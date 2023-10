Alimentación intuitiva: ¿en qué consiste la ‘antidieta’?

Hay un enfoque en la alimentación que suena a todo lo contrario a lo que hemos aprendido de las dietas. Parece algo súper novedoso, pero la realidad es que tiene su origen en 1995. Se trata de la llamada “alimentación intuitiva”, Y surgió del trabajo de dos nutricionistas, Evelyn Tribole y Elyse Resch, que estaban cansadas de ver cómo el modelo de dieta sin educación nutricional hacía que sus pacientes volvieran una y otra vez a consulta, porque habían recuperado el peso perdido, y en el peor de los casos, habían ganado un poco más. Hartas y frustradas de esa relación de dependencia que establecían con sus pacientes, se plantearon investigar sobre otra forma de abordar el problema.

Ellas trabajaban, al principio, como cualquier nutricionista recién salido de la carrera (al menos, yo también comencé así). En nutrición nos enfocan en la pérdida de peso, y nos meten en la cabeza que todo es cuestión de voluntad. Cuando empiezas a trabajar en consulta te das cuenta de que la realidad es otra, que no se puede vivir a dieta eternamente y que las dietas fallan. No son los pacientes los que no cumplen, es que el planteamiento de base es erróneo.

Un enfoque pesocentristahace creer que el peso es algo que se pueda controlar, cuando no es una conducta. Ese enfoque no tiene en cuenta la salud mental, la consecuencia de las restricciones y prohibiciones a nivel físico ni emocional, ni las condiciones socioeconómicas y ambientales del individuo. Por tanto, plantea que la salud se consigue de una forma individual, cuando el acceso a ella debería estar incluido en las políticas públicas para que todos tuviéramos el mismo acceso.

La alimentación intuitiva tiene como objetivo establecer una relación sana con la comida, con el cuerpo y con la mente. Partiendo de un modelo de peso neutral, no pone el foco en el tamaño del cuerpo, sino en sanar la relación con la comida, ya que no podemos vivir de espaldas a una necesidad fisiológica como es comer. Desde este enfoque no se prometen cambios corporales que, si suceden, serán como consecuencia de la aplicación de los principios de la alimentación intuitiva. Vamos con ellos: