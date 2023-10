La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su 38 aniversario

La prestigiosa agrupación sinfónica de la provincia ofrecerá un programa de gran belleza musical con composiciones de Rossini y Rajmáninov.

Una de las instituciones sinfónicas más prestigiosas del país, la Orquesta Filarmónica de Mendoza (OFM), cumple 38 años. La agrupación dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza es reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia de sus interpretaciones, con músicos y músicas sobresalientes. Este viernes 6 de octubre, a las 21, desde su “casa”, que es el Teatro Independencia, se brindará un concierto dirigido su director titular, Pablo Herrero Pondal, de gran belleza, con obras del compositor italiano Gioachino Rossini y del compositor ruso Serguéi Rajmáninov. Las entradas ya están a la venta a través de entradaweb.com.ar o en boletería del teatro de miércoles a domingo de 18 a 21.

La génesis de la Orquesta Filarmónica de Mendoza data de 1948, cuando es creada la Banda de Música de la provincia de Mendoza. Luego, en 1985, se fundó con el nombre de Orquesta Sinfónica Provincial. En 1992, es aprobada su creación por la Ley Provincial 5885. Desde sus inicios, realiza una importante y valiosa tarea de extensión cultural, a través de sus presentaciones en diversos escenarios del territorio provincial y nacional. Su misión fundacional es difundir y recrear el repertorio clásico sinfónico, como también latinoamericano y argentino. La Orquesta Filarmónica de Mendoza es orgullo cultural de los mendocinos.

El programa para esta ocasión tan especial de aniversario será:

Gioachino Rossini: Obertura Guillermo Tell

Serguéi Rajmáninov: Danzas Sinfónicas, Op. 45

Non allegro

Andante con moto (Tempo di valse)

Lento assai – Allegro vivace

Acerca de la Obertura Guillermo Tell, de Gioachino Rossini

El afamado compositor italiano Gioachino Rossini se valió de un personaje de leyenda de la tradición suiza para esta composición cuya obertura es una de las más famosas del mundo. Las hazañas de Guillermo Tell son un símbolo de la resistencia suiza contra la dominación austríaca. La historia cuenta que, en los inicios del siglo XIV, en Suiza, cuando se halla bajo el dominio de Austria, un día, al pasar el patriota suizo Guillermo Tell por la villa de Altdorf en compañía de su hijo, se entera de que Gessler, el gobernador austríaco, ha hecho colocar en la plaza del pueblo un sombrero austríaco en la punta de una pica, como símbolo de la dominación. Como muestra de sumisión, todo ciudadano suizo debía hacer una reverencia ante el sombrero. Guillermo Tell se rehúsa a hacerlo y, como castigo, es obligado por Gessler a probar su legendaria puntería con la ballesta, tirando a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Gracias a su habilidad, Tell sale airoso de la prueba pero es mantenido prisionero por Gessler, a quien ha amenazado antes de la prueba: “Mi segunda flecha será para vos”. Tell debe ser llevado al castillo de Gessler en la orilla norte del lago Lucerna. Durante el viaje, se desencadena una feroz tormenta y Tell, experto timonel, es librado de sus cadenas para guiar la nave. Lo hace y al llegar a tierra escapa de la nave y desaparece. Tiempo después, mata a Gessler en una emboscada y su acción incita al pueblo suizo a la rebelión. La Obertura de Guillermo Tell es precisamente la obertura de la ópera Guillermo Tell, compuesta por Gioachino Rossini. Se estrenó en 1829 y fue la última de las 39 óperas de Rossini, tras lo cual se retiró a medias, ya que siguió componiendo cantatas, música sacra y música vocal profana. La obertura consta de cuatro partes, cada una de las cuales sigue sin pausa. Fue la sintonía de El Llanero Solitario en radio, televisión y cine y, desde entonces, se ha asociado ampliamente con la equitación. También se utilizaron dos partes diferentes como tema musical para la serie de televisión británica The Adventures of William Tell, la cuarta parte -identificada popularmente en los Estados Unidos con The Lone Ranger– en el Reino Unido, y la tercera parte, reorganizada como una marcha conmovedora, en Estados Unidos.

