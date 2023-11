La maravillosa “Fuera de este mundo”, este sábado en el Independencia

La premiada obra de la Compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras sube a escena con su propuesta inspirada en un clásico de Albert Camus.

“El público suele sorprenderse creyendo que está viendo una película, por el uso de un lenguaje que se acerca a lo cinematográfico pero también al cómic. Entonces, la mirada cambia, porque es algo a lo que no estamos acostumbrados cuando asistimos a ver una obra de teatro. Toda la experiencia artística de la obra se realiza en vivo”, cuenta Pablo Longo, director de Fuera de este mundo. La propuesta de la Compañía Pájaro Negro, ganadora del Festival Provincial de Teatro 2023, sube al escenario cultural mayor de Mendoza, el Teatro Independencia, este sábado 4 de noviembre a las 21.30. Los tickets se pueden adquirir a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería, cuyos horarios y días fijos son de miércoles a domingo de 18 a 21.

Fuera de este mundo es una experiencia sensorial y teatral. Ha recibido varios premios, y es una versión libre de la novela El extranjero del premio Nobel de Literatura Albert Camus. Precisamente, motivado por textos existencialistas, en diciembre de 2015, el elenco llegó a la creación de un texto teatral reescrito en formato cinematográfico. El protagonista es un ser indiferente a la realidad, por resultarle absurda e inabordable. Expresa una denuncia frente a la sociedad que olvida al individuo y le priva de un sentimiento de pertenencia activa en la comunidad. Personifica la carencia de valores del hombre, degradado por el absurdo de su propio destino.

“Teatro de sombras con animación; trabajo experimental, existencialista, para quien no conoce la novela, un personaje antihéroe que lucha contra todas las normas que hay en la sociedad y cómo convivir con ellas. El antihéroe tiene luces y sombras y la estética que trabajamos también, explora articulación entre el teatro las artes visuales el cómic, la animación digital y lo cinematográfico, una lectura del lenguaje que potencia en el relato”, destaca Longo.

La Compañía Pájaro Negro, desde el estreno de una de sus obras, Woyzeck, en 2010, ha sostenido un desarrollo constante de producciones indagando en diversos sistemas lumínicos y de animación en vivo. En Fuera de este mundo, la apuesta incluye animación digital de fondos. La particularidad es que en esta obra se explora la articulación entre el teatro, las artes visuales, el cómic, la animación digital y lo cinematográfico. Se genera así una mixtura de lenguajes que potencian el relato y le dan una estética particular de manera integral. La propuesta musical y el diseño sonoro de la obra consisten en la composición de piezas musicales instrumentales y texturas sonoras creadas por Sebastián Ojer. Se fusionan instrumentos acústicos, como el piano y la guitarra española, en conjunción con sonidos generados a través de un sintetizador analógico y pedales que modulan los instrumentos acústicos y grabaciones de campo.

Acerca de la elección de una obra de Albert Camus, Pablo Longo decía: “Nos posibilita hablar de nuestra existencia, hacernos preguntas sobre lo que consideramos que está establecido, normalizado. Nos genera preguntas, no certezas, sobre cuestionamientos que aún persisten. La pasividad de su protagonista nos obliga a tomar posición como espectadores ante los hechos por los que atraviesa, nos moviliza desde su quietud desinteresada de la vida. Decimos: no puede ser que no ame, que no sufra por sus seres queridos, que no frene la violencia de su amigo, que todo le dé lo mismo. Y eso nos genera interrogantes, no respuestas. Con Camus no hay una verdad de las cosas y eso es lo que lo mantiene aún vigente. Dentro de la disciplina de las sombras, Fuera de este mundo tiene una modalidad de representación tradicional, con un dispositivo cerrado donde el público no ve cómo se generan las sombras. En el caso de Escombros, rompemos con lo tradicional y el dispositivo es abierto, posibilitando que el público pueda ver cómo se construye todo”.

La Compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras ha estrenado más obras desde 2010: Woyzeck, Bella Tarde, Paisaje y han realizado sombras en las Fiestas de la Vendimia 2014 y 2019. Actualmente tienen dos obras en cartelera: Fuera de este mundo y Escombros. Fuera de este mundo es la primera obra de teatro de sombras que gana la Fiesta Provincial del Teatro de Mendoza y la primera de teatro de sombras que participa en la Fiesta Nacional del Teatro. Entre agosto y septiembre de este año, concretaron el prestigioso Festival Don Segundo de Teatro de Sombras, que organizan desde 2012, 2014, 2017, 2019 (todos organizados por Pájaro Negro) y 2023, organizado junto a la Compañía Insomnia de Teatro de Sombras, también de Mendoza. El festival es el único de Argentina en la especialidad y uno de los dos de toda Latinoamérica.

Sinopsis Fuera de este mundo

La pasividad y el escepticismo dominan el espíritu de Marconi. Su indiferencia frente a todos los órdenes de la naturaleza irá construyendo en su destino un paisaje degradado, en el cual ni las amistades, ni el amor, ni la muerte serán de suficiente importancia, ya que su angustia existencial todo lo abarca.

Compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras presenta Fuera de este mundo

Día y hora: sábado 4 de noviembre, 21.30.

Género: Teatro de sombras.

Entradas: $2.000 a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

Ficha artística:

Intérpretes: Gonzalo Bendelé, Celeste Rodríguez de Mesa, Carlos Romero, Raúl Rojas, Máximo Bucci y Juan Forconesi.

Diseño Lumínico: Longo.

Realización de utilería: Maimará Bracamonte.

Realización de vestuario: Santiago Martín y Candombe Indumentaria Artística

Asistente técnico de pantalla: Wally Sánchez.

Diseño sonoro y música original: Sebastián Ojer.

Filmaciones y edición de videos: Bruno Palero y Longo.

Diseño gráfico: Florencia Aristarain.

Animaciones: Fernando Balmaceda y Sebastián Ojer.

Ilustraciones: Guillermo D’Anna.

Asistente de producción: Máximo Bucci.

Asistente de dirección: Florencia Manino.

Dramaturgia y dirección: Longo.

