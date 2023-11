A la Franja Morada y a la Juventud Radical no los seduce fiscalizar el voto de Milei

La convocatoria se había hecho a través de Red Ser Fiscal pero no todos los simpatizantes se volcaron a las inscripciones. Desde la Franja Morada local indicaron a Los Andes que no hay intenciones ni compromiso de fiscalizar el domingo. La Juventud Radical no articula acciones para la fiscalización.

La Libertad Avanza dice tener listas de espera en algunos departamentos por el aluvión de voluntarios que se han sumado por distintos canales. Siempre bajo la premisa de cuidar que no haya fraude, la Unión Cívica Radical dijo no apoyar a ningún candidato pero en definitiva le cuidará los votos a Javier Milei. Es sabido que el peronismo no tiene problemas con la estructura de fiscales.

El partido centenario indicó que hay 740 personas inscriptas aunque desde la ONG marcaron que se derivaron 269 a la estructura que arman en Mendoza entre el Partido Demócrata y el Partido Libertario. El radical Luis Petri trabaja fuerte para evitar que gane Massa y los militantes que lo acompañaron en la lista Mendocinos por el Futuro están coordinando con ambos partidos para colaborar.

Pero intenciones de cuidar los votos que surgen de la cúpula de calle Alem no tuvieron eco en la Franja Morada, la histórica agrupación estudiantil radical. Fernanda De Carolis, de la Conducción Regional de Franja Morada Mendoza, explicó a Los Andes que “hasta el momento, por lo menos que sepamos, porque es algo que hemos charlado con representantes en las facultades, ninguno está ni con intenciones ni comprometido a fiscalizar este domingo”.

Una de las razones es la posición neutral que definió el radicalismo, pero además la joven estudiante de Comunicación Social sostuvo que “ambos candidatos son igual de malos a nuestras perspectivas, a la visión que nosotros tenemos, parándonos desde el pilar de la educación pública, desde la gratuidad y demás. Pero sobre todo, porque nosotros en todo este tiempo hemos visto cómo los diferentes ajustes que han acontecido impactan en las aulas”.

Carolina Guillén, Roxana Laciar, Fernanda De Carolis y Brenda Chinigioli, de la mesa de conducción regional de la Franja Morada.

“Cada vez hay menos chicos y demás. Ideológicamente y políticamente no estamos con ninguno de los dos candidatos y por esto mismo es que también confiamos en las instituciones y las herramientas que tiene obviamente tanto la provincia como Nación para llevar a cabo esa tarea”, agregó con respecto a la fiscalización.

De Carolis también remarcó que además de los alineamientos orgánicos tanto propios de la Franja Morada como del partido radical, “nosotros seguimos tomando muchas decisiones autónomas y muchas veces han ido en contra de lo que el partido definía. En este caso ha sido muy en concordancia”.

“El rol que nos toca como militantes universitarios tienen que ver más con estar más en el día a día, estar escuchando también cómo lo está viviendo la comunidad, estando en los Consejos Directivos, en el Consejo Superior, en los lugares en los que actualmente tenemos de representación. Como organización política hemos tomado un rol más de perfil bajo en el sentido de volver a las bases, de ver por qué justamente la propuesta que nosotros acompañamos en su momento, que era Juntos por el Cambio, no logró los resultados que se esperaban y demás”, manifestó.

La joven militante entiende que este momento “es más de reflexión interna y de pensar los nuevos esquemas políticos que salir a jugársela o salir a la cancha por la situación de los dos candidatos”.

LIBERTAD A LA JUVENTUD

Facundo Cabrera, vicepresidente de la Juventud Radical provincial, indicó a este medio que “hay una total libertad, o sea la postura es la neutralidad. Yo no pertenezco al sector de Petri y por eso no estoy ahí en el tema de la colaboración con la fiscalización”.

“No hay mandato partidario, se dio libertad. No te puedo hablar por toda la juventud, hay cuestiones particulares según los departamentos. En mi caso personal no voy a fiscalizar”, afirmó el abogado egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Con respecto al temor del fraude, aseguró que no lo tiene e incluso considera que “es muy difícil que haya con el sistema que tenemos. Ademas está el escrutinio provisorio que son las actas que se mandan y que se cargan. Y después hay un escrutinio definitivo. Creo que es muy difícil de llevarlo a cabo y que no está bueno agitar esos fantasmas y menos en este año dónde se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia”.

La mirada juvenil sobre la política lleva a Cabrera a expresar que “la política en general necesita una renovación. Y nuestro partido en particular también, después de los resultados que hemos visto, a nivel nacional hablando de la categoría sobre todo de presidente”.

Facundo Cabrera, vicepresidente de la Juventud Radical de Mendoza.

“Tenemos una identidad a reconstruir. Creo que hay que preguntarse por qué no nos votan a nosotros, más que por qué votan a otros. Creo que estamos haciendo un trabajo importante, tenemos muchos cuadros, muchos dirigentes jóvenes que no solamente somos profesionales en nuestras disciplinas, sino también de la gestión y la política. Y queremos volver a poner en valor eso y ofrecer caras nuevas para la elección que viene. La única forma de cambiar la realidad es involucrarse”, manifestó el dirigente radical que también es director de Juventudes del Gobierno provincial.

Para Cabrera, “gane quien gane”, llevará a tomar “muchas decisiones que hay que tomar en el terreno de la política y tratar de lograr consensos sobre puntos fundamentales en materia de políticas de Estado. Como la estabilización de la macroeconomía, la baja de la inflación, la educación y salud pública, cómo así también en materia laboral y tributaria”.

“Si no hay acuerdos entre las fuerzas políticas sobre esos grandes temas me parece que va a estar muy complicado el futuro. Es tristísimo ver cómo un montón de pibes y pibas están pensando en irse. El discurso de la meritocracia nunca aplicó, y menos ahora, cuando la realidad hace que la meritocracia muera. Te esforzás un montón y no hay forma que alcances porque si la plata no vale nada, laburás todo el día y no llegás. Es muy triste que se vaya gente con mucho talento”, reflexionó.

LOS PIBES Y LA “VERGÜENZA” DE CASADO

La vicegobernadora electa, Hebe Casado quien es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la casa de altos estudios salió con un polémico posteo en X (ex Twitter).

Todo sucedió en las redes sociales luego del extenso escrito que se aprobó por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y se publicó en la web de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre otros aspectos, se destaca el rol de la universidad pública y gratuita para la comunidad y se rechaza la idea de arancelar la educación. Aunque no lo mencionen al candidato libertario, hacen alusión a su propuesta de “vouchers” de forma explícita.

“Me da vergüenza este comunicado como egresada de esta universidad”, reaccionó la futura vice sanrafaelina que forma parte de Cambia Mendoza aunque proviene de las filas del Pro. Ante el revuelo que causó la expresión de Casado, los jóvenes evitaron seguir agitando la polémica.

La vicegobernadora electa generó polémica por su reacción ante un comunicado de la Universidad Nacional de Cuyo.

Fernanda De Carolis, de la Franja Morada, expresó que “en democracia es válido que ella dé su opinión, de todas maneras la UNCuyo compartió el Comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional, que es el órgano que nuclea a todas la universidades nacionales del país. La UNCuyo es un espacio plural que no debe dejar de serlo y todas las voces tienen que ser escuchadas”.

“No estaba enterado del comunicado de la UNCuyo ni de lo que había dicho Hebe Casado. Defiendo la educación pública siempre como uno de los valores más preciados en lo que el Estado invierte. Creo que hay que trabajar para que más gente acceda”, apuntó Facundo Cabrera, de la Juventud Radical.