Diana Mondino defendió la creación de un “mercado de órganos” y propuso modificar la ley Justina

Diana Mondino, diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA), defendió este miércoles la existencia de un “mercado de órganos” y afirmó que “es algo radicalmente distinto a la venta” de los mismos. “Mercado es la transacción, no quiere decir que te van a cobrar por eso”, resaltó y pidió que la ley Justina, que regula la donación de órganos vitales, “funcione de una manera mucho más activa”.

“¿Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth”, expresó Mondino en una entrevista realizada por Luis Novaresio en LN+.

donaciones e intercambio de riñones. No obstante, se trata de un modelo que si bien es apenas utilizado en EE.UU., despierta posiciones encontradas. La Unión Europea (UE) vetó en 2018 de manera tajante que el modelo de Roth comience a implementarse a propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España. El Consejo de Europa de la UE Mondino hizo referencia al economista estadounidense Roth, quien fue galardonado en 2012 con el Premio Nobel de Economía por realizar una investigación, entre otros aspectos, sobre. No obstante, se trata de un modelo que si bien es apenas utilizado en EE.UU.,. El Consejo de Europa de la UE lo definió como “tráfico de órganos humanos” . Roth, en diversas entrevistas, abrió la puerta a que los órganos del cuerpo humano puedan ser considerados como cualquier otro bien y, por lo tanto, sujeto de tener valor económico, como en una entrevista que dio en 2014 a la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La legisladora electa puntualizó los problemas que generan las regulaciones, según su punto de vista. “¿Cómo hacés para innovar, crear algo nuevo, crecer en tu empresa si tenés cosas que te limitan o te regulan? ¿Quién hubiera inventado esta cosita [teléfono celular] si el señor tenia que esperar que alguien le diera un permiso para poder empezar algo?”, se preguntó y añadió que “el liberalismo es derecho y responsabilidad”. “Porque si te va mal es tu problema, no me pidas que lo paguemos entre todos”, sostuvo.

Mondino, quien fue mencionada como posible canciller de Javier Milei en caso de que el libertario triunfe en el balotaje del próximo 19 de noviembre frente al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, se refirió, por otra parte, a la dolarización de la economía. “Tenemos que reconocer una situación que está ocurriendo. Tenemos una dolarización de iure”, valoró y agregó que “la gente ahorra en dólares, un contrato de largo plazo se hace en dólares, una inversión también”.

Para Mondino, el primer camino hacia el cambio de moneda es legalizar el funcionamiento del dólar en la economía. “Tenés un conflicto con el Código Civil. Porque el juez te dice que si el contrato es en dólares, tenés que pesificar al oficial”, dijo y deslizó que propondrán una modificación al Código Civil para que la divisa estadounidense sea de curso legal.

Ante la pregunta de Novaresio referida a si La Libertad Avanza cede una parte de su identidad al entenderse con el expresidente Mauricio Macri y la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, Mondino apeló a una metáfora: “Antes estabas discutiendo algunas cosas. Por ejemplo, te peleaste con tu pareja si dejó la tapita del dentífrico abierta o no. A lo mejor estás enojado, pero si hay un incendio en el edificio vas y lo ayudas. Tenemos un incendio en el edificio”.

“Nos estamos hundiendo, son 20 años de esta historia. No podemos permitir que continúe”, remarcó y definió el entendimiento como coherente: “Siempre es lógico que en un balotaje se unan las fuerzas. Para eso está armado este sistema”. “A qué ritmo y de qué manera era la discusión. Pero no cabe duda de que tenemos que hacer un fenomenal reordenamiento. No hay educación, salud, justicia. Todos lo decíamos más o menos parecido, nosotros de una forma bastante más contundente, tal vez por eso tuvimos más votos”, dijo Mondino.

La economista se desligó de la propuesta que realizó Alberto Venegas Lynch en el acto de cierre de campaña de Milei para la primera vuelta electoral en el Movistar Arena. Venegas Lynch había propuesto romper relaciones con el Vaticano. “Espero que el vínculo con la Santa Sede sea estupendo”, confrontó Mondino. La legisladora electa sostuvo que “sería muy emocionante que el Papa pueda venir a la Argentina”.

“Al Papa le diría que Javier Milei es una persona que quiere un mejor país. Quiere que la Argentina pueda crecer, que se acabe la pobreza, que la gente pueda tener perspectiva, que cada uno o su familia pueda tener un mejor futuro”, subrayó y puntualizó “en el famoso libre albedrío”. “Es absolutamente imposible que el Papa no esté de acuerdo con el libre albedrío”, concluyó.

