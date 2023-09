La Provincia y la Universidad Maza firmaron un convenio para investigación en salud

Ambas instituciones desarrollarán proyectos de carácter académico, científico, tecnológico, social y cultural.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, junto al rector de la Universidad Maza, Daniel Roberto Miranda, firmaron un convenio de colaboración en temas de investigación y capacitación en salud. Además, en el mismo acto, la directora de Farmacología de la Provincia, Cecilia Orueta, y la decana de la Facultad de Bioquímica y Farmacia rubricó un documento para articular trabajos conjuntos con la casa de estudios.

Según remarca el acuerdo marco, las partes acuerdan implementar, según se estime conveniente, acciones tendientes a desarrollar de forma conjunta proyectos de carácter académico, científico, tecnológico, social y cultural, para beneficio de ambas instituciones, sin que impliquen erogación alguna.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años, renovable automáticamente, salvo ejercicio del artículo cuarto, y comenzará a regir conforme a las normas de procedimiento de cada institución.

Convenio específico en farmacia

Una vez firmado el convenio marco entre la titular de la cartera de salud y el rector de la casa de estudios, la directora de Farmacología y la decana de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, Gladys Valente, acordaron acciones concretas para que ambas partes realicen trabajos en conjunto.

Por lo que describe el documento que se oficializó en la mañana de hoy, la tarea de cooperación se circunscribirá a:

Investigación Centro de Información de Medicamentos (CIME) Capacitación Observatorio

El acuerdo no implica erogación alguna. No obstante, para la ejecución de los objetivos, las partes podrán gestionar fondos y recursos humanos especializados, si fuese necesario, ante organismos nacionales e internacionales públicos o privados, así como de cooperación internacional, siempre y cuando los fondos gestionados no comprometan el presupuesto ni impliquen endeudamiento.