Cuando comience esta audiencia clave habrán transcurrido, exactamente 2 años, 5 meses y 15 días desde el inicio de lo que, técnicamente, es el tercer juicio por los abusos sexuales eclesiásticos (aunque es el segundo mega juicio que incluye en un mismo proceso a más de tres imputados). En total, habrán sido 395 audiencias las que se habrán celebrado, en un debate que comenzó con 9 ex trabajadoras del Próvolo imputadas y que llega a su fin con 5 de ellas sobre quienes la Fiscalía y los abogados de las víctimas mantuvieron la acusación y solicitaron condenas.

El miércoles llega a su fin el juicio 2 por los abusos a niños en el Próvolo y las víctimas quieren estar en la sala. Foto: Archivo Los Andes.

Si bien aún no se determina la culpabilidad o no culpabilidad de las imputadas, los ex alumnos del Próvolo que están como denunciantes en esta causa ya son víctimas confirmadas de los abusos por los que ya fueron condenados a prisión dos curas, un monaguillo y un jardinero entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019.

Las 5 mujeres que llegan al final del juicio imputadas en este debate son las dos monjas (Kumiko Kosaka y Asunción Martínez), la ex representante legal del Próvolo mendocino y trabajadora social Graciela Pascual, la ex directora del instituto Gladys Pinacca, y la ex cocinera del lugar, Noemí Paz. A excepción de Kosaka -que tiene una acusación formal como autora de los delitos de abuso-, las otras mujeres están acusadas como partícipes primarias de los abusos ya confirmados y cometidos por los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, el ex monaguillo Jorge Bordón y el jardinero Armando Gómez.

La parte acusatoria ha pedido condenas de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación para Kosaka, de 18 años de prisión e inhabilitación para Pascual y de 10 años de cárcel e inhabilitación también para Martínez. En tanto, para Pinacca y para Paz las penas son de 3 años (excarcelables).

Las defensas de las imputadas, en tanto, han solicitado la absolución de las 5 mujeres y han insistido en la inocencia ante las acusaciones de partícipes primarias (y de autora de abusos en el caso de la monja Kosaka).

La resolución se conocerá durante la jornada del miércoles, en el Polo Judicial, y estará en manos del tribunal conformado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido.

LAS VÍCTIMAS QUIEREN ESTAR CARA A CARA CON LAS ACUSADAS Y LAS JUEZAS

Según se notificó a las partes intervinientes en el juicio la semana pasada, la lectura de la sentencia tendrá lugar en la Sala 24 del Polo Penal de Mendoza. A diferencia del primero de los juicios, que tuvo sentencia condenatoria el 25 de noviembre de 2019, esta vez la resolución se conocerá en el flamante Polo Judicial de Mendoza (el juicio anterior transcurrió en el emblemático Palacio Judicial ubicado en el Barrio Cívico).

Si bien el mega juicio que culmina esta semana comenzó en el mismo palacio de Tribunales -con el momento más crítico de la pandemia de Covid-19 mediante y que trasladó las audiencias al terreno de lo virtual en un momento-, en el medio se inauguró el Polo Judicial y todas las audiencias se trasladaron al predio ubicado en el Oeste de la Ciudad de Mendoza.

Dadas las dimensiones y capacidad de la sala 24, se informó que durante la lectura de la sentencia se permitirá el ingreso de dos profesionales por cada querellante (parte acusatoria) o imputada, mientras que el resto de los profesionales podrán seguir la audiencia en el SUM que se ubica a 50 metros de la sala 24.

Además, se comunicó que las víctimas que asistan, podrán hacerlo en compañía de una o dos personas de confianza. Y que podrán seguir la audiencia en el salón central, pero no en la mencionada sala 24. También se confirmó que la transmisión de la lectura se realizará por video y por medio de circuito cerrado.

