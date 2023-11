Franco Colapinto se enfoca en el test con Williams tras el abandono en la Fórmula 2

Del 19no puesto en la carrera Sprint al abandono en la feature race de Abu Dhabi, las posiciones no resultaban un objetivo de máxima para Colapinto. De 20 años, la posibilidad de tomar contacto con la categoría en la competirá el próximo año era la meta del pilarense. Los autos de la F.2 de 2024 no serán los mismos, aunque hay detalles que no se modificarán: administrar un motor con 270 caballos más de potencia que los que usó en la F.3, ensayar detenciones en los pits, ejecutar cambios de neumáticos, utilizar diferentes compuestos de gomas, entender cómo funciona el auto con cada gama de caucho, observar y pulsear con pilotos que serán sus rivales en el futuro calendario fueron algunas de las consignas que cumplió en la aventura.