Fede Moura, en el Independencia, con su tributo a Virus y la impronta de su linaje artístico

El músico, sobrino de los fundadores de una de las bandas emblema del rock nacional, se presenta este sábado con un espectáculo de clásicos y canciones de su autoría.

Desde que Fede Moura nació, su nombre y apellido, sin saberlo de niño, era exactamente igual al de uno de sus tíos, Federico Moura, uno de los fundadores y cantante de Virus, la banda de rock creada en 1980, en su momento considerada por algunos como la máxima expresión de la modernidad en el rock argentino. Federico Moura, uno de los músicos más influyentes y reconocidos del rock hispanoamericano, dejó con su temprana muerte, a los 37 años, el legado de su música, tomado por sus hermanos, también creadores de la banda, y ahora por su sobrino Fede.

El cantante y compositor llega para presentar un espectáculo donde rinde tributo a Virus e interpreta su propia música. Será el sábado 21, a las 21, en el Teatro Independencia. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.

Federico Moura (sobrino) nació en 1971. Es hijo de Jorge Moura, el mayor de los hermanos Moura, secuestrado en 1977 y desaparecido cuando Fede tenía 6 años. A sus 9 años, sus tíos Federico, Julio y Marcelo; junto a Mario y Ricardo Serra y Quique Mugetti, en una fusión de bandas, creaban la agrupación que revolucionaría la escena del rock argentino: Virus. Un nombre originado por una gripe que afectó a Marcelo Moura y, entre broma y broma, el nombre quedó.

Más de 40 años después de la creación de Virus, Fede Moura llega por primera vez a Mendoza para rendir tributo a su propio linaje. “Me vinculé con la música desde muy chico. Virus fue una gran influencia en mí. Aprendí lo que es un músico gracias a mis tíos, mamé eso y lo tengo muy incorporado”, decía en una entrevista Fede Moura, con un parecido físico y vocal con su tío que es notorio.

“A veces me preguntan si lo que tengo de Federico me sale o lo imito y la verdad es que está incorporado inconscientemente. Tengo muchas cosas de Julio, de Marcelo y de la banda también”, comentaba ante la consulta recurrente. Y sobre su tío, que ya es leyenda, decía: “Federico tenía cierto perfil, más de cantante, de frontman, de estrella, que por ahí el resto de la banda no tenía, que era con quienes yo más me relacionaba. No era un tipo creído, estaba muy lejos de eso. Pero la gente siempre te pone en el lugar de estrella. Con Federico nunca pude tener una charla como la que tuve con Julio o Marcelo, porque cuando él murió, yo tenía 17 años. Recién en ese momento empecé a ingresar en el mundo de la música”.

Cantante, guitarrista, compositor e intérprete, Fede Moura hoy tiene su propia impronta y trayectoria andada, junto al baterista original de Virus, Mario Serra, crearon Viralisados. Serra es un enorme de la escena nacional, quien también fue baterista de Charly García, de 1995 a 2002. “Hago música desde los 14 años y para mí llevar la música adentro es una bendición y un éxito, es mi triunfo”. En 2019, con Viralisados editaron Piel, disco de ocho canciones, siete de las cuales fueron compuestas por Moura. Piel estuvo nominado a “Mejor álbum grupo Pop” en los Premios Gardel.

Actualmente, Federico Moura está lanzando su carrera solista bajo el nombre de Fede Moura, acompañado por su banda. En vivo, presenta este sábado 21, en el Teatro Independencia, un repertorio conformado por versiones de los clásicos de Virus, brindándole al público su legado familiar y su propia experiencia como músico y cantante.

Ficha

Fede Moura

Día y hora: sábado 21, a las 21.

Entradas: Platea Baja – Filas 01 a 10: $6.500, Platea Baja – Filas 11 a 15: $5.500, Palcos Bajos: $4.500, Platea y Palcos Altos: $4.500, Tertulia: $ 4.500, Paraíso (sin numerar): $4.500, a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo, de 18 a 21.