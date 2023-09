Sergio Massa se distanció de Alberto Fernández y dijo que la fiesta de Olivos perjudicó su credibilidad

Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, intentó despegarse de Alberto Fernández y sostuvo que en un eventual gobierno suyo no incluiría al menos a la mitad del gabinete actual. Además, se diferenció del presidente respecto de su discurso en Naciones Unidas (ONU) sobre las dictaduras de Cuba y Venezuela. Por otro lado, eludió definiciones tajantes sobre la situación judicial de Cristina Kirchner.

Entrevistado por Luis Novaresio, en su ciclo de LN+, Massa cuestionó la Fiesta de Olivos durante la cuarentena, en la que Fernández y Fabiola Yañez hicieron una celebración íntima incumpliendo los protocolos de salud indicados por la pandemia de coronavirus. “Fue un punto de inflexión en su credibilidad”, admitió.

“No me gusta repartir cargos. Por lo menos la mitad no serían ministros conmigo. Armaría el equipo y los ministerios manera distinta”, analizó cuando Novaresio le preguntó si le daría continuidad a los funcionarios que hoy ocupan carteras en el gobierno de Fernández. En cambio, adelantó que, si gana habrá ministros radicales y algunos peronistas que hoy “están en el Pro”.

Por otro lado se refirió a la reapertura de las causas contra Cristina Kirchner de Hotesur y Los Sauces, y señaló que le llama la atención el momento en que se reabrieron. “Me llama mucho la atención el timing político [de los jueces] en medio del proceso electoral. [El tema] No apareció en nueve meses, y la causa estuvo dormida, pero aparece después de las PASO, cuando se cae un sector de la oposición y se derrumba en las encuestas”, sostuvo el candidato a presidente.

Evitó responder sobre si existe una persecución política contra la vicepresidenta y en cambio definió: “En todo caso más que la discusión de si es perseguida o no, es claro que hay un timing electoral”. Además, añadió que Cristina Kirchner “tiene derecho a defensa”.

“Vio usted el video en el que dice que va a barrer con los ñoquis de La Cámpora, y ahora usted está con La Cámpora”, le cuestionó Novaresio. Massa respondió: “Soy parte de una coalición de gobierno. Y yo creo en un Estado con orden fiscal, creo que el año que viene tenemos que tener superávit fiscal”, dijo.

Críticas a la Justicia y al FMI

Por otro lado, tomó distancia del intento de juicio político a la Corte que lleva adelante el kirchnerismo en una comisión en Diputados: “La independencia del Poder Judicial no está en discusión porque tiene la hegemonía que necesita. No es un problema de Juicio Político a un miembro. Hay que ir a una cosa más profunda. Que rindan cuentas. La Justicia no son solo cuatro jueces de la Corte”.

Luego, expresó que el FMI exigió la medida económica mediante lo que definió como “acciones prioritarias. “El Fondo te pone condiciones para renegociar la estructura de deuda. En el documento que propone medidas y fija lo que se llama priority actions, o sea acciones prioritarias que el Gobierno debe tomar para que el board apruebe los desembolsos, pone la medida de devaluación”. “El Fondo pedía 100% de devaluación y unificación cambiaria”, aclaró.

Novaresio le insistió: “¿Entonces gobierna [la titular del FMI] Kristalina Georgieva?”. En ese sentido, fustigó a Macri por haber acudido al Fondo en 2018. “Desde el año 2018 que Macri, para financiar la fuga de capitales en la Argentina, como dice el informe de la AGN, abrió la puerta a un síndico en la Argentina. Macri llevó a la Argentina a la convocatoria de acreedores”.

“La Argentina en un país soberano que tiene un síndico de su convocatoria generada por Macri que nos obligará a negociar con el síndico las medidas a tomar. Mi primer planteo a la hora de definir ser candidato con la experiencia de la negociación, es que tenemos que tomar la deuda como un tema de políticas de Estado, con acuerdo con las fuerzas políticas y sacar al fondo de la FMI, que mientras esté metiendo su nariz en las cuentas de la Argentina, va a terminar imponiendo cosas de su necesidad de cobrar la plata que la posibilidades de desarrollo de la argentina”, consideró.

Diferenció la idea de endeudarse en el mercado local y el internacional: “Una cosa es que uno se financie en el mercado local, doméstico, con los bancos y fondos comunes de inversión, y otra es tener una deuda de un prestamista del financista de última instancia internacional”. “Ir al mercado doméstico es como ir a la escribanía del barrio, ir al FMI es ir al prestamista usurero del barrio. Te pide garantías y te lleva la heladera y el auto”, aclaró.

Multilateralismo y opinión de Bullrich y Milei

“ Venezuela es una dictadura” , dijo Massa y de nuevo se diferenció de Alberto Fernández, que en la ONU pidió el fin del bloqueo a Cuba y Venezuela. “Creo en le multilateralismo y lo demostré en la gestión económica. Con esto de que hay que romper el Mercosur [propuesta de Javier Milei]… Brasil es nuestro principal socio comercial. Romper el Mercosur es romper eso y dejar sin laburo a mucha gente. Y cuando hablan de los Brics… China e India están en los Brics. Estos son tres de los cinco principales socios económicos”.

“No estoy con los países que no respetan el estado de derecho. No me encolumno con ningún país, yo el único alineamiento que tengo es con la Argentina. Soy de los tipos que defiende la relación con Estados Unidos y el que mejor relación tiene con Republicanos y Demócratas, pero también defiendo la soberanía de Malvinas”, indicó.

Tras ello habló sobre los candidatos Javier Milei y Patricia Bullrich. “Bullrich, es la candidata a ministra de Seguridad de Melconian. Milei, es el candidato que habla de dolarizar la economía argentina sin tener el acuerdo de los dueños de los dólares. De ambos me separan las ideas ya que expresan más o menos lo mismo: uno dice universidad paga y el otro vouchers. Son más o menos lo mismo”.

“Quiero ser un presidente asociado con la generación de trabajo. Quiero ser el presidente del trabajo. También me fascina el tema de la educación. Ya mandamos la ley al Congreso. Hay que poner robótica y programación obligatoria y aumentar la cantidad de horas de matemática”, indicó.

Sin embargo, apuntó contra los otros candidatos. “Me llama mucho la atención, y es de las cosas que más me irrita, que es que a otros sectores que compiten y dicen que la educación es el mejor remedio contra la pobreza, pero plantean cobrarle a la gente para ir a la universidad, recortes y que el Estado no debe dar notebooks″.

Por último habló respecto a la inflación final del año: “Va depender mucho de que octubre, noviembre y diciembre con el tipo de cambio fijo que pusimos con la devaluación que impuso el FMI siga bajando. El impacto de la devaluación llevará al resultado anual cerca de los tres dígitos”.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/sergio-massa-se-distancio-de-alberto-fernandez-y-dijo-que-la-fiesta-de-olivos-perjudico-su-nid22092023/