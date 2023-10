¿Los aparatos electrónicos pueden afectar al funcionamiento de un marcapasos?

En principio, los aparatos eléctricos no afectan para nada a los marcapasos siempre que no tengan fugas, es decir, que no tengan, por ejemplo, un cable pelado. Tuve un paciente que lo que tenía no era un marcapasos, era un desfibrilador, pero cada vez que abría la puerta de su garaje le daba una descarga. Los desfibriladores se implantan también en el tórax y pueden hacer la misma función que los marcapasos, detectar que el latido es lento y aumentar su frecuencia, pero su función principal es la de controlar las taquicardias, es decir, si el corazón va demasiado rápido y pone en riesgo la vida, estos aparatos son capaces de obligar al músculo cardiaco a recuperar su ritmo normal.

Así que la primera respuesta a su pregunta es que, si hablamos solo de aparatos eléctricos, cuando el funcionamiento de estos es correcto, no hay interferencias con los marcapasos o con los desfibriladores. Pero estamos hablando de aparatos eléctricos.

Con los que sí pueden producirse interferencias es con los aparatos electromagnéticos , es decir, si el aparato en cuestión tiene algún imán potente. Algunos aparatos de uso habitual que son electromagnéticos, es decir, que tienen imanes, son, por ejemplo, las placas de cocina de inducción y los cargadores inalámbricos para móviles (los que no se enchufan), entre otros aparatos de uso común. Este tipo de dispositivos pueden tener un campo magnético tan potente que sea detectado por los marcapasos o los desfibriladores. Esta es la explicación a por qué las personas que tienen implantado un marcapasos no pasan por debajo de los arcos magnéticos de los aeropuertos, porque podrían confundir al marcapasos.

¿Qué ocurre si el marcapasos confunde una señal eléctrica o electromagnética con un mal funcionamiento del corazón? El marcapasos puede interpretar que el corazón está latiendo espontáneamente e inhibirse (no estimular el músculo cardiaco para que se contraiga). Las consecuencias de esto dependerán de la razón por la que se haya implantado el marcapasos y las características del paciente. Si la persona tiene ritmo cardiaco espontáneo, probablemente esto no dé lugar a ningún síntoma (o bien un ligero mareo). Por el contrario, si el marcapasos se ha puesto porque esa persona tiene un bloqueo y no tiene ritmo cardiaco propio, cuando el aparato detecta esta interferencia electromagnética, actúa como si fuera el corazón el que ha mandado ese impulso (se cree que es ritmo propio), no proporciona la estimulación necesaria y la persona que lo lleva puede perder el conocimiento. Por eso hay que tener cuidado con las interferencias electromagnéticas.

A todas las personas que tienen implantado un marcapasos se les da un libro de instrucciones, se llama el libro del marcapasos, en el que se les explica cómo cuidar el mantenimiento del aparato y entre esas recomendaciones está la del manejo de las posibles interferencias electromagnéticas y qué es lo que pueden y no pueden hacer. Y existe un manual que ha editado la Sociedad Española de Cardiología que también da respuesta a todas estas preguntas. Además, cada marca comercial de marcapasos tiene información en su web que responde a todas estas preguntas sobre posibles interferencias. Pero en general, es bastante sencillo evitar estas interferencias. Por ejemplo, a mis pacientes que tienen marcapasos yo les digo que si tienen ya cocina de inducción no la cambien, solo necesitan tener la precaución de no acercarse demasiado a la placa cuando cocinan.

