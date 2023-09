Mauricio Macri y Patricia Bullrich se volverán a mostrar juntos en una reunión con ex presidentes de Iberoamérica

Mauricio Macri y Patricia Bullrich volverán esta mañana a mostrarse juntos en un encuentro del think tank

Grupo Libertad y Democracia, que reúne a 22 ex presidentes y líderes de Iberoamérica. Servirá como un nuevo gesto de sintonía y armonía entre dos figuras centrales de Juntos por el Cambio, a un mes exacto de las elecciones generales. Y coincidirá, también, con una encrucijada que enfrenta la centroderecha en ambas orillas del Atlántico, por el desafío del populismo y de la izquierda y, también, por la súbita aparición de nuevas representaciones políticas, como es Javier Milei.

A las 9 de la mañana, en la Legislatura porteña, está prevista la apertura del II Encuentro “Una nueva narrativa para el cambio político”, que organizó la Fundación Libertad. Hablarán primero Macri y luego el ex presidente de Chile Sebastián Piñera. Luego, será el turno de Patricia Bullrich, que expondrá sobre “Argentina ante una nueva etapa”.

Será el evento inicial de dos días de exposiciones que tratarán sobre diversas temáticas vinculadas a los desafíos que tiene la centroderecha y la democracia liberal ante expresiones populistas, tanto de la izquierda como, ahora, de sectores de otro origen ideológico.

Luego de la presentación de Macri, Piñera y Bullrich, habrá un primer panel sobre “El narcopopulismo, un nuevo desafío para América Latina”, que contará con la participación de los ex presidentes de Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México) y Mariano Rajoy (España). También tendrá su espacio Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que llegó a ser reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 países. En algunos casos será presencial y otros por videoconferencia.

La siguiente exposición será sobre “Cómo combatir el populismo cultural y fortalecer una narrativa de libertad”. Allí disertarán María Corina Machado, candidata a presidenta de Venezuela; Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia; Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta en México, Álvaro Delgado, secretario general de la presidencia en Uruguay, y Ronaldo Caiado, gobernador de Goiás en Brasil.

Por la tarde, el encuentro se enfocará sobre “Libertad económica y fortalecimiento del sector privado: las claves para el desarrollo”, tienen previsto exponer los ex presidentes de Paraguay, Mario Abdo; de España, José María Aznar; y de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón. También se encuentran invitados el gobernador brasileño Tarciso de Freitas, del Estado de Sao Paulo.

Para finalizar la primera jornada, la última exposición versará sobre delincuencia y mafias organizadas en la región. Hablarán el ex presidente de México, Felipe Calderón y Sergio Moro, el ex juez de Brasil que lideró la investigación sobre corrupción conocida como Lavajato, encabezarán el panel denominado “Combate al crimen organizado y fortalecimiento de la seguridad ciudadana”. También participarán allí el actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy.

El qué y el cómo

En diálogo con Infobae, el presidente y fundador de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, destacó que la reunión es “muy importante para la región, porque es el primer intento de que las fuerzas políticas, intelectuales, think tanks y empresarios que defienden la democracia liberal se organicen y se unan”.

“La izquierda populista ha estado muy unida con el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla. Ellos se cobijaron y protegieron, incluso en casos de corrupción extrema. Las fuerzas de las democracias liberales han sido un poco más anárquicas, más difusas, menos comprometidas, pero eso tiene que cambiar. Es clave que los demócratas de Iberoamérica estén unidos y trabajen juntos”, agregó.

Además de Macri y Piñera, en el Grupo Libertad y Democracia participan los ex mandatarios Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Iván Duque y Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Guillermo Lasso y Osvaldo Hurtado Larreta (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá) y Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Añez (Bolivia).

Los primeros pasos de la conformación de esta coalición fueron a principios de marzo, cuando América Latina y España parecían encaminarse a un regreso a opciones de centroderecha, tras las fallidas experiencias progresistas, desde Pedro Sánchez, en España; Andrés Manuel López Obrador, en México; al Brasil de Luiz Inacio Lula Da Silva; Gustavo Petro, en Colombia; Gabriel Boric, en Chile; y, claro, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en Argentina.

Ese panorama, sin embargo, cambió con la irrupción de nuevos liderazgos, como el de Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Rodolfo Hernández, en Colombia; Daniel Noboa, en Ecuador; Bernardo Arévalo, en Guatemala; o el propio Santiago Abascal, de Vox, en España. Y la renovada competitividad de Trump, en Estados Unidos, y de Jair Bolsonaro en Brasil. Las sociedades parecieron preferir opciones más radicalizadas ante años de insatisfacción y promesas incumplidas.

