El 10º Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza, abre en el Independencia

El espectáculo inaugural se realizará el lunes 20 de noviembre. Tendrá como figuras invitadas a la flautista Amalia Pérez y al pianista Fernando Pérez. Entrada gratuita.

Surgido en 2013, con el objetivo de ampliar la llegada del género musical música de cámara, al público en general y turistas, el Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza tendrá este lunes 20 de noviembre, a las 20, la apertura de su décima edición. El programa repasará composiciones de clásicos intérpretes y con la presencia de grandes referentes invitados en flauta y piano.

Amalia Pérez y Fernando Pérez llegan a Mendoza para formar parte de una propuesta de enorme belleza musical. El espectáculo tiene entradas gratuitas, que podrán adquirirse en la boletería del teatro el mismo 20 de noviembre desde las 18.

La música de cámara es aquella compuesta para un reducido grupo de instrumentos o formaciones vocales (desde dúos hasta octetos), en contraposición con la música de orquesta. El nombre viene de los lugares en los que ensayaban pequeños grupos de músicos durante la Edad Media y el Renacimiento. A esas habitaciones, no muy grandes, se les llamaba cámaras.

El Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza, desde su creación, busca además de la difusión del género, promover la inserción laboral del valioso recurso humano y artístico de músicos locales, y también contribuir con la formación y desarrollo de nuevas generaciones de artistas. Para ello se desarrollan diversas masters class dictadas por prestigiosos músicos invitados de trayectoria nacional e internacional. El festival ya está establecido en la agenda cultural de Mendoza y tiene proyección hacia otras provincias y países.

Respecto de las interpretaciones que se podrán disfrutar este lunes 20 de noviembre en el Teatro Independencia, se escucharán sonatas para flauta y piano de Mel Bonis (1858-1937, compositora francesa de finales del romanticismo), de Philippe Gaubert (1879-1941, director de orquesta, flautista y compositor francés), de André Caplet (1878-1925, compositor y director de orquesta francés) y de Gabriel Pierné (1863-1937, organista, compositor y director de orquesta francés).

El Festival de Música de Cámara, organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, se desarrollará del lunes 20 al domingo 26 de noviembre y tendrá distintas locaciones urbanas en su desarrollo. Entre elas, el Museo del Área Fundacional, la Casa de San Martín, la Nave UNCuyo y el Consejo de Geólogos. Desde sus inicios surge a través de un proyecto presentado en forma conjunta por el MIMM y destacados músicos mendocinos: Emanuel Fernández, Ana Ugarte y José Luis Di Marco. Luego, a partir de 2015, suman su apoyo institucional el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo.

El Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza ha sido declarado de interés cultural por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza y por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Mendoza.

Acerca de Amalia Pérez

La destacada flautista nació en Buenos Aires, desempeña una intensa actividad como solista, así como también en la música de cámara y la docencia. Actualmente, es profesora de flauta en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, integrante del ensamble de música contemporánea Arthaus y solista principal de flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Como solista se ha presentado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, Sinfonieorchester Basel (Suiza), entre otras orquestas, y actuó bajo la dirección de destacadas personalidades como Kurt Massur, Krzystof Penderecki y Heinz Holliger. Obtuvo primeros premios en concursos nacionales e internacionales y ha sido becada por prestigiosas instituciones, tales como Mozarteum Argentino, Lyra Stiftung, Cantilena Stiftung y Louis Brodsky Stiftung (Suiza). Asistió a clases magistrales de los flautistas Margalit Gafni (Israel), Pierre-Yves Artaud (Francia), Joanna G’Froerer (Canadá), Michael Faust (Alemania), Vicens Prats (España), Claude Lefebvre (Francia), Walter Auer (Viena), entre otros.

