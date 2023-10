Cerca del 15% de las personas poseen algún tipo de discapacidad

Así lo indica una estadística mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La discapacidad no significa que una persona no pueda y menos aún que no deba. El derecho al acompañante aplica a más del 84% en Mendoza.

La OMS calcula que 1.300 millones de personas -es decir, 1 de cada 6 en todo el mundo- tienen algún tipo de discapacidad. Se trata de un dato histórico, que abarca a distintos grupos como los adultos mayores y otros con requerimientos de ayuda o compañía. Esta cifra también abarca a todas las personas de distintas edades, desde las recién nacidas hasta los adultos mayores, que demandan atención específica de acuerdo con su condición. Y, obviamente, están incluidas las personas con discapacidades visuales, auditivas, mentales, intelectuales, entre otras.

La discapacidad no significa que una persona no pueda y menos aún que no deba. Tiene derechos y para que los ejerza en plenitud podemos colaborar con el trato y la forma de relacionarnos:

Solo de considerarlo realmente necesario, y en una segunda instancia, dirigirse al acompañante.

Interactuar directamente con ellas, independientemente de que se encuentren acompañadas de otra persona.

No tratarles de manera condescendiente.

Evitar tratar o hablar de manera infantil.

Utilizar un lenguaje fácil y accesible facilita la comprensión. Así que es recomendable dividir las frases en partes. Si se trata de frases complejas, o largas o utilizar ejemplos.

La opción de un acompañante

La ley establece que las personas con limitaciones en movilidad, comprensión u otras discapacidades accedan al derecho optativo de tener un acompañante en transporte, consultas de salud y dentro de edificios escolares.

Del total de las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), 84,7% de la población es alcanzada por ley de acompañante.