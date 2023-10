La agenda de Lionel Messi para lo que resta de la temporada

“En lo que concierne a la Selección, va a estar en movimiento hasta la Fecha FIFA siguiente. Siendo egoístas, a nosotros no nos perjudica mucho. No es un problema. Con lo que pasará después, no hablé, pero lógicamente tendrá sus merecidas vacaciones y luego se volverá a entrenar”.

Esa fue la frase que esbozó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al partido contra Paraguay ante las dudas del público con respecto al calendario que se le avecina a Lionel Messi debido a que el Inter Miami no logró clasificar a los playoffs de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Tras lo acontecido contra la Albirroja, el primer compromiso que se avecina en la agenda del capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022 es el correspondiente a la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026. El martes 17 de octubre chocará ante Perú en Lima.

Luego serán los últimos juegos oficiales con las Garzas debido a que los de Gerardo Martino no avanzaron a la postemporada. El primero será al día siguiente (miércoles 18 en el DRV PNK de Fort Lauderdale), por lo que difícilmente sea parte de la delegación. Culminará la participación del cuadro rosa y negro en la MLS nuevamente ante los de Carolina del Norte; pero en esta oportunidad visitando el estadio Bank of America el sábado 21.

Ante este escenario, la Pulga llegará descansado a la próxima doble jornada con la selección argentina. El primer juego será el jueves 16 de noviembre, desde las 21, en el Estadio Monumental. En ese escenario se medirá ante la Uruguay de Marcelo Bielsa. Tras el clásico rioplatense, los de Lionel Scaloni afrontarán otro choque con muchísima historia y rivalidad. El martes 21 volverá a pisar el Maracaná para enfrentarse con Brasil.

No obstante, vale aclarar que durante el mes de noviembre el Inter Miami tiene prevista realizar una gira en el continente asiático y algunos medios especulan con que uno de los rivales sea el Al-Nasr para volver a reeditar el clásico enfrentamiento entre el argentino y el portugués Cristiano Ronaldo.

Salvo algún cambio de planes, durante diciembre serán las vacaciones de Lionel Messi, quien aprovechará el parate para recargar energías luego de alistarse en Inter Miami sin ningún tipo de pretemporada. Serían alrededor de cinco semanas de descanso. En enero el plantel del Tata volverá a verse las caras para así iniciar los trabajos rumbo al inicio de la actividad oficial en la MLS, prevista para el mes de febrero.

La agenda de Lionel Messi:

Octubre:

Martes 17: Perú vs Argentina

Miércoles 18: Inter Miami vs Charlotte

Sábado 21: Charlotte vs Inter Miami

Noviembre:

Jueves 16: Argentina vs Uruguay

Martes 21: Brasil vs Argentina

Amistoso con el Inter Miami en Asia

Diciembre:

Vacaciones previa a la actividad con el Inter Miami

Enero:

Comienzo de la pretemporada con el Inter Miami

Febrero:

Inicio de la temporada regular de la MLS