Amalia Pérez comenzó sus estudios musicales a la edad de seis años, estudiando piano con Silvia Dabul. A los nueve años inició sus estudios de flauta. Se formó en Argentina con Fernando Quiroga y Patricia Da Dalt. En 2009 viaja a Basel aceptada por la Musik Akademie Basel, Hochschule für Musik (Suiza) donde fue discípula de Kiyoshi Kasai y Felix Renggli. Luego de obtener su título de Bachelor, se graduó con honores en la maestría “Master of Arts in Performance” y posteriormente en la maestría de solista “Master in Solo Performance”.

Acerca de Fernando Pérez

El destacado pianista nació en Buenos Aires, y comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional. En plena formación ganó importantes concursos nacionales y estudió en la Universidad Católica Argentina donde fue alumno en composición de Roberto Caamaño. Se perfeccionó con maestros de la talla de Menahem Pressler y Lazar Berman. En 1989 fue distinguido por la Asociación Wagneriana como uno de los “Jóvenes Notables” y en 1991 obtuvo el Primer Premio en el Concurso Bienal “Mozart” de Festivales Musicales de Buenos Aires. Ha sido mencionado por la prensa como uno de los más activos y prestigiosos pianistas del país. Su actividad internacional comenzó en 1991, actuando en Holanda, Italia y Eslovenia, y posteriormente en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

En 2001, realizó una gira por México, actuando en todo el país (Festival Internacional Cervantino, y Festival Internacional de Tamaulipas). A partir de 2002 y en reiteradas giras europeas se presentó en el Concertgebouw de Ámsterdam, Ópera de Lausanne y Gran Théâtre de Genéve, Suiza. Actuó en el Festival Vancouver, Canadá, y en el Festival Iberoamericano de Pretoria, Sudáfrica. Como solista, se ha presentado junto a la Camerata Bariloche; Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires; Filarmónica de Buenos Aires; Orquesta Municipal de Cámara de La Plata; Orquesta Sinfónica del SODRE (Uruguay) Orquesta Sinfónica Prov. de Rosario, Orquesta Sinfónica prov. de Sta. Fe y Orquesta Sinfónica Nacional en reiteradas oportunidades. Es profesor de piano del Nivel Terciario de la ESEAM Juan Pedro Esnaola, profesor de Música de Cámara del DAMus de la Universidad Nacional de las Artes, y desde 2015 dicta el Seminario de Interpretación de la Música de Cámara de la Universidad Nacional de Rosario (Maestría de Música de Cámara). Su trayectoria artística fue premiada, entre otras distinciones, por la Asociación Argentina de Críticos Musicales, la Asociación de Críticos de la Música de Chile, con la nominación a los Grammy Adwards 2004, y el mismo año con el Premio Gardel a la Música (mejor álbum de música clásica). Recibió dos premios Radio Nacional Clásica “Reconocimiento a la ética y a la excelencia” 2023, uno como camarista por su trabajo junto a Víctor Torres y otro como Instrumentista Consagrado. Asimismo, fue galardonado con el Premio Konex 2009 como integrante fundador del Trío Argentino, y el Premio Konex 2019 como uno de los cinco pianistas argentinos más destacados de la última década.

Ficha

10º Festival de Música de Cámara de la Ciudad de Mendoza. Concierto inaugural.

Día y hora: lunes 20 de noviembre a las 20.

Lugar: Teatro Independencia.

Entradas: Gratuitas, se retiran en la boletería del teatro el día de la función a partir de las 18.

Solistas invitados: Amalia Pérez (flauta) y Fernando Pérez (piano).

Programa:

Mel Bonis: Sonata para flauta y piano

-Andantino con moto

-Scherzo. Vivace

-Adagio

-Finale. Moderato

Philippe Gaubert: Tercera Sonata para flauta y piano

-Allegretto (pas trop vite)

-Intermède pastoral. Très modéré

-Final. Joyeux, Allegretto

André Caplet

-Rêverie (Andantino)

-Petite valse (Vivo)

Gabriel Pierné: Sonata Op.36 para flauta y piano (original para violín y piano)

-Allegretto

-Allegretto tranquillo

-Andante non troppo / Allegro un poco agitato.