De Argentina a Iberoamérica

Gerardo Bongiovanni destacó que con la iniciativa de este grupo de 22 ex presidentes iberoamericanos “aspiramos a consolidar un contrapeso en Iberoamérica a expresiones como las del Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla”. Se trata de un objetivo prioritario ante un nuevo panorama político e ideológico que se abrió en ambas orillas del Océano Atlántico.

“En la Argentina cambió mucho el panorama. Pero también hubo cambios en otros países, por ejemplo Brasil, donde hace años ganó Bolsonaro, que era una derecha menos liberal de lo que a nosotros nos gusta. O incluso en Chile, donde la centroderecha tradicional fue corrida por José Antonio Kast. A algunas de estas personas las hemos invitado a esta jornada general, pero no participan porque tienen sus propios bloques”, explicó.

Sobre la situación argentina, el presidente de la Fundación Libertad reconoció que “a todos sorprendió la gran elección que hizo Milei”, que lo instaló de cara al 22 de octubre con una ventaja. Más allá del impacto para ofertas electorales como las de Juntos por el Cambio, Bongiovanni calificó como “positiva la irrupción de Milei, porque corrió el debate intelectual y político a temas más razonables”.

“Ahora todos los candidatos están discutiendo la baja de impuestos, la baja del gasto público y mecanismos para estabilizar la moneda, que la dolarización es uno de ellos. A mí personalmente me gusta la dolarización, pero hay gente que no le gusta. Pero esto de plantear que hay que pensar en algo de fondo para afrontar la inflación, porque ya es escandaloso lo que ocurre en Argentina, es un aporte bueno”, afirmó.

De todos modos, se pronunció por “modelos más institucionalistas, más orgánicos” que los que plantean propuestas políticas como las que encarna Milei: “Todos criticamos a los partidos políticos, pero cuando los partidos políticos se caen vienen cosas -como pasó en Venezuela- que son peores. Hay que tener mejores partidos políticos, porque no conozco ejemplos donde se haya desarmado el sistema de partidos políticos y haya venido algo mejor. El ejemplo es Hugo Chávez”.

“Son fenómenos que están pasando en el mundo. En Francia, con el crecimiento de Jean Marie Le Pen; en Italia con Georgia Meloni, en Alemania, Gran Bretaña, y en España, con Vox, que apareció y se convirtió en la tercera fuerza, pero en esta elección tuvo un resultado no muy bueno. Toda la desintermediación de la política que han provocado las redes sociales está fomentando la radicalización. Espero que sea un fenómeno provisorio y que se vuelva a posiciones más sensatas, porque no me siento cómodo con estos mecanismos un poco mesiánicos y casi autoritarios en que se mueve la política en América Latina”, explicó.

Y en esta línea mencionó el caso de Colombia: “Fue insólito, porque una persona muy grande de edad, como Hernández, que no tenía ninguna presencia, de golpe haciendo campaña por TikTok apareció entrando a la segunda vuelta y permitió la victoria de Petro”.

El aspirante presidencial Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza, carga una motosierra durante un mitin de campaña en La Plata.

Milei, Macri y Bullrich

Para el presidente de la Fundación Libertad, “no hay dudas sobre el alineamiento de Macri apoyando a Bullrich. Sí creo que él -lo digo siendo un modesto dirigente de una fundación política- tiene simpatía con algunas de las ideas económicas de Milei y piensa en el día después”.

“Macri apoya a Bullrich, pero debe pensar que si Milei gana la elección, algo que hoy parece posible, va a necesitar apoyo de otras fuerzas políticas, puntualmente de Juntos por el Cambio. Puede estar tratando de que los puentes no se rompan, más allá de que Milei esté haciendo cosas que puedan romper los puentes, porque eligió como enemigo a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich y está jugando a una segunda vuelta con Massa”, consideró.

Finalmente, reconoció que muchas ideas económicas de Javier Milei le gustan, pero cuestionó su estilo “un poco mesiánico” del líder libertario, “que le cuesta mucho convivir con la crítica”. Se trata de la principal diferenciación que todos señalan sobre el candidato de La Libertad Avanza y que comparte con otros liderazgos que se dan en Iberoamérica. De este y otros desafíos se hablará en las dos jornadas de reuniones que empiezan hoy y terminan mañana. Entre los presentes, habrá figuras importantes de Brasil, entre ellos el influyente Paulo Guedes, ex ministro de Hacienda de Bolsonaro.

