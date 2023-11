Comienza la tercera etapa del operativo para el control de polilla de la vid 2023/24

El próximo jueves 23 de noviembre comenzará la última etapa de la campaña de control de Lobesia botrana. Consiste en la aplicación aérea de feromonas pulverizables en distritos de Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y San Martín. Se priorizan los tratamientos de zonas con mayor prevalencia del insecto.

Con el objetivo de reforzar acciones en áreas de la provincia con mayor presencia de la plaga, la aplicación de feromonas pulverizables se realizará sobre 53.000 hectáreas de los oasis Norte y Este de la provincia. Todas las acciones serán supervisadas por técnicos del Iscamen y del Senasa.

Como en las campañas anteriores, en las cuales el servicio se prestó con absoluta normalidad, se empleará un producto apto para producciones orgánicas, de elevadísima especificidad como la feromona, que no presenta peligro alguno para flora, fauna, agua, suelo y población en general. Asimismo, no se realizarán aplicaciones en zonas urbanas, periurbanas, escuelas, centros de salud, hospitales, etc., por las propias condiciones de operatividad de las aeronaves.

Las feromonas son sustancias que los insectos liberan, en este caso la polilla de la vid, con fines reproductivos. La aspersión de feromonas genera confusión sexual, evitándose así la reproducción y dispersión del insecto plaga.

El operativo de control que comenzó a principio de septiembre incluyó diversas etapas de intervención en momentos oportunos de control, según el estado biológico de la plaga y la fenología de los cultivos. Estuvo dividido en tres momentos: servicio de tratamientos aéreos con productos específicos y de bajo impacto ambiental, entrega de productos insecticidas específicos para algunas áreas y, por último, aplicación aérea de feromonas pulverizables.

Las acciones de control se desarrollarán en el marco de la Ley Nacional 27227, que declara de interés nacional el control de la plaga; la Ley Provincial 9076, que declara de interés provincial el control del insecto, y la Resolución 449/2018 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, que establece las recomendaciones y consideraciones generales para llevar adelante estas acciones de control de la plaga.

El cronograma de actividades programado será el siguiente y está sujeto a modificaciones por causas climáticas u operativas:

Del 23 al 28 de noviembre

· Lavalle: La Palmera, Paramillo, Costa de Araujo, Gustavo André y La Holanda

· San Martín: Nueva California, El Central, El Divisadero, Tres Porteñas, Palmira, Montecaseros, Chapanay, Las Chimbas, Alto Salvador, El Espino y El Ramblón

· Maipú: Fray Luis Beltrán y San Roque.

· Santa Rosa:

12 de diciembre

· Junín: Los Barriales, Junín, La Colonia, Algarrobo Grande, Alto Verde, Phillips, Mundo Nuevo, Rodríguez Peña y Junín

· Rivadavia: Medrano, Reducción, Los Árboles, Andrade, Rivadavia, Santa María de Oro, La Libertad, Los Campamentos, La Central y El Mirador.

· Luján/Maipú: Barrancas, El Carrizal, Ugarteche y Anchoris.

Sumado a ello, se efectuará la aplicación de este mismo producto (feromonas) mediante pulverización con drones agrícolas en algunas áreas de Valle de Uco, con la finalidad de efectuar un control puntualizado de algunos focos de la plaga.