En cuanto al compositor italiano Gioachino Rossini, se lo considera el más importante de la primera mitad del siglo XIX y uno de los más grandes de la ópera. Llamándolo incluso “El Mozart italiano”, entre sus célebres composiciones se encuentran El barbero de Sevilla, Guillermo Tell y La Cenicienta. Rossini compuso su primera ópera a la edad de 14 años y escribió 39 obras destacadas en 19 años, antes de su repentino abandono en 1829.

Acerca de Danzas Sinfónicas, O5. 45, de Serguéi Rajmáninov

Como toda última obra en la vida de un autor, las Danzas Sinfónicas de Rajmáninov poseen un aire de nostálgica, introspección y un aura de culminación. Quizás por ello, el propio compositor consideró a esta obra como su “último destello”. Luego de tres años de ausentarse de la composición, Rajmáninov inició la escritura de la que sería su última partitura orquestal en 1940. Esta obra está llena de citas musicales, reminiscencias y referencias a su propia música. Rajmáninovhabía dado originalmente a los tres movimientos los títulos de “Mañana”, “Mediodía” y “Tarde”, que debían significar las tres etapas de la vida: infancia, madurez y vejez. Sin embargo, para el momento del estreno de la obra, había decidido prescindir de todas las referencias descriptivas. El primer movimiento se basa en una forma de sonata tradicional. Comienza con un ritmo pulsante seguido de un tema principal caprichoso. Un segundo tema igualmente vigoroso se deriva del primero. La sección de desarrollo es de naturaleza más tenue, y el tratamiento de balada del material temático está impregnado de la nostalgia característica de Rajmáninov. El segundo movimiento es un vals extendido, aunque el típico ritmo de 3/4 de vals nunca está presente. La música es mayormente nostálgica y a veces incluso triste y macabra. El movimiento comienza con una siniestra fanfarria, después de la cual se establece el pulso rítmico básico. Después de una corta cadencia – como un pasaje, el tema principal aparece y se desarrolla ampliamente. En el movimiento final, Rajmáninov enriquece su paleta con una serie de figuras de percusión, lo que resulta en una electrizante puntuación musical. Conformando una forma tripartita (A-B-A), las secciones exteriores del movimiento obtienen su impulso básico de las células motivadoras, algunas de las cuales se derivan de las danzas españolas como la jota y la seguidilla. La sección central es nostálgica y lamentable, exhibiendo una gran cantidad de cromatismo. Al regresar la sección principal agitada, se escucha el antiguo canto Dies irae de la Misa de Réquiem Gregoriano. Esta melodía de canto persiguió al compositor a lo largo de su carrera; la utilizó por primera vez en la Primera Sinfonía (1895). Como para disipar la oscuridad invasora, Rajmáninov introduce un nuevo motivo en la coda marcado “Alliluya” [sic], y la obra termina brillantemente.

Serguéi Rajmáninov es recordado y amado como uno de los más grandes pianistas del siglo XX. Nació en una familia aristocrática rusa y como niño de nueve años entró en el Conservatorio de San Petersburgo. Tres años más tarde se trasladó al Conservatorio de Moscú, del que se graduó con una medalla de oro en 1892. Ese mismo año comenzó una larga gira de conciertos por Rusia y apareció en Londres en 1899 como compositor y director de orquestapianista. Hizo su primera visita a los Estados Unidos en 1909 y escribió su tercera en Piano Concierto para esa ocasión. Varios incentivos para quedarse no le tentaron, y volvió a vivir en Moscú. Sin embargo, en 1917 la Revolución Rusa lo llevó al extranjero y no volvió a ver su país natal. Pasó la mayor parte del resto de su vida en los Estados Unidos y Suiza y, sin quererlo, siguió viajando por Europa y América dando conciertos.

Ficha

38 Aniversario Orquesta Filarmónica de Mendoza

Dia y hora: viernes 6 de octubre a las 21

Actúa: Orquesta Filarmónica de Mendoza

Lugar: Teatro Independencia

Programa: Gioachino Rossini: Obertura Guillermo Tell; Serguéi Rajmáninov: Danzas Sinfónicas, Op. 45 (Non allegro, Andante con moto, Lento assai – Allegro vivace)

Entrada: $1.200 a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

GALERÍA