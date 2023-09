Nace Hollywood – Por:.Beatriz Genchi

En 1895, nace el cine. En 1910, se transforma en un negocio millonario. En 1915, el corazón de la industria cinematográfica estadounidense se muda de New York a Los Ángeles. ¿Por qué? La razón más aceptada es que los grandes estudios huían de las garras de Thomas Alba Edison y sus patentes.

Un detalle no menor es que las patentes de Edison generaban regalías sobre la proyección, no sobre la filmación. Por más que las películas se rodaran en la Luna, para exhibirla en New York debía pagar el tributo.

Al monopolio de la fabricación del celuloide manejado por Eastman no le importaba donde se filmaba, eran el único proveedor en los EE.UU. Las películas iban aumentando su duración y las tramas se complejizaban. Para contar historias bíblicas, epopeyas o westerns hacían falta exteriores con buen clima.

En 1907, el director Francis Boggs se traslada a Los Ángeles para rodar los exteriores de ‘El conde de Montecristo’ y ya no volvió a Chicago, salvo para visitar a los parientes. Fue el primero, pero no alcanzó para inclinar la balanza. Pequeños productores fueron probando suerte por esos lares, pero quedaron dispersos por toda la Costa oeste.

Cecil B. DeMille, quien se convertiría en el padre del cine moderno, veía con entusiasmo la posibilidad de alejarse de New York. En 1913 se asocia con el productor Samuel Goldwyn (futuro creador de la Metro Goldwyn Meyer) para filmar ‘El mestizo’ (The Squaw Man). Con un mapa y muchos equipos, emprenden un viaje en tren hacia Flagstaff, un pequeño pueblo de Arizona. Pero Zeus hizo de las suyas. Cuando llegaron había un temporal de viento y lluvia como nunca se volvería a ver por esas latitudes. Cecil vio que las gotas hacían burbujitas en los charcos y no bajó ni una valija del tren. Siguieron hasta donde terminaba el recorrido, Los Ángeles.

Un agente les recomienda comprar unos terrenitos en un lugar llamado Hollywoodland, desérticos pero baratitos. Uno a uno, allí se fueron instalando todos los estudios.

El filme que consagró a Hollywood fue ‘El nacimiento de una nación’ (The Birth of a Nation). Rodada en California y estrenada en Los Ángeles en 1915, se convirtió en un hito de la historia del cine y contribuyó a que toda la industria hiciera el cambio de domicilio.

Hollywood creció exponencialmente y en 1923, el magnate inmobiliario Hobart Johnstone Whitley colocó las gigantes letras de ‘HOLLYWOODLAND’ en el Monte Lee dentro de Hollywood Hills, Los Ángeles. En 1949 el cartel estaba más para demolerlo que para salvarlo. El Departamento de Parques y Jardines de Los Ángeles decidió restáuralo y de paso sacarle el ‘LAND’. Desde ese entonces adquirió su imagen definitiva.

