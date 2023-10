Mariana Camino: «Independientemente de quién gane, lo primero es estabilizar las cuentas públicas»

Abeceb, la consultora fundada por el economista Dante Sica, llevará a cabo este miércoles su 13° Foro Internacional dedicado a analizar el nuevo orden global surgido tras la pandemia y la guerra en Ucrania . Contará con la disertación del ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy; Mauricio Macri; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el ex presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle de Herrera . Y también de los gobernadores electos: Jorge Macri, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos. Al respecto, Mariana Camino, presidente y CEO de Abeceb, destacó su expectativa por el evento y resaltó las nuevas oportunidades que se abren para Argentina. A continuación, la charla que mantuvo con Ámbito.

M.C.: Lo que estamos viendo en términos de flujos y de interconexión es que, después de la pandemia, hubo una relocalización de las cadenas de abastecimiento. Es una región que se mantiene lejos de los conflictos, que son los nuevos cisnes negros. Esos son activos y desde ese punto de vista la región tiene posibilidad de crecer en términos de acuerdos comerciales. Hay una demanda que luce favorable para la región.

P.: Se privilegiará tener cerca el abastecimiento de insumos…

M.C.: Ese es el fenómeno nearshoring que comenzó después de la pandemia. En la región es México. Esa discusión vemos que avanza, estamos viendo algunos resultados y que es una oportunidad de dar un giro estratégico que tiene América latina, que volvió a tener alguna relevancia.

P.: ¿Tiene algún impacto el avance de China en la región?

M.C.: Vemos que el principal inversor sigue siendo Estados Unidos. En esta disputa entre China y Estados Unidos, consideramos que el vínculo es más pragmático. Lo que tiene China es que penetra más fácil en los países con debilidad macroeconómica, como Argentina, y la colaboración tiene más que ver con invertir y ser socio local o dar un swap de monedas.

P.: ¿Cómo está el Mercosur en relación a esto?

M.C.: Paraguay, que va a tener la presidencia pro tempore, se expresó en sentido contrario. Reconocen a Taiwan como país independiente. Hay toda una mirada geopolítica que está en construcción.

P.: ¿Ven al Mercosur siguiendo a Brasil en los BRICS?

M.C.: Lo veo más en tensión. Siempre hubo un problema de asimetría en el tamaño de los países. Pero más allá de que Brasil es una economía cerrada y de la ideología que pueda tener Lula, la realidad es que quiere subirse a la ola global. Tiene capacidad de ser un proveedor global de energías limpias, y con Paraguay están explotando esa agenda. La oportunidad está, pueden ir con acuerdos bilaterales independientemente del anclaje en la región.

P.: De cara al recambio de gobierno, en caso de que ganara Javier Milei, que dice que quiere romper relaciones con China, ¿cómo ve a la Argentina?

M.C.: Diana Mondino suena para ser canciller. Esto entra en terreno de especulación pero, si fuera ella, vemos que tiene una mirada más pragmática, haciendo acuerdo con aquellos países en los que se pueda crecer respetando las reglas internacionales. La veo en ese sentido más racional.

P.: Y en el caso de Sergio Massa, ¿se puede pensar una mayor proximidad con Estados Unidos?

M.C.: Creo que, si llega a ser Massa, va avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La economía lo necesita, y es por ello que hay mayor posibilidad de que se vuelque a un relacionamiento más pragmático. No lo veo con una carga ideológica tan pesada como el gobierno kirchnerista.

P.: ¿Qué están viendo para el futuro de Argentina con Vaca Muerta y la transición hacia las energías limpias?

M.C.: Vaca Muerta es muy positivo y tiene mucho potencial, hay inversiones y ya no tiene vuelta atrás. En el mediano plazo es alentador. Lo que hay es un sector que funciona pero que no tiene una macro estable ni clima de negocios favorable. Funciona “a pesar de”. El desarrollo va a depender de las correcciones de la macro, los incentivos y las señales de precios que se den.

P.: En el gobierno la señal que se da es que se quiere seguir con los subsidios.

M.C.: Si uno se refiere a todo lo que ya está montado en la operación, se puede decir que tiene mucho potencial, va a generar divisas en el mediano plazo. Pero si uno ve la coyuntura, hay una brecha entre el precio internacional y el precio local, una regulación que distorsiona los precios. Eso tiene que cambiar. No hay incentivos a las petroleras para importar caro y vender barato. Todo lo que son precios pisados, Precios Justos, son distorsiones.

P.: Con relación a la economía de 2024, parece que la posibilidad de dolarización se aleja, pero que una suerte de ajuste es inevitable. ¿Qué ven ustedes?

M.C.: La dolarización se aleja, porque antes que pensar en eso hay que pensar que hay que hacer correcciones a todas estas distorsiones de precios que tiene la economía. Independientemente de quién gane, lo primero es estabilizar las cuentas públicas. Por eso los analistas hablamos de un “programa integral”. Hay una economía muy encepada y un rasgo recesivo muy fuerte. De Sergio Massa, nuestro escenario es que avanzará con una estabilización pero sin reformas. Buscará acuerdos pero no vemos que vaya con convicción reformista importante. No vemos que pueda resolver problemas de fondo aunque la economía ya está con daño estructural muy importante. Argentina perdió el mercado de clase media pujante que siempre tuvo. Creo que va a haber una administración de la economía con alguna percepción de mejora pero que no asuma correcciones profundas porque eso tiene costo político y, además, no creo que sea lo que le pide el votante a Massa. Si llega a ser Milei, creemos que de lo que él planteaba como una reforma radicalizada va a ser más conservadora. No sabemos cuán conservadora será.

