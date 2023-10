Durán Barba dijo que Macri no fue candidato «porque tenía pésimas cifras y un rechazo total»

El asesor político ecuatoriano Jaime Durán Barba aseguró que el ex presidente Mauricio Macri no se lanzó a competir por otro mandato este año porque «tenía pésimas cifras y un rechazo total» de la sociedad.

«¿Por qué no se lanzó para Presidecia y ganó las elecciones? porque tenía pésimas cifras, porque tiene un rechazo total. Su cambio no es mayoritario», enfatizó Durán Barba, luego de que Macri asegurara que Juntos por el Cambio no ganó porque él no fue candidato.

Distanciado de quien fuera su cliente muchos años, el asesor consideró que «el cambio es una palabra vacía, todo el mundo quiere un cambio, pero ¿quieren o no el cambio con los que están?».

«¿Estarán tan mal la gente que vota por este candidato y sale primero?», se preguntó sobre la victoria del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En declaraciones al canal LN+, Durán Barba agregó: «La gente no es idiota, si estuviera tan mal no votaría por ese señor».