En tal sentido, se confirmó además que los intérpretes oficiales estarán en la sala 24, mientras que una de las intérpretes que acompañó a las víctimas desde el primer momento de la investigación (y quien fue una de las intérpretes oficiales en el primer juicio) estará en la sala de la planta baja junto a las víctimas.

Habrá, además, asistencia psicológica, tanto para las víctimas como para las imputadas, y tendrá presencia en cada una de las salas. Lo mismo ocurrirá con personal médico y de enfermería, a disposición de quien pueda llegar a requerirlo. Incluso, se dispondrá de una ambulancia que estará en todo momento en el lugar y no descartan que la última audiencia pueda extenderse hasta horas de la tarde (previo a la lectura de la sentencia, se le ofrecerá a las imputadas hacer uso de su “última palabra”).

Ante estas confirmaciones, desde la querella (abogados de las víctimas) presentarán un pedido formal solicitando que se autorice la presencia física de las víctimas en la sala de debate y mientras se lee la sentencia (algo que se hizo durante el primero de los juicios, que culminó con penas de 45 y 42 años de cárcel para los curas Corbacho y Corradi, respectivamente, y de 18 años de prisión para Gómez, todos declarados culpables y autores de los abusos).

“Vamos a pedir que las víctimas estén de manera presencial frente a las imputadas al momento de la última palabra y al momento en que las juezas dicten sentencia, que todo transcurra frente a ellas, como ocurrió durante la sentencia pasada. Ese día estuvieron todos en la misma sala, con un intérprete incluido”, destacó el abogado querellante, Lucas Lecour a Los Andes.

Lecour, Sergio Salinas y el resto de los abogados querellantes que acompañan a las víctimas presentarán una nota al ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, quien además es el coordinador del Fuero Penal. En el escrito, manifestarán que “es deseo de las víctimas participar en forma presencial” de la audiencia final.

“Nos han notificado que no podrán participar de modo directo, sino que se ha dispuesto para ellas de una sala diferente, la que estará comunicada de manera virtual con la sala principal en las que estarán las imputadas y los profesionales que representamos a cada una de las partes. Es por ello que venimos a solicitar que se garantice en condiciones de igualdad un verdadero acceso a la justicia de las víctimas y, en consecuencia, se disponga de una sala con la suficiente capacidad para que puedan estar también las víctimas de forma presencial, ya que es interés de ellas escuchar la última palabra y la sentencia viendo a los ojos de las imputadas y frente a las juezas”, se detalla en el escrito.

Incluso, proponen que se revea la decisión de celebrar la audiencia en la sala 24 y se cambie la locación por “un salón de actos que posee suficiente capacidad para que se desarrolle en las condiciones que aquí solicitamos”.

En la misma nota, los abogados solicitan que se garantice el acceso al Polo Judicial Penal de los familiares y amigos de las víctimas, quienes » acompañarán para apoyar y contener a las víctimas durante el dictado de la sentencia de este juicio que, al igual que el anterior, es un acontecimiento histórico en nuestra provincia”. En tal sentido, solicitan que -además de permitirles el ingreso-, se disponga de un lugar adecuado para que puedan escuchar la sentencia.

“Por último, solicitamos que, conforme la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y las Reglas de Brasilia, se adopten los ajustes razonables necesarios para que el lenguaje utilizado en el resolutivo de la sentencia sea simple, con términos y construcciones sintácticas sencillas y de fácil comprensión para las víctimas, conforme con su discapacidad, lo que de ninguna manera se entienda como perdida de su rigor técnico”, concluyen.

LOS NÚMEROS DEL SEGUNDO MEGA JUICIO POR ABUSOS EN EL PRÓVOLO

– 3 son los juicios que han involucrado a todo el Caso Próvolo.

– 2 son los mega juicios que incluyeron, por lo menos, a 3 imputados o imputadas por los abusos en el instituto religioso.

– 4 son los condenados que ya tiene el Caso Próvolo (2 curas, 1 monaguillo y 1 jardinero).

