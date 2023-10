“Los monstruos”, el musical más premiado de Argentina, este domingo en el Independencia

En una única función, sube a escena esta multigalardonada propuesta de Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez. Dirección de Martín Chamorro y los protagónicos son de Claudia Racconto y Gonzalo Bendelé.

“Los monstruos toca una temática bastante universal, que es la de la maternidad y paternidad, y creo que por eso, toca a todos los tipos de públicos. Si no sos madre o padre, te toca por el lado de ser hijo. No hay por dónde no sentirse un poco reflejado”, dice el actor mendocino Gonzalo Bendelé, coprotagonista de la obra junto a Claudia Racconto.

Con texto y dirección de Emiliano Dionisi y dirección musical de Martín Rodríguez, este musical nació como un proyecto de la Bienal de Arte Joven 2015 y se convirtió en un suceso teatral que trascendió la cartelera porteña.

Además de elogios del público y la crítica, recibió 7 premios Huho al teatro musical, 4 premios ACE y 4 premios Florencio Sánchez, entre muchos otros reconocimientos. Además, en la adaptación mendocina, fue ganadora del Premio Hugo Federal como mejor musical. Por estos motivos, Los monstruos es considerado el musical actual más premiado. El público podrá disfrutarla en una única función, el domingo 15, a las 20.30, en el Teatro Independencia. Los tickets ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

“Claudio y Sandra, los personajes protagonistas en la obra, saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los separan de la media. Ellos son especiales. Es cierto que tuvieron algunos problemas de conducta, que no hacen amigos fácilmente y que casi nunca los invitan a los cumpleaños. Solo un buen padre y una buena madre saben proteger a su hijo de un mundo monstruoso. ¿O no es así?, es parte del planteo argumental de Los monstruos.

La obra fue estrenada con elenco local en 2021 en Mendoza, con dirección del multipremiado director Martin Chamorro, las actuaciones de Claudia Racconto y Gonzalo Bendelé, dos importantes referentes del teatro musical de Mendoza. Se sumaron las destacadas interpretaciones musicales en vivo de Marcelo Adaro y Nicolás Bendelé. Esta versión fue también ganadora del Premio Hugo Federal 2021 y seleccionada en la Fiesta Provincial del Teatro de Mendoza 2022 (INT) para representar a Mendoza, además, en la Fiesta Regional del Teatro 2022.

“En Mendoza, que no es un público tan asiduo al musical, se sorprende de que no es lo que piensan o imaginan de un musical. Creo que por eso no solo captura a un público al que le gusta el género sino también a un público más del teatro convencional. Es un musical absolutamente distinto, divertido, conmovedor, que interpela y encuentra identificación”, dice Gonzalo Bendelé. Una oportunidad en esta única función de ver a una de las piezas teatrales musicales, más premiadas y elogiadas.

Dice la crítica

“Pocas veces se presencian eventos teatrales tan extraordinarios como es Los monstruos y uno, como espectador, se queda sin palabras ante la magnitud de lo que presenció. Este es un humilde intento de transmitir lo que fue esta experiencia. Dos padres aparecen en este escenario donde se encuentran, se desencuentran, monologan, se desconectan, se ven como polos opuestos, pero son vivos retratos del otro. Claudio, padre soltero con un hijo con tendencia a la violencia, hiperactivo e inmanejable. Sandra, madre casada pero que cría a su hija con un padre ausente en presencia, con una hija tan tapada por la voz de su madre que ya ni intenta hablar. Una madre que no sabe ser madre, sino amiga de su hija, en quien descarga todos sus secretos. Un padre tan convencido del potencial de su hijo, que ni siquiera puede ver las tendencias psicopáticas del mismo. Dos padres distintos que le enseñan a sus hijos que no pueden confiar en nadie excepto en sus propios padres. Dos padres que aman de una manera enferma, porque no pueden amar de otra forma, porque es lo que el corazón les pide”. (Daniela Barri, en Buenos Bares).

“Emiliano Dionisi, director y dramaturgo de la propuesta, decidió exponer a estos dos personajes durante todo el espectáculo, dado que los actores nunca salen del cuadrilátero que delimita la escenografía. En definitiva, nadie puede escapar del rol de padre o madre y de la dependencia que genera el tener a otra persona completamente a cargo. Por eso, Dionisi acertó al considerar que no necesitamos ver a los hijos en escena para saber que están presentes. Entonces, el libro se convierte en un ejercicio interesante para los intérpretes: deben construir vínculos profundos a través del diálogo con chicos que tanto ellos como el público tienen que imaginar” (Espectador crítico de musicales).

Ficha

Los monstruos

Día y hora: domingo 15, 20.30.

Lugar: Teatro Independencia.

Entradas: anticipadas $1.500, día de la función $2.000.

Actúan: Claudia Racconto y Gonzalo Bendelé.

Música en vivo: Nicolás Bendelé y Marcelo Adaro.

Técnica de sonido: Fernando Victoria.

Técnica de luces: Nilo Macías.

Coach vocal: Estela Leiva.

Escenografía: Gonzalo Bendelé.

Producción general: Martin Chamorro y Gonzalo Bendelé.

Dirección General: Martin Chamorro.