con los pesos si ejercen los puts?”, se preguntaron en la consultora 1816.

Milei, por su parte, dijo en la noche del domingo que Massa y el Gobierno se deben “hacer cargo de la responsabilidad hasta el final del mandato, el 10 de diciembre”. Aclaró que considera que la situación es “crítica” y que se requieren cambios “drásticos” para ordenar la economía. Completó diciendo que “no hay lugar para gradualismo” y dijo que hay que “avanzar rápido con cambios estructurales”.