– 9 son las mujeres que llegaron a juicio en la segunda mega causa.

– 5 son las ex trabajadoras que llegan a la sentencia acusadas.

– 2 años, 5 meses y 15 días es lo que ha transcurrido en este segundo mega juicio.

– 395 audiencias tendrá al finalizar la del miércoles 18 de octubre.

– 11 son las víctimas involucradas en este juicio (todos jóvenes sordos y sordas, niños al momento de los abusos). Declararon en Cámara Gesell durante 15 audiencias en algunos casos.

– 9 jueces tuvo en total el segundo mega juicio por los abusos en el Próvolo

– 45 años es la máxima condena que se dictó en el primer juicio por los abusos. Corresponde al cura Horacio Corbacho. El también cura Nicola Corradi, ya fallecido, fue condenado a 42 años de cárcel.

QUÉ PUEDE PASAR EN EL ÚLTIMO JUICIO POR LOS ABUSOS EN EL PRÓVOLO

La monja japonesa Kumiko Kosaka se encuentra imputada como autora del delito de autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores.

Tanto el fiscal Alejandro Iturbide como los abogados de los denunciantes -la mayoría, ya confirmados como víctimas de los abusos de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón– solicitaron para la monja una pena de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde hayan menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.

Por su parte, los abogados de Kosaka -con Carlos Varela Álvarez a la cabeza- solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”. Además, los abogados de la monja acusaron al fiscal y a los querellantes de haber “demonizado” la imagen de Kumiko Kosaka durante la investigación y durante el juicio que está en marcha.

Por fuera de Kosaka, llegan al final del juicio otras cuatro mujeres imputadas. Una de ellas, y quien también llega con un alto pedido de condena de la parte acusatoria, es la ex representante legal del instituto religioso que dependía directamente del Vaticano. Se trata de la trabajadora social Graciela Pascual, quien llegó al juicio con 35 acusaciones y de las cuales se mantuvieron tres al momento de solicitar la condena. En este caso, el fiscal y los abogados de los ex alumnos pidieron una pena de 18 años de prisión, además de inhabilitación al considerar a Pascual partícipe por omisión (se considera que no prestó auxilio a las víctimas y encubrió los abusos)

Por su parte, la también monja Asunción Martínez -quien se desempeñó como madre superiora de Kosaka en el Próvolo mendocino- fue acusada por el mismo delito en un hecho. El pedido de pena aquí de la parte acusatoria llegó a 10 años de prisión y 10 de inhabilitación.

Para la ex directora Gladys Pinacca y para la ex cocinera del instituto Noemí Paz, en tanto, los pedidos de condena ascendieron a 3 años de prisión (por lo que sería en suspenso). Mientras que Pinacca llegó al debate acusada de partícipe en 30 episodios, en el caso de Paz la imputación la incluye en el mismo hecho por el que fue acusada la monja Martínez.

En ese sentido, el fiscal y los abogados querellantes consideraron que correspondía a Pinacca y a Paz una calificación distinta, y que en lugar del delito de Omisión, es el de Encubrimiento agravado el que cuadra en estos casos. No obstante, como ese delito esta prescripto, solicitaron que se declare inconstitucionales los artículos 60 y 63 del Código Penal, justamente el que establece los casos en que se aplica la prescripción.

SIN ACUSACIÓN PARA 3 EX DIRECTORAS Y LA PSICÓLOGA

Aunque el juicio inició con las 9 mujeres imputadas en tres causas, al momento de los alegatos de la parte acusatoria, el fiscal decidió no mantener la acusación contra las ex directoras del Próvolo Valeska Quintana, Laura Gaetán y Cristina Leguiza, así como tampoco acusaron finalmente a la psicóloga Cecilia Raffo.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/sociedad/el-miercoles-llega-a-su-fin-el-juicio-2-por-los-abusos-a-ninos-en-el-provolo-y-las-victimas-quieren-estar-en-la